Bancos no Líbano: 619 agências no final de 2025

O Líbano tinha 619 agências comerciais no final de 2025, em comparação com 633 um ano antes. O número de caixas eletrônicos está aumentando ligeiramente, mas sua distribuição permanece concentrada. Os dados do Banco do Líbano revelam igualmente uma diminuição do pessoal no segundo semestre do ano. Este balanço distingue estabelecimentos, máquinas e serviços acessíveis. Não mede a disponibilidade de fundos nem o tempo de processamento. As comparações regionais exigem a manutenção dos limites e datas de cada indicador.

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O Líbano tinha 619 agências bancárias comerciais no final de 2025, em comparação com 633 um ano antes. A rede continua a contratar. Os caixas eletrônicos seguem outro caminho: seu número aumenta de 1.412 para 1.432. Estes dados do Banco do Líbano proporcionam um acesso bancário mais concentrado, sem permitir que a qualidade do serviço seja medida por si.

O cartão bancário no Líbano já não é um encerramento uniforme dos pontos de contacto. A revisão macroeconômica da BDL, publicada em dezembro de 2025 e publicada em abril de 2026, distingue três movimentos. As agências estão a diminuir, o pessoal está a diminuir e o stock de distribuidores está a aumentar ligeiramente. No entanto, os períodos de comparação devem manter-se separados: as mudanças nos estabelecimentos são anuais, as mudanças nos trabalhadores no segundo semestre do ano.

Este é um estado da rede no final de 2025, não um inventário das janelas abertas hoje. Esta precisão conta num país onde as condições de movimento e operação podem mudar rapidamente. Um dispositivo listado em uma estatística não fornece informações sobre seus horários, tickets ou transações reais.

Agências bancárias no Líbano fecham menos rapidamente

O aumento de 633 para 619 agências representa uma diminuição líquida de 14 estabelecimentos, ou cerca de 2,2%. A BDL compara esse movimento com 59 fechamentos em 2024 e 111 em 2023. A redução da rede está a abrandar consideravelmente. Ela não é o contrário.

O número de bancos registados permanece em 57 em Dezembro de 2025. Este total inclui 45 bancos comerciais e 12 bancos de investimento. Por conseguinte, não é necessário confundir um banco, uma pessoa colectiva registada, com as suas agências. Um estabelecimento pode reduzir a sua localização geográfica mantendo simultaneamente a sua aprovação. A estabilidade do número de bancos não mostra que os clientes têm o mesmo número de pontos de recepção.

Indicador Ponto de partida Ponto de chegada Alterar Agências comerciais em Líbano 633 de dezembro de 2024 619, dezembro 2025 -14 -2,2% ATM 1 412 de dezembro de 2024 1 432, dezembro 2025 +20, ou +1,4 % Funcionários bancários 12 972, junho 2025 12 684, dezembro 2025 -288, ou -2,2%

As duas primeiras linhas cobrem 12 meses; o terceiro, seis meses. Esta diferença proíbe a apresentação das três taxas como balanço anual homogéneo. Evita igualmente atribuir mecanicamente as partidas dos empregados às quatorze agências menos. Os dados agregados não descrevem as posições em causa nem as decisões de cada instituição.

Os distribuidores estão a aumentar principalmente nos grandes centros

O aumento nacional dos distribuidores permanece modesto: 20 dispositivos adicionais em um ano. A distribuição geográfica mostra tendências contrastantes. O Monte Líbano aumentou de 553 para 564 máquinas, Beirute e seus subúrbios de 439 para 444, o Norte de 153 para 159. Por outro lado, o Sul caiu de 120 para 119 e o Bekaa de 119 para 116.

Área citada no relatório Dezembro de 2024 Dezembro de 2025 Variação Monte Líbano 553 564 +11 Beirute e subúrbios 439 444 +5 Norte do Líbano 153 159 +6 Sul do Líbano 120 119 – 1 Bekaa 119 116 – 3

Essas cinco linhas reproduzem os números explicitamente comentados pela BDL. Não constituem todo o país: Nabatiyah aparece separadamente no gráfico regional do relatório. Seria, portanto, errado juntar este quadro parcial e, em seguida, apresentar a sua soma como o total nacional.

O Monte Líbano, bem como Beirute e seus subúrbios, têm 1.008 distribuidores, ou cerca de 70,4 por cento dos 1.432 dispositivos listados. Este cálculo mede uma concentração da frota. Não basta estabelecer a desigualdade per capita. Tal exigiria populações residentes comparáveis correspondentes aos mesmos limites e períodos estatísticos.

A BDL refere-se a restrições de segurança e operacionais para explicar algumas das diferenças regionais. Essa interpretação permanece a da instituição. O quadro não distingue o efeito da segurança, procura, custos ou escolhas de cada banco. Por conseguinte, o encerramento de uma determinada área não pode ser associado a uma única causa, apenas a partir destes números.

Uma agência e um autômato não fazem o mesmo serviço

O ligeiro aumento do número de distribuidores não compensa necessariamente a redução das agências. Os dois equipamentos têm finalidades diferentes. Um autômato pode facilitar certas operações de rotina. Não substitui todos os procedimentos que exigem um contato, arquivo ou exame específico pelo banco.

O número de máquinas não diz que clientes podem usá-las, a que custo e para que quantidades. Estas condições dependem dos serviços oferecidos e das regras aplicáveis às contas. Por conseguinte, as estatísticas das infra-estruturas não medem a disponibilidade total de depósitos ou a capacidade global de concessão de empréstimos das instituições.

Para um usuário, o acesso efetivo tem várias dimensões: distância, mobilidade, disponibilidade de serviço e operações autorizadas. Os dados publicados esclarecem principalmente a primeira dimensão, a uma escala regional ainda ampla. Não fornecem um mapa comunitário dos tempos de viagem ou das instalações acessíveis às pessoas com deficiência.

A redução requer uma leitura separada

O número de empregados aumentou de 12.972 em junho de 2025 para 12.684 em dezembro. A diminuição de 288 postos de trabalho ocorre ao longo de seis meses. Acompanha a redução do estabelecimento bancário, mas o relatório não fornece uma repartição para ligar cada movimento de trabalho a um encerramento preciso.

A queda nos empregados sozinho não fornece informações sobre filas ou tempos de processamento. Estes efeitos dependem também da frequência, das tarefas transferidas para outros canais e da organização do trabalho. Medi-los exigiria dados de serviço, faltando neste registro de rede.

O balanço de 2025 mostra assim uma contração mais lenta das agências e um aumento limitado dos distribuidores. A fim de dar seguimento, os inquéritos futuros terão de especificar onde os pontos de contacto são mantidos, em movimento ou em desaparecimento. O seu alinhamento com os horários, as operações disponíveis e a frequência permitiriam uma mudança do número de equipamentos para a extensão do serviço realmente acessível.

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