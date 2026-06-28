Trípoli, Hedjaz, Haifa: A ferrovia se torna geopolítica

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O projeto para reviver a ferrovia Hedjaz não é apenas uma questão de ferrovia, portos e carga. Faz parte de uma recomposição mais ampla dos eixos de influência no Oriente Médio. Ancara hoje apresenta-o como um corredor econômico que liga a Turquia ao Golfo através da Síria, Jordânia e Arábia Saudita. Mas o seu alcance está além da logística. A rota reativa uma memória otomana, reposiciona a Turquia no coração do Levante e compete com projetos apoiados por Israel, os Emirados Árabes Unidos e os Estados Unidos para conectar o Golfo com o Mediterrâneo via Haifa.

O projecto turco-saudi, discutido em Junho, visa modernizar um eixo ferroviário histórico que liga a Turquia à Síria, à Jordânia e depois à Arábia Saudita. Os proponentes do projeto destacam a redução de custos, a segurança rodoviária terrestre e a possibilidade de contornar vulnerabilidades marítimas, incluindo o Estreito de Ormuz. Mas esta justificação económica não é suficiente para explicar o interesse turco. Como no início do século XX, o trilho de Hedjaz também é uma ferramenta para projeção política. Permite que Ancara conecte os antigos espaços otomanos, fortaleça sua presença na Síria, se aproxime da Arábia Saudita e ofereça uma alternativa aos corredores que dão um papel central a Israel.

Esta dimensão já preocupa vários actores. Israel está observando cuidadosamente o retorno turco ao Levante. Os países do Golfo e a Jordânia devem arbitrar entre várias estradas concorrentes. O Líbano olha para este projeto através do prisma de Trípoli, Síria e influência turca no norte do país. Cada vez, a questão é a mesma: o caminho-de-ferro é um projecto económico, ou é a forma moderna de uma batalha pelos eixos do poder?

Um projecto económico de alta política

A Turquia apresenta o relançamento da ferrovia Hedjaz como um projeto de conectividade regional. O Ministro turco dos Transportes Abdulkadir Uraloğlu referiu-se a uma linha que liga a Turquia à Síria, à Jordânia e à Arábia Saudita, com uma ambição mais ampla em relação ao Golfo. O argumento oficial insiste no comércio, no transporte de mercadorias, na circulação de passageiros e na fixação de rotas alternativas às rotas marítimas expostas.

Esta leitura económica baseia-se na realidade. A guerra contra o Irão, as tensões em torno do Estreito de Ormuz, os ataques às rotas marítimas e a fragilidade das cadeias de abastecimento aumentaram o interesse pelos corredores terrestres. A Turquia quer tornar-se uma plataforma entre a Europa, o Levante e o Golfo. A Arábia Saudita procura diversificar as suas estradas. A Jordânia pode voltar a ser um país de trânsito. A Síria, se estabilizar, pode recuperar uma função geográfica essencial.

Mas o caminho-de-ferro nunca é neutro nesta região. O histórico Hedjaz, construído pelo Império Otomano no início do século XX, ligou Damasco a Medina e simbolizou a ambição religiosa, administrativa e estratégica. A sua recuperação moderna evoca, portanto, mais do que apenas infra-estruturas. Refere-se à capacidade da Turquia de se tornar mais uma vez um organizador do tráfego regional, num espaço que as guerras, as fronteiras e as rivalidades têm fragmentado durante um século.

Ancara também usa conectividade como uma ferramenta elétrica. Os caminhos-de-ferro fornecem normas, financiamento, dependências técnicas, redes de negócios, relés portuários e interesses políticos. No caso de Hedjaz, a economia serve como uma linguagem aceitável para uma estratégia de influência muito mais ampla. É precisamente isso que preocupa Israel e alguns actores libaneses.

Uma alternativa para os corredores através de Haifa

O projecto turco-saudio compete directamente com outra visão do Médio Oriente: a dos corredores que ligam a Índia, o Golfo, Israel e a Europa. O corredor Índia-Europa Média, anunciado em 2023 no G20, fornece conectividade marítima, ferroviária, energética e digital entre a Índia, os Emirados Árabes Unidos, Arábia Saudita, Jordânia, Israel e Europa. Nesta arquitetura, Haifa ocupa uma posição estratégica como porto mediterrâneo.

Há também a ideia de um corredor terrestre que liga os Emirados a Israel através da Arábia Saudita e da Jordânia, com Haifa como saída. Este projecto, por vezes descrito como a « Railway Paz », baseia-se na normalização entre Israel e alguns países árabes. Visa contornar rotas marítimas vulneráveis, ligar o Golfo ao Mediterrâneo e tornar Israel um centro logístico regional.

O trilho Hedjaz oferece outra maneira. Passa pela Turquia, Síria, Jordânia e Arábia Saudita. Pode ligar o Golfo à Europa sem conferir ao Haifa um papel central. Este é um ponto importante. Na rivalidade dos corredores, a questão não é apenas o transporte. A questão é que estado se torna indispensável. Se o corredor passar por Haifa, Israel ganha um papel de trânsito regional. Se passar pela Turquia e Síria, Ancara e Damasco recuperarão uma centralidade perdida.

Esta competição coloca a Arábia Saudita e a Jordânia numa posição delicada. Riyadh melhor multiplicar as opções. Não quer depender apenas de um eixo israelo-americano, especialmente sem um acordo palestiniano credível. Amã, por outro lado, pode beneficiar de ambas as arquiteturas, mas está no meio de demandas americanas, interesses econômicos e uma opinião pública muito sensível a qualquer nova normalização com Israel.

O projecto turco permite, portanto, aos países árabes dispor de um mapa adicional. Não substitui imediatamente os corredores através de Haifa. Ele está a competir politicamente com eles. Diz aos actores regionais que pode existir um caminho para a Europa sem passar por Israel.

O Fator da Irmandade Muçulmana

Outro elemento complica o projeto: a percepção ideológica do eixo turco-sírio. Para várias capitais árabes, incluindo Riade, Abu Dhabi, Cairo e Amã, a Turquia continua associada ao apoio político dado desde a primavera árabe aos movimentos islâmicos próximos da Irmandade Muçulmana. Esta memória continua a pesar, mesmo que as relações económicas entre Ancara e os países do Golfo se tenham aquecido.

A Arábia Saudita há muito que considera a Irmandade Muçulmana como uma ameaça ideológica às monarquias do Golfo. Seu modelo de político-eleitoral, social e transnacional Islam foi percebido como um concorrente de legitimidade monárquica. Os Emirados Árabes Unidos compartilharam esta preocupação ainda mais proeminente. O Egito, após a queda de Mohamed Morsi, também fez da luta contra a Irmandade Muçulmana um dos pilares de sua política nacional e regional.

A Turquia, por sua vez, manteve laços políticos e ideológicos com várias correntes de ou perto deste universo. Ancara acolheu os opositores, apoiou alguns partidos islâmicos e desenvolveu uma política regional muitas vezes vista no Golfo como favorável ao Islão político. As recentes reconciliações não apagaram esta desconfiança. Eles simplesmente continham interesses económicos e estratégicos.

A Síria acrescenta outra dificuldade. Devemos evitar dizer que a Síria atual seria simplesmente « Fraternidade Muçulmana ». A realidade é mais complexa. O novo poder sírio é descrito por várias análises como um poder derivado de movimentos islâmicos, em uma recomposição pragmática, buscando reconstruir um Estado e tranquilizar seus vizinhos. Mas sua aproximação com Ancara alimenta as suspeitas de capitais árabes hostis ao Islão político. Para Riade, o caminho-de-ferro pode, portanto, ser logísticamente útil, reforçando simultaneamente um eixo ideológico-sírio-turco.

Esta contradição é importante. A Arábia Saudita pode apoiar um corredor ferroviário com a Turquia por interesse econômico, mantendo a desconfiança política da influência turca. O problema não é apenas nos carris. Ela afeta a natureza do poder que poderia estruturar o eixo Turquia-Síria-Levante. Se Damasco se aproxima de Ancara e se as redes islâmicas próximas do universo da Irmandade Muçulmana estão ganhando peso, Riade enfrenta um dilema: acompanhando um corredor útil, mas provavelmente fortalecendo uma corrente ideológica que vem lutando há anos.

Israel também está interessado nesta dimensão. Um eixo reforçado Turquia-Síria, apoiado por referências islâmicas e capaz de se espalhar para o Líbano, seria visto como uma ameaça estratégica diferente do eixo iraniano, mas igualmente preocupante a longo prazo. Israel não olharia apenas para um projeto ferroviário. Ele veria uma influência turca no Levante, apoiada por uma Síria reconstruída e potencialmente capaz de pesar no Líbano.

O Líbano e a sensibilidade de Trípoli

No Líbano, o registo ferroviário tem uma ressonância particular. O projeto de reabilitação da linha Trípoli-Abboudieh, em direção à fronteira síria, foi apresentado pelo Ministério das Obras Públicas como um primeiro passo para reconectar o porto de Trípoli às redes regionais. No papel, é um projeto econômico. Visa dar ao norte do Líbano uma função logística, ligar Trípoli à Síria, e potencialmente à Turquia, Jordânia e Golfo.

Mas esta questão já suscitou preocupações. Tripoli é uma cidade estratégica. Tem um porto importante, uma profundidade social sunita, proximidade com a Síria e uma história de marginalização econômica. Qualquer presença estrangeira aumentada no norte do Líbano é lida politicamente. Há anos que a Turquia desenvolve laços culturais, religiosos, humanitários e económicos. Para alguns funcionários libaneses, a reabilitação ferroviária poderia reforçar essa influência.

Estas preocupações não significam que a reabilitação da estação de Trípoli ou da linha para a Síria seja por si só problemática. O Líbano precisa de infra-estruturas. A sua rede ferroviária quase parou durante décadas. O porto de Trípoli pode tornar-se uma alavanca de desenvolvimento. Mas num país tão fragmentado, um projecto de transporte pode rapidamente tornar-se uma questão de alinhamento regional.

O norte do Líbano também é observado por Israel. Um corredor que liga Trípoli à Síria e depois a Turquia pode ser lido como uma extensão da influência turca para o Mediterrâneo oriental. Se combinado com o aumento do papel turco na Síria, pode mudar o equilíbrio no Levante. Israel, que já está a monitorizar o Irão e o Hezbollah no Líbano, pode ver isto como outra forma de penetração estratégica, menos militar mas potencialmente sustentável.

Síria, a ligação central do projecto

A recuperação de Hedjaz depende da Síria. Sem Aleppo, Homs, Damasco e as estradas para a Jordânia, o projeto permanece incompleto. É por isso que a Turquia atribui particular importância à normalização ou estabilização das suas relações com Damasco. A ferrovia é também uma ferramenta para o retorno turco à Síria, sob a cobertura da economia e reconstrução.

Esta dimensão é de interesse direto para Israel. Desde a queda da antiga ordem síria e das recomposições que se seguiram à guerra, Israel observou com preocupação qualquer presença militar ou estratégica estrangeira no seu flanco norte. Durante anos, a principal preocupação foi o Irão e o Hezbollah. Mas uma Síria onde a Turquia teria um papel estruturante abre outra perspectiva.

Análises israelitas recentes já descrevem a Turquia como uma ameaça estratégica emergente. Alguns especialistas israelenses afirmam que o Estado hebraico precisa se preparar para uma competição duradoura com Ancara. Nem todos falam de uma certa guerra. Mas eles evocam uma rivalidade cada vez mais aberta, na Síria, no Mediterrâneo Oriental, em Gaza, no Líbano e em torno de corredores de energia ou comércio.

O risco para Israel seria a criação de um eixo Turquia-Síria capaz de pesar o Líbano. Esta hipótese torna-se mais sensível se certos cenários evocarem o envolvimento sírio no Líbano contra o Hezbollah, ou, pelo contrário, uma Síria servindo como uma profundidade estratégica para forças próximas de Ancara. Em ambos os casos, Israel não quer ver outro grande ator regional estabelecer-se nas linhas que ligam Aleppo, Damasco, Trípoli e Beirute.

Israel enfrenta a ascensão turca

As relações entre Israel e a Turquia deterioraram-se fortemente. O Presidente Recep Tayyip Erdoğan afirmou que os ataques israelitas à Síria e ao Líbano ameaçavam também a segurança turca. Benjamin Netanyahu respondeu com virulência. O Governo israelita também avançou para o reconhecimento do genocídio arménio, uma decisão muito sensível para Ancara. Essas ações refletem um profundo colapso diplomático.

Neste clima, o trilho de Hedjaz não é visto por Israel como um mero canteiro de obras. É lido numa sequência mais ampla: regresso turco à Síria, influência turca no norte do Líbano, apoio de Ancara à causa palestiniana, oposição à política israelita em Gaza e concorrência no leste do Mediterrâneo. Para alguns círculos de segurança israelenses, a Turquia se torna um rival estratégico após o Irã.

Esta ideia está a circular cada vez mais na literatura estratégica israelita e regional. As análises falam de uma Turquia que poderia tornar-se o principal novo desafio de Israel a médio prazo. Outros enfatizam o aumento da rivalidade na Síria. Temos de ter cuidado: isto não significa que ambos os países estejam a avançar mecanicamente para a guerra. Mas isso mostra que o horizonte estratégico israelense está se movendo. Depois do Irão, alguns já estão a pensar no equilíbrio de poder com Ancara.

O trilho Hedjaz entra nesta projeção. Dá à Turquia um meio de existir como um poder de trânsito, reconstrução e conectividade. Ele permite que Ancara fale economia, mas também para construir influência. Para Israel, que queria aproveitar os corredores através de Haifa, era concorrência direta.

O « Novo Médio Oriente » de 2006 em segundo plano

O debate refere-se a uma fórmula antiga: o « novo Médio Oriente ». Em julho de 2006, durante a guerra entre Israel e Hezbollah, a Secretária de Estado dos Estados Unidos, Condoleezza Rice, falou sobre « as dores do nascimento de um novo Oriente Médio ». Esta fórmula permaneceu como símbolo de uma visão brutal: a destruição no Líbano foi apresentada, em parte do pensamento estratégico americano, como o preço de uma recomposição regional.

A literatura sobre este conceito é abundante e muitas vezes cruel. Mostra como guerras, corredores, padronização e alianças têm sido pensadas como instrumentos de remodelação regional. Em 2006, a ideia era marginalizar o eixo Irã-Síria-Hezbollah e fortalecer um centro árabe alinhado com Washington. Duas décadas depois, a lógica não desapareceu. Passa para estradas comerciais, portos, linhas ferroviárias, cabos, corredores de energia e redes logísticas.

O projecto ferroviário Hedjaz faz parte desta batalha. Propõe um Médio Oriente diferente daquele concebido pelos promotores dos corredores israelo-golfo-ocidentais. Dá à Turquia um papel central. Reactiva a Síria como território de trânsito. Reduz o carácter indispensável de Haifa. Oferece aos países árabes uma opção que não depende inteiramente da normalização com Israel.

É por isso que o projecto é económico na sua forma, mas político no seu efeito. Não se trata apenas de transportar mercadorias. A questão é quem organiza o espaço entre o Golfo e o Mediterrâneo. Em 2006, o « novo Oriente Médio » envolveu guerra e dominação militar. Em 2026, também passou por infraestrutura.

Uma nova rivalidade de corredores

O Oriente Médio se torna um mapa de corredores concorrentes. O primeiro eixo é Israel e os seus parceiros: Golfo, Jordânia, Haifa, Mediterrâneo, Europa. A segunda é a Turquia: Anatólia, Síria, Jordânia, Arábia Saudita, Golfo. O terceiro é o Irã e seus aliados, mais fragmentados, mas ainda ativos através do Iraque, Síria e Líbano. A quarta é as rotas marítimas, que estão sob tensão em torno de Ormuz, Bab al-Mandeb e do Canal de Suez.

Estes eixos não são apenas económicos. Eles criam vícios. Um país através de um corredor torna-se importante. Uma porta conectada por trilho está ganhando peso. Um Estado capaz de assegurar uma estrada torna-se indispensável. Esta é a lógica que a Turquia procura explorar. Esta é também a lógica que Israel queria desenvolver através de Haifa.

A Jordânia está no centro desta rivalidade. Pode ser a passagem de ambos os projetos: o de Haifa, e o de Síria e depois Turquia. A Arábia Saudita também pode jogar em ambas as mesas, especialmente enquanto a normalização com Israel permanecer politicamente cara. Os Emirates, mais comprometidos com os corredores de Israel, procuram assegurar estradas alternativas ao Estreito de Ormuz. Todo ator quer evitar a dependência de uma estrada.

O Líbano, enfraquecido, mas geograficamente localizado, pode tornar-se relevante novamente se Trípoli for reconectado à Síria. Mas esta relevância tem um preço: atrai influências. A Turquia, a Síria, o Golfo, Israel e a Europa não só olharão para o norte do Líbano como uma periferia, mas também como uma possível entrada nos corredores do Levante.

Um projeto econômico que mascara a questão da influência

A Turquia insiste na dimensão económica do projecto. Tem razão num ponto: a região necessita de estradas terrestres, redes ferroviárias e alternativas aos estreitos vulneráveis. As guerras recentes têm mostrado que as cadeias de transporte podem ser cortadas, desaceleradas ou aumentadas. Um eixo terrestre pode fazer sentido.

Mas o contexto torna impossível ler puramente comercial. A Turquia está a avançar numa região onde Israel está a tentar bloquear os seus próprios corredores, onde o Irão utiliza a profundidade estratégica, onde os países do Golfo estão a diversificar as suas alianças, onde a Síria está a reconstruir como espaço de trânsito e onde o Líbano permanece atravessado por influências concorrentes.

O trilho de Hedjaz torna-se uma ferramenta de influência. Dá a Ancara uma presença técnica, económica e simbólica. Ele fala de comércio, mas toca na memória otomana. Ele fala de logística, mas muda a relação entre Haifa, Tripoli, Damasco, Amã, Riade e Istambul. Fala de integração, mas faz parte de uma competição com Israel.

É por isso que Israel não olhará para ele de forma neutra. Tel Aviv pode aceitar rotas económicas concorrentes desde que não ameacem a sua centralidade estratégica. Mas um eixo Turquia-Síria-Golfo que ultrapassa Israel e fortalece Ancara no Levante será visto como um desafio. Este desafio pode continuar a ser diplomático e económico. Pode também tornar-se seguro num contexto de crescente rivalidade.

Líbano entre oportunidade e desconfiança

Para o Líbano, a questão é delicada. O país precisa de redes. Trípoli precisa de um futuro económico. A reabilitação do caminho-de-ferro para a Síria pode criar empregos, restabelecer um papel no porto, reconectar o Norte ao comércio regional e reduzir o isolamento. Recusar um projecto apenas por medo da influência turca seria economicamente dispendioso.

Mas aceitá-la sem estratégia seria perigoso. O Líbano não pode tornar-se uma mera ligação passiva com um eixo turco. Deve definir as suas condições: controlo público das infra-estruturas, transparência do financiamento, equilíbrio com os parceiros europeus e árabes, papel do Estado, protecção da soberania e falta de controlo político sobre Trípoli ou o Norte.

A mesma cautela se aplica a Israel. O Líbano não pode deixar que as preocupações israelitas ditem a sua política ferroviária. Mas ele deve entender que qualquer conexão Trípoli-Síria-Turquia será lida em um contexto regional tenso. Uma infra-estrutura pode tornar-se uma questão de segurança, mesmo que seja concebida para o comércio.

O verdadeiro desafio é, portanto, a capacidade do Estado libanês para gerir o projecto. Se o estado é forte, o trem pode se tornar uma ferramenta para o desenvolvimento. Se o estado é fraco, pode tornar-se um canal de influência estrangeira. Esta é a diferença entre uma política de infra-estruturas e uma dependência.

Uma batalha que começa com os trilhos

O projeto para reviver a ferrovia de Hedjaz está assumindo uma nova virada econômica, mas seu aspecto político permanece óbvio. Ancara está procurando se mudar para o centro do tráfego regional. Riade diversifica suas opções, enquanto permanece cauteloso com a influência ideológica turca. Amã quer preservar o seu papel de trânsito. Damasco pode tornar-se indispensável novamente. Tripoli pode esperar uma renovação logística. Israel vê o surgimento de um eixo que ultrapassa Haifa e fortalece um rival turco já cada vez mais presente na região.

O caso vai, portanto, além da nostalgia ferroviária. Afeta a arquitetura do Oriente Médio após as guerras de Gaza, Líbano, Síria e Irã. Prolonga, de forma menos espetacular, a velha batalha do « novo Oriente Médio ». As bombas de 2006 deixaram espaço para corredores, mas a lógica da recomposição permanece. Quem controla as estradas controla parte da ordem regional.

O trilho Hedjaz ainda não foi construído. As barreiras financeiras, técnicas e de segurança são numerosas. A Síria continua frágil. O financiamento continua a ser especificado. As secções a reabilitar são importantes. Mas a ideia já é suficiente para produzir efeitos políticos. Obriga Israel a considerar a Turquia como um concorrente regional. Força o Líbano a pensar em Trípoli como um nó geopolítico. Obriga os países árabes a arbitrar entre Haifa e Istambul.

O projecto pode, portanto, tornar-se um corredor comercial. Pode também tornar-se um corredor de influência. É esta natureza dual que explica as preocupações. E é por isso que o debate não se concentrará apenas nos trilhos, mas no mapa de poder que eles desenham entre o Golfo, o Levante e o Mediterrâneo.