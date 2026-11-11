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Ebola na RDC: mais de 11.000 casos, 5.387 mortes

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A RDC tem 11.042 casos de Ebola confirmados e 5.387 mortes no balanço em 9 de novembro. O vírus Bundibugyo não possui uma vacina específica aprovada; estão em curso ensaios.

Micrographie électronique d’archive d’un virion Ebola, réalisée en 1976.
Micrographie électronique d’archive d’un virion Ebola, 1976. Cette image ne documente pas le virus Bundibugyo de l’épidémie actuelle. Crédit : CDC / Dr Frederick A. Murphy, PHIL n°1833. © CDC / Dr Frederick A. Murphy — PHIL n°1833, domaine public, source gratuite : https://wwwn.cdc.gov/phil/Details.aspx?pid=1833
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A República Democrática do Congo ultrapassou o limiar de 11.000 casos confirmados de Ebola. Os resultados são 11.042 infecções confirmadas e 5.387 óbitos, segundo dados do Instituto Nacional de Saúde Pública (INSP)reportado pela Reuters em 10 de novembroDiz respeito à epidemia causada pelo vírus Bundibugyo, declarado em 15 de maio de 2026.

Arelatório sobre a situação no 179 do INSPo dia 9 de novembro e foi publicado em 10 de novembro. Os números, portanto, não correspondem às únicas novas infecções do dia: esta é a epidemia cumulativa. Os 11.042 casos são confirmados, não somando indiscriminadamente casos suspeitos, prováveis e confirmados.

Uma epidemia se espalhou para oito províncias

A passagem desse limiar prolonga um progresso documentado pelas agências de saúde. Na suade 10 de novembroO Centro Europeu de Prevenção e Controlo das Doenças (CEDC) comunicou 10.990 casos confirmados e 5.354 mortes, com base em dados congoleses em 8 de Novembro.

Organização Mundial da Saúde (OMS)já descrito, em 6 de novembro, transmissão sustentada e propagação geográfica da epidemia. Sua avaliação, concluída em 3 de novembro, identificou casos em 67 áreas de saúde distribuídas por oito províncias. A maioria das infecções foram concentradas em Ituri e Kivu do Norte.

Esta epidemia é a maior já registrada na RDC, todos os vírus do ébola, de acordo com a OMS. Em particular, a organização destaca o peso das mortes nas comunidades, o que reflete dificuldades na detecção precoce e no acesso rápido aos cuidados.

Não foi aprovada a vacina Bundibugyo

O vírus Bundibugyo pertence ao grupo do vírus Ebola. A distinção é essencial para compreender os meios disponíveis: vacinas e tratamentos desenvolvidos contra o Ebola, também conhecido como Zaire, não podem ser apresentados como tendo estabelecido eficácia contra o Bundibugyo.

Nesta fase, não está disponível nenhuma vacina ou tratamento específico aprovado contra o Bundibugyo, de acordo com a OMS. Isso não significa que os pacientes sejam privados de cuidados: cuidados de apoio, diagnóstico rápido e acesso a instalações de tratamento permanecem essenciais.

Ensaios clínicos em curso

No entanto, a investigação está a progredir. O ensaio vacinal de Tumaini teve início em 23 de outubro em Bunia. Em particular, avalia Ervebo, já usado contra o vírus Zaire, para determinar sua eficácia contra Bundibugyo.

Em 4 de Novembro,a OMS anuncioua recomendação para adicionar dois candidatos especificamente projetados contra Bundibugyo: ChAdOx1, desenvolvido pela Universidade de Oxford com o Instituto Serum da Índia, e mRNA-1469, desenvolvido pela Moderna. A sua entrada no ensaio continua sujeita a autorizações nacionais. Portanto, ainda não são vacinas registradas.

Estudos terapêuticos também investigam vários fármacos, incluindo anticorpos MBP134 e remdesvir. Na pendência de seus resultados, a resposta baseia-se na rápida identificação e isolamento dos casos, no acompanhamento dos contatos, na prevenção de infecções no cuidado e no sepultamento seguro.

Ilustração: micrografia eletrônica de um virion Ebola feita em 1976, CDC / Dr Frederick A. Murphy, PHIL n°1833, domínio público. Esta imagem não documenta o vírus Bundibugyo da epidemia atual.Fonte livre: CDC.

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