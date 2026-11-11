Programa Aman: Para que seria o empréstimo de 200 milhões de dólares?

O financiamento de 200 milhões de dólares para redes de segurança social está na ordem do dia da sessão parlamentar de 12 de Novembro. Para o programa Aman, a questão vai além da continuação das transferências de dinheiro: o projecto envolve ajudar as famílias, aceder aos serviços sociais e melhorar os instrumentos de gestão. Sua aprovação pelo Banco Mundial em janeiro e sua revisão no Líbano são, no entanto, duas etapas distintas.

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O financiamento de 200 milhões de dólares para redes de segurança social está na ordem do dia da sessão parlamentar de 12 de Novembro. Para o programa Aman, a questão vai além da continuação das transferências de dinheiro: o projecto envolve ajudar as famílias, aceder aos serviços sociais e melhorar os instrumentos de gestão. Sua aprovação pelo Banco Mundial em janeiro e sua revisão no Líbano são, no entanto, duas etapas distintas.

O terceiro ponto do documento parlamentar oficial é o projeto transmitido pelo Decreto 3228 sobre o acordo de empréstimo com o Banco Internacional de Reconstrução e Desenvolvimento. Identifica o projeto de melhoria da rede de segurança social e construção de sistemas. Esta inscrição confirma o assunto submetido aos deputados, sem prejuízo do seu voto ou da data em que os fundos estarão disponíveis.Fonte: ordem do dia do Parlamento de 12 de Novembro.

Um envelope social separado do projeto digital

O Banco Mundial anunciou em 27 de janeiro a aprovação de dois projetos no total de 350 milhões de dólares. O primeiro, dedicado à proteção social, representa 200 milhões. O segundo, com um orçamento de 150 milhões, diz respeito à aceleração digital dos serviços públicos. Esta separação deve ser mantida: os 350 milhões não constituem um envelope de transferências para as famílias.

O projecto social deve complementar os recursos públicos afectados aos benefícios, apoiando simultaneamente o acesso a oportunidades e serviços económicos. O Banco Mundial dá especial ênfase às mulheres, aos jovens e às populações vulneráveis. Ele também planeja desenvolver Daem, a plataforma usada para Aman, para que possa servir como um registro social mais amplo.Fonte: Comunicado do Banco Mundial de 27 de janeiro de 2026.

As transferências representam as principais despesas previstas

O documento de avaliação do projeto reserva $160 milhões para assistência monetária. Este montante faz parte de uma componente de 185 milhões que combina apoio financeiro, inclusão económica e serviços sociais. Estão previstos 10 milhões adicionais para sistemas de gestão e reforço institucional. Estas dotações descrevem a concepção do financiamento, não os pagamentos já recebidos pelas famílias.

O mesmo documento prevê a orientação e actualização das famílias mais pobres. O seu calendário inicial e os seus pressupostos de pagamento não devem ser transformados numa promessa individual para Novembro: um documento de avaliação elaborado antes da aprovação não confirma a aplicação efectiva vários meses depois.Fonte: Documento de avaliação do projecto P512384, componentes e mecanismo de ajuda.

O apoio europeu provém de outro financiamento

Um segundo compromisso deve ser distinguido do empréstimo. Em 29 de Abril, a União Europeia anunciou uma subvenção de 45 milhões de euros directamente ao Ministério dos Assuntos Sociais. Quarenta milhões são para financiar cinco meses de benefícios por 90.000 famílias, num total de 150.000 famílias então elegíveis. Os cinco milhões restantes dizem respeito às reformas do Ministério e à actualização dos dados.

Em seguida, Hanine Sayed apresentou este apoio como um investimento na qualidade dos sistemas de protecção e na transparência da distribuição para além da ajuda monetária. Esta declaração consta do comunicado da delegação europeia. O relatório esclarece a função institucional do financiamento sem estabelecer que todos os desembolsos anunciados já ocorreram.Fonte: Delegação da União Europeia ao Líbano, 29 de abril de 2026.

O que precisa ser verificado após a reunião

Para uma família, três informações contarão mais do que o montante global do empréstimo: confirmação da elegibilidade, o montante efectivamente atribuído e o calendário do pagamento. Uma inscrição num registo facilita a instrução de um pedido. Por si só, não basta provar que uma prestação está em aberto ou que está disponível um pagamento.

O acompanhamento do financiamento terá também de distinguir entre despesas administrativas e montantes transferidos e, em seguida, conciliar as autorizações com os pagamentos. O número de pessoas registadas, o número de famílias retidas e o número de famílias efectivamente pagas respondem a diferentes perguntas. A sua apresentação separadamente medirá a continuidade do programa e a sua eventual prorrogação.

O próximo passo verificável será, portanto, a decisão parlamentar sobre o acordo. Serão então fornecidas informações sobre a sua entrada em vigor e aplicação. Nesta fase, o empréstimo oferece um quadro financeiro identificado; não permite anunciar uma nova data de pagamento nem garantir a abertura imediata de um direito a cada requerente.

Parlamento libanês em Beirute, arquivo de fotos. Data exacta não estabelecida. © François el Bacha para Libnanews.com. Ilustração institucional, não fotografia da sessão de 12 de novembro. Fotografia integral preservada, edição editorial determinística sem retocar a cena.

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