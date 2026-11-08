Eisenkot: um sinal contra a escalada com o Irão?

O anúncio da escolha de Gadi Eisenkot vem como ameaça do Irã à transição israelense. Identifica uma alternativa para Benyamin Netanyahu e pode fazer uma nova escalada politicamente mais caro. No entanto, a cronologia verificada mostra um anúncio após Shabat e um adiamento do mandato realizado no domingo. Análise dos efeitos reais desta decisão, do desacordo sobre a emergência militar e dos poderes do governo cessante até a instalação do seu sucessor à frente do executivo israelense.

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O anúncio da escolha de Gadi Eisenkot para formar o próximo governo israelense pode ser lido como um sinal político contra uma nova escalada com o Irã. Torna visível uma possibilidade de alternância quando Benyamin Netanyahu invoca novamente a ameaça iraniana para defender um governo unido. Mas não retira nenhum poder militar do Primeiro-Ministro cessante. E a cronologia proíbe apresentar o evento como uma nomeação precipitada durante o Shabat: Isaac Herzog anunciou sua intenção sábado à noite, após o seu fim, mantendo a rendição formal do mandato no domingo 8 de novembro às 17:00.

A hipótese, portanto, merece ser examinada em sua forma sólida: ao colocar publicamente o próximo interlocutor responsável pela formação da maioria, o presidente reduz o espaço político em que uma emergência de segurança poderia adiar a alternância? A resposta é sim para o possível efeito político, não para um impedimento legal à guerra. Quanto à intenção pessoal do Presidente, nenhuma das notícias revistas estabeleceu isso.

O que foi anunciado sábado, o que permanece agendado domingo

O ponto de partida é o comunicado presidencial de 5 de novembro. Após consultar as formações representadas no próximo Knesset, Herzog anunciou trocas adicionais durante o fim de semana e indicou que queria confiar o mandato no domingo seguinte. Dois dias depois, tornou público o nome escolhido. A cerimônia e o ato formal permaneceram no calendário de domingo.

O documento de 7 de novembro distingue especificamente as duas etapas: informar Eisenkot da intenção presidencial, então recebê-lo no dia seguinte para confiar-lhe a formação do governo. Esta distinção explica a diferença entre os títulos que já se referem a uma designação e um procedimento ainda não concluído no momento da publicação. Só ela não revela uma aceleração excepcional.

O comunicado de imprensa também estabelece uma razão política imediata para escolher: 67 deputados recomendaram Eisenkot, em comparação com 46 para Netanyahu, enquanto um grupo de sete representantes eleitos não recomendou ninguém. Ele mencionou discussões profundas com políticos e reuniões com os dois rivais. Ele não relata uma ameaça militar iminente que impôs uma decisão antes de domingo.

O argumento do Shabbat não é, portanto, convincente. Um anúncio pós-encerramento não constitui uma derrogação religiosa que deduza uma situação de emergência. Para defender a ideia de um calendário excepcional, deve-se estabelecer que uma etapa programada para domingo foi movida e então mostrar por quê. Pelo contrário, os documentos públicos consultados estabelecem a continuação do mandato.

Por que a hipótese iraniana não é livre

A ausência de alterações demonstradas no calendário não torna o contexto iraniano secundário. Uma transição política e uma crise militar podem ser contrariadas: a abertura de um novo confronto altera as prioridades parlamentares, aumenta a pressão pela unidade e pode tornar uma coalizão alternativa mais difícil de negociar.

Este mecanismo não assume que qualquer alerta de segurança seja fabricado. Uma ameaça real pode produzir os mesmos efeitos políticos que uma ameaça instrumental. É precisamente por isso que é necessário distinguir entre a avaliação do perigo, que é da responsabilidade das instituições de inteligência e defesa, e a utilização que os políticos fazem deste perigo nas suas negociações.

Netanyahu defendeu um governo unido ao associar este projeto à eliminação sustentável da ameaça nuclear iraniana. Eisenkot, por sua vez, estabeleceu um limiar diferente para o período de transição. Em 31 de outubro, ele afirmou que antes da instalação de um novo governo, seu apoio às operações militares seria limitado a ameaças diretas e imediatas que não poderiam ser esperadas.

Esta discordância é concreta. Trata-se agora da justificação de uma decisão, não só da oposição em princípio ao Irão. Uma operação necessária para combater um ataque iminente e uma campanha para mudar permanentemente o equilíbrio regional não exigem o mesmo grau de urgência. Ao exigir que a ameaça não possa esperar, Eisenkot desafia a transformação de qualquer rivalidade estratégica em uma necessidade de agir durante a transição.

Uma nova autoridade política, não um segundo executivo

Fazer a escolha do público Eisenkot tem um efeito identificável: as discussões não mais dizem respeito apenas à manutenção de Netanyahu, mas à constituição de outro governo. Os partidos sabem quem o presidente pretende dar a primeira oportunidade de formar uma maioria. Os parceiros estrangeiros também podem distinguir entre o governo e o líder que o pode suceder.

Isto pode aumentar o custo político de uma iniciativa militar disputada. O Primeiro-Ministro cessante já não pode apresentar a ausência de alternativa como um facto indiscutível. Um candidato reconhecido pelo processo presidencial pode estabelecer outro calendário, desafiar a urgência invocada e solicitar que escolhas duradouras sejam assumidas por um governo recém-investido.

No entanto, seria excessivo inferir que a Herzog fechou assim uma janela operacional. O artigo 30 da Lei Fundamental sobre o Governo organiza a continuidade do executivo até que seu sucessor seja instalado. Receber a missão de formar uma coligação não dá a Eisenkot o comando do exército, a liderança do gabinete de segurança ou um veto sobre as decisões do governo cessante.

O artigo 40o rege o envolvimento de uma guerra ou de uma operação militar que quase certamente poderia conduzir a ela. A decisão é da responsabilidade do governo, com possível delegação na comissão ministerial competente. O mesmo artigo reserva as outras ações necessárias para a defesa do Estado e para a segurança pública. O presidente, portanto, não substitui o governo na cadeia de decisão militar.

O principal risco continua a ser a duração da transição

O efeito político do anúncio dependerá principalmente da capacidade de Eisenkot transformar uma preferência presidencial em um governo. As recomendações recolhidas durante as consultas não constituem um acordo de coligação. Uma parte pode preferir obter o mandato enquanto se recusa a participar no seu gabinete, apoiar o seu programa ou votar nas concessões necessárias para a sua formação.

O prazo para esta negociação é de 28 dias, com uma possível prorrogação presidencial de até 14 dias. Em outras palavras, a designação abre um período durante o qual a competição política continua enquanto o executivo cessante permanece no comando. Um comunicado não elimina esta coexistência.

Para limitar eficazmente o risco de uma crise externa que absorva a transição, temos, portanto, de analisar as seguintes acções: a existência de um acordo entre parceiros, a divisão de responsabilidades, as orientações comuns em matéria de segurança e, em última análise, a instalação do governo. O passo decisivo não é o do silêncio presidencial ao anúncio público, mas o de um candidato nomeado para um executivo investido.

O teste também será militar e diplomático. Um alerta documentado, preparações verificáveis, uma alteração do sistema de defesa ou uma decisão formal pesariam mais na avaliação do risco iraniano do que a interpretação de uma hora de publicação. Por outro lado, um apelo político à União não prova que tenha sido decidida uma operação.

Redução da incerteza sem promessa de paz

A hipótese editorial mais defensável é, portanto, a de um sinal de estabilização política: identificar rapidamente o candidato para negociar uma maioria impede que a incerteza sobre a sucessão permaneça total. Num contexto de tensão com o Irão, este efeito conta. Torna menos automática a equação de que qualquer nova crise deve ser resolvida mantendo a equipe de saída.

Mas dar a este anúncio o poder de evitar uma guerra iria além de seus efeitos institucionais. Também não há forma de transformar um possível resultado político num motivo secreto demonstrado. O registro público mostra um procedimento que vai em frente, um desacordo sobre a emergência militar e um governo cessante que ainda é competente.

A distinção é essencial para entender a região: Eisenkot pode desafiar uma escalada decidida durante a transição sem se tornar um líder conciliador em direção a Teerã. O que muda imediatamente é a existência de uma alternativa política oficialmente identificada. O que poderia mudar a seguir, se se trata de poder, é como decidir, justificar e coordenar o uso da força. Isto ainda não é o desaparecimento desta opção.

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