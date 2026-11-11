Ebola na RDC: mais de 11.000 casos, 5.387 mortes

A RDC tem 11.042 casos de Ebola confirmados e 5.387 mortes no balanço em 9 de novembro. O vírus Bundibugyo não possui uma vacina específica aprovada; estão em curso ensaios.

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A República Democrática do Congo ultrapassou o limiar de 11.000 casos confirmados de Ebola. Os resultados são 11.042 infecções confirmadas e 5.387 óbitos, segundo dados do Instituto Nacional de Saúde Pública (INSP)reportado pela Reuters em 10 de novembroDiz respeito à epidemia causada pelo vírus Bundibugyo, declarado em 15 de maio de 2026.

Arelatório sobre a situação no 179 do INSPo dia 9 de novembro e foi publicado em 10 de novembro. Os números, portanto, não correspondem às únicas novas infecções do dia: esta é a epidemia cumulativa. Os 11.042 casos são confirmados, não somando indiscriminadamente casos suspeitos, prováveis e confirmados.

Uma epidemia se espalhou para oito províncias

A passagem desse limiar prolonga um progresso documentado pelas agências de saúde. Na suade 10 de novembroO Centro Europeu de Prevenção e Controlo das Doenças (CEDC) comunicou 10.990 casos confirmados e 5.354 mortes, com base em dados congoleses em 8 de Novembro.

Organização Mundial da Saúde (OMS)já descrito, em 6 de novembro, transmissão sustentada e propagação geográfica da epidemia. Sua avaliação, concluída em 3 de novembro, identificou casos em 67 áreas de saúde distribuídas por oito províncias. A maioria das infecções foram concentradas em Ituri e Kivu do Norte.

Esta epidemia é a maior já registrada na RDC, todos os vírus do ébola, de acordo com a OMS. Em particular, a organização destaca o peso das mortes nas comunidades, o que reflete dificuldades na detecção precoce e no acesso rápido aos cuidados.

Não foi aprovada a vacina Bundibugyo

O vírus Bundibugyo pertence ao grupo do vírus Ebola. A distinção é essencial para compreender os meios disponíveis: vacinas e tratamentos desenvolvidos contra o Ebola, também conhecido como Zaire, não podem ser apresentados como tendo estabelecido eficácia contra o Bundibugyo.

Nesta fase, não está disponível nenhuma vacina ou tratamento específico aprovado contra o Bundibugyo, de acordo com a OMS. Isso não significa que os pacientes sejam privados de cuidados: cuidados de apoio, diagnóstico rápido e acesso a instalações de tratamento permanecem essenciais.

Ensaios clínicos em curso

No entanto, a investigação está a progredir. O ensaio vacinal de Tumaini teve início em 23 de outubro em Bunia. Em particular, avalia Ervebo, já usado contra o vírus Zaire, para determinar sua eficácia contra Bundibugyo.

Em 4 de Novembro,a OMS anuncioua recomendação para adicionar dois candidatos especificamente projetados contra Bundibugyo: ChAdOx1, desenvolvido pela Universidade de Oxford com o Instituto Serum da Índia, e mRNA-1469, desenvolvido pela Moderna. A sua entrada no ensaio continua sujeita a autorizações nacionais. Portanto, ainda não são vacinas registradas.

Estudos terapêuticos também investigam vários fármacos, incluindo anticorpos MBP134 e remdesvir. Na pendência de seus resultados, a resposta baseia-se na rápida identificação e isolamento dos casos, no acompanhamento dos contatos, na prevenção de infecções no cuidado e no sepultamento seguro.

Ilustração: micrografia eletrônica de um virion Ebola feita em 1976, CDC / Dr Frederick A. Murphy, PHIL n°1833, domínio público. Esta imagem não documenta o vírus Bundibugyo da epidemia atual.Fonte livre: CDC.

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