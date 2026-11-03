3 de novembro: Líbano sob pressão

Os jornais de 3 de novembro de 2026 descrevem um Líbano entre tensões militares, expectativas diplomáticas e bloqueios institucionais. A visita ministerial a Damasco, armas, pagamentos públicos não pagos e salários estruturam as páginas locais. No exterior, as eleições dos EUA, as dificuldades de formar o governo israelense e as negociações com o Irã dominam. A revista abrange igualmente a França, a segurança energética europeia, as garantias judiciais, a ajuda às pessoas deslocadas, a vida cultural e o desporto libanês.

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Primeira página: Líbano aguarda decisões de Washington e Teerão

Negociações que não apagam a ameaça militar

Os jornais de 3 de novembro de 2026 colocam o Líbano em expectativa dupla. As eleições dos EUA podem mudar as relações de poder em Washington. As trocas entre o Irão e os Estados Unidos podem influenciar o confronto regional. No entanto, nenhum dos títulos fornecidos anuncia um acordo. Nem eles têm os resultados finais das eleições americanas. Esta incerteza domina a de Ad Diyar, que se opõe às perspectivas de resolução dos riscos da guerra. Ibrahim Nassereddine descreve um país exposto a ambos os desenvolvimentos, sem ter uma visão direta do seu calendário.

Al Arabi Al Jadid, de 3 de novembro de 2026, destaca a intensificação dos contatos indiretos entre Washington e Teerã. O Qatar e o Paquistão parecem ser os principais intermediários. Al Sharq Al Awsat, em sua edição do mesmo dia, também relata a circulação de uma proposta após discussões em Doha. O âmbito destes progressos permanece limitado. Um texto transmitido, mensagens trocadas e permissão para negociar ainda não são um compromisso recíproco. As condições iranianas relativas ao bloqueio e à navegação permanecem no centro das declarações comunicadas.

No Sul, as expectativas diplomáticas não interrompem a violência

O contraste com a estrutura do terreno várias narrativas. Al Liwa de 3 de novembro de 2026 relata ataques, tiroteios e demolições de casas no sul. Al Arabi Al Jadid menciona Zawtar al-Sharqiyah e várias áreas vizinhas. Ad Diyar ilustra sua primeira página com destruição nesta localidade. Estes acontecimentos não são apresentados como consequências de um novo acordo. Em vez disso, acompanham uma sequência em que os mecanismos de des-escalamento permanecem contestados ou bloqueados.

Os jornais diferem principalmente em sua leitura de intenções. Al Sharq Al Awsat insiste em alertas aos oficiais libaneses. Ad Diyar examina as possibilidades de recuperação diplomática após as eleições. Al Joumhouriyat de 3 de novembro de 2026 expõe os medos de um confronto mais amplo, ao mesmo tempo que enfatiza a falta de um determinado calendário. O ponto comum é, portanto, uma ameaça persistente. Os cenários de extensão mencionados por fontes anónimas não descrevem uma operação cujo gatilho seria estabelecido.

Política local: as armas e a autoridade estatal pesam sobre o governo

Dahr el-Baydar, um processo judicial que se tornou uma questão política

Al Liwa, de 3 de novembro de 2026, dá um lugar importante à posição das Forças Libanesas no caso dos explosivos Dahr al-Baydar. Georges Adwan disse que os ministros do partido iria boicotar as reuniões do governo até que o caso foi encaminhado para o Conselho de Justiça. Ele também se referiu a uma reavaliação de sua presença se o governo não pudesse agir. O jornal relata pressão política, sem anunciar uma renúncia já decidida. Assim, a escolha da competência continua a ser um ponto de desacordo distinto do próprio inquérito.

Na mesma edição, Sami Abi el-Mona adverte contra uma crise governamental relacionada com este caso. O seu apelo à coesão revela outra prioridade: impedir que o conflito em torno da resposta judicial paralise o executivo. Estas declarações não dizem a mesma coisa. As Forças Libanesas exigem um gesto institucional preciso. O líder espiritual druso insiste nas consequências de um rompimento. Sua justaposição mostra como um caso criminal agora envolve o funcionamento do governo.

Exército e limites de coordenação com Israel

Al Joumhouriyat, de 3 de novembro de 2026, relata de fontes militares que não houve nenhum avanço nas conversações de Tampa. Essas fontes dizem que o exército recusa a coordenação direta com Israel sem mediação americana. Al Sharq Al Awsat desenvolve uma leitura próxima em sua edição do mesmo dia. As fontes citadas apontam para a contínua ocupação e ataques. Defendem a presença de um intermediário americano ou da ONU, que também pode testemunhar o cumprimento de compromissos.

Estas são posições comunicadas pela imprensa, não o texto de um novo acordo. No entanto, lançam luz sobre o desacordo sobre o método. A coordenação técnica não pode ser separada das suas implicações políticas. Quem supervisiona o comércio? Quem acha falhas? Que obrigações são impostas a cada uma das partes? Os artigos apresentam essas questões como obstáculos ainda em aberto. Não levam à conclusão de que teria sido iniciada uma cooperação bilateral directa.

Responsabilidades Públicas Além da Crise de Segurança

Ad Diyar, Al Bina e Al Liwa, de 3 de novembro de 2026, também relatam a entrevista de Joseph Aoun com o Ministro das Telecomunicações. O presidente pediu para acelerar o lançamento da nova empresa de telecomunicações. Enfatizou os direitos dos funcionários da Ogero e as condições de sua transferência. As redes não autorizadas e o papel do regulador também estão incluídos no comércio. Ad Diyar afirma que o desenvolvimento da banda larga deve respeitar a lei, sem aumentar os preços dos usuários.

Esta sequência institucional diz respeito aos serviços diários, mas também levanta a questão da aplicação. O lançamento de uma empresa, a protecção dos trabalhadores e a supervisão das redes formam dossiês separados. Os jornais relatam uma orientação presidencial. Não anunciam que todos os passos administrativos ou sociais já estariam concluídos.

Diplomacia: Beirute e Damasco reúnem seus arquivos, sem remover suas diferentes prioridades

Delegação ministerial em várias frentes

A visita de Tarek Mitri a Damasco atravessa as edições de 3 de novembro de 2026. Al Arabi Al Jadid relata as conversações do dia anterior com o Ministro dos Negócios Estrangeiros sírio. A Delegação Libanesa inclui os Ministros dos Assuntos Sociais, da Educação e do Trabalho. As discussões incidiram sobre refugiados, educação, diplomas, emprego e fronteiras. As reuniões alargadas são seguidas de discussões bilaterais. O jornal coloca esta visita no trabalho dos órgãos conjuntos entre os dois países.

Al Sharq Al Awsat, de 3 de novembro de 2026, sublinha a diferença de prioridades. Damasco concentra-se na segurança e no controlo das fronteiras. Beirute quer ver progressos no regresso dos refugiados e nas questões que acompanham a sua presença. Estas duas abordagens sobrepõem-se sem confusão. A educação e o reconhecimento dos diplomas exigem decisões administrativas. O regresso das famílias implica também condições económicas e garantias de segurança.

O regresso dos refugiados depende de condições concretas

Em Ad Diyar de 3 de novembro de 2026, Paula Mourad descreve uma relação cujos benefícios permanecem desequilibrados. Relata expectativas libanesas para pessoas desaparecidas, segurança e refugiados. Uma fonte oficial salienta que os acordos bilaterais não serão suficientes. Também na Síria são necessárias ajudas internacionais e meios de subsistência. O jornal refere-se à fraqueza da economia síria como um obstáculo ao regresso. Essa análise não é um achado de que cada família pudesse entrar nas mesmas condições.

Al Arabi Al Jadid e Al Sharq Al Awsat do mesmo dia contêm uma estimativa atribuída a Haneen Sayed, com base em dados do ACNUR. Abrange aproximadamente 700.000 retornos do Líbano para a Síria até o final de setembro de 2026. Este total é anterior à visita ministerial de 2 de Novembro. Por conseguinte, não mede o seu resultado. Os logs o usam como parte do arquivo, enquanto novos compromissos permanecem para serem especificados.

Uma ausência que não significa ruptura

A ausência de Ahmad Hajjar alimentava questões. Ad Diyar, de 3 de novembro de 2026, relata a explicação de seu cargo: o ministro sírio do Interior havia relatado um impedimento pessoal urgente. O deslocamento do ministro libanês foi adiado. No entanto, uma equipe técnica participou das discussões. Isto é importante porque distingue o cancelamento de uma reunião ministerial de uma suspensão da cooperação. Não há evidência de desacordo político que levou ao adiamento.

Al Arabi Al Jadid faz outra distinção sobre Mohammad Haidar. As fontes do Hezbollah citadas pelo jornal indicam que ele participa como Ministro do Trabalho, não como representante do partido. A presença de um funcionário associado a uma formação política não é, portanto, suficiente para transformar esta visita num encontro entre esta formação e Damasco. As trocas permanecem descritas como governo.

Qatar e o papel dos parceiros internacionais

O papel do Qatar vai além da relação com o Irão. Al Jumhouriyat, de 3 de novembro de 2026, relata um apelo entre Nawaf Salam e seu homólogo do Qatar. Al Liwa menciona vários contactos diplomáticos e de segurança com Doha. Em Ad Diyar, Radwan Dib afirma que o Catar propôs uma reunião do grupo dos Estados Unidos, França, Arábia Saudita, Egito e Catar. De acordo com as fontes de seu artigo, Washington expressou reservas e preferiu os mecanismos já envolvidos.

Esta última leitura permanece atribuída ao jornalista e aos seus interlocutores. Não é um anúncio oficial de uma reunião recusada. No entanto, destaca um debate em vários títulos: o lugar da França e dos parceiros árabes no tratamento do caso libanês. Por trás das discussões sobre formatos, os jornais descrevem divergências sobre garantias, o papel internacional e formas de cumprir compromissos.

Política internacional: eleições americanas, bloqueio israelita e negociações iranianas

Nos Estados Unidos, a votação continua por vir nas edições de hoje

Os jornais de 3 de novembro de 2026 analisam as eleições americanas antes de seus resultados. Al Quds Al Arabi apresenta as possíveis consequências de uma mudança de maioria no Congresso. O controlo das comissões pode abrir investigações. O Senado intervém em nomeações. As negociações fiscais dependem também do rácio do poder parlamentar. O poder de veto do Presidente continua a ser um elemento deste equilíbrio. O jornal apresenta, portanto, várias configurações institucionais, sem anunciar o que sairá das urnas.

Al Jumhouriyat e Al Sharq Al Awsat do mesmo dia relataram mais de 54 milhões de votos antecipados. Este número não revela a escolha dos eleitores ou a participação final. Os artigos destacam o peso do custo de vida no campo. Al Arabi Al Jadid examina várias competições do Senado e as dificuldades dos candidatos em responder a esta preocupação. As expectativas eleitorais permanecem sujeitas a margens de erro e condições de mobilização.

Michigan ocupa um lugar especial. Al Sharq Al Awsat, de 3 de novembro de 2026, descreve o confronto entre Abdul El-Sayed e Mike Rogers. Ele lembra a vitória de El-Sayed na Primária Democrática, então o apoio de Haley Stevens para o candidato republicano. O jornal também relata o lugar do financiamento político e posições sobre Israel nesta campanha. Os encargos trocados entre os candidatos continuam a ser cobrados. Não devem ser confundidas com conclusões judiciais.

Ali Barada, em Al Sharq Al Awsat, está interessado em eleitores árabes-americanos. Ele citou uma pesquisa realizada de 16 a 23 de outubro, com uma margem anunciada de 4,5 pontos. Segundo a pesquisa, 59% dos entrevistados planejam votar no candidato democrático local, em comparação com 26% para o republicano. Essas intenções dizem respeito à amostra pesquisada. Não permitem prever apenas o resultado de um Estado. O jornalista também observa que a aproximação com os democratas não implica necessariamente um retorno ao partido.

Israel: recomendar Eisenkot não é suficiente para formar um governo

Al Arabi Al Jadid, Al Akhbar e Al Sharq Al Awsat, de 3 de novembro de 2026, descrevem um impasse após as eleições israelenses. As distribuições relatadas dão 53 lugares para o acampamento de Benjamin Netanyahu, 48 para o acampamento de seus oponentes e 19 para os grupos árabes. Nenhum dos dois primeiros blocos tem os 61 lugares necessários. Esta aritmética torna os outros defensores decisivos. No entanto, não garante que possam tornar-se uma coligação.

Em Al Sharq Al Awsat, Nazir Majli prevê a possibilidade de recomendações adicionais a favor de Gadi Eisenkot. No entanto, distingue entre a nomeação de um candidato e a formação de seu governo. Avigdor Lieberman recusa um governo minoritário. Outras diferenças dizem respeito à participação ou apoio dos partidos árabes. Os artigos descrevem linhas vermelhas que podem impedir que a maioria digital se torne maioria política.

Al Akhbar de 3 de novembro de 2026 publica a análise de Nabih Awada em quatro cenários. O primeiro baseia-se numa mudança de governo apoiada pela Lista Árabe Unida. O segundo prevê uma unidade nacional, incluindo Netanyahu e partes opostas. O terceiro envolve apoio para formações ultraortodoxas por outra maioria. A última é uma nova eleição. O autor afirma que os contatos políticos preliminares ainda não são negociações formais de coalizão.

O recrutamento do ultraortodoxo e o financiamento de suas instituições complicam essas combinações. O seu lugar não se limita a uma transferência de lugares. Os compromissos assumidos durante a campanha e rivalidades entre líderes também limitam as aproximações. Al Arabi Al Jadid, em sua edição de 3 de novembro de 2026, destaca a recusa de alguns funcionários em depender de funcionários eleitos árabes. O papel desta última continua, portanto, a ser central, mas contestado.

Ghazi Aridi desenvolve esta questão em um fórum de Al Arabi Al Jadid. O ex-ministro libanês vê o peso parlamentar árabe como uma influência, mas também um risco aumentado de hostilidade. Exige uma estratégia comum. Esta avaliação é a de um autor, e não o anúncio de um acordo entre as partes interessadas. Nabih Awada adverte em Al Akhbar que uma mudança de primeiro-ministro não significaria necessariamente uma mudança de doutrina para o Hezbollah. Por conseguinte, os jornais não associam automaticamente a alternância a uma desfasamento no Líbano.

Irão: os termos de um acordo permanecem em disputa

Al Sharq Al Awsat, de 3 de novembro de 2026, relata as declarações de Abbas Araghchi sobre a disponibilidade do Irã para negociar e responder militarmente. O porta-voz Esmaïl Baghai liga a segurança de Ormuz às exigências iranianas e ao fim do bloqueio. Alega que a proposta de Teerão poderá ser implementada no prazo de dois dias. Este prazo descreve a posição iraniana. Não é uma programação aceite por Washington.

Al Arabi Al Jadid do mesmo dia também insiste nesta distinção. Os contatos são apresentados como intensos, mas seu resultado permanece aberto. O presidente iraniano referiu-se a uma autorização para negociar recebida do guia. Os contornos desta delegação de autoridade não são totalmente detalhados. Os jornais também relatam intercâmbios com a Rússia e a China. A sua existência confirma a actividade diplomática, sem provar que foi detido um compromisso.

Os comentários sobre uma possível greve nuclear requerem especial cautela. Al Akhbar e Al Arabi Al Jadid reportam o alerta de Tucker Carlson. Esta é uma declaração de comentarista, não um anúncio de uma decisão americana. Al Bina de 3 de novembro de 2026 também prevê sua utilização em um confronto psicológico. Essa interpretação permanece uma análise. Nenhum destes elementos permite apresentar uma greve nuclear como decidida ou iminente.

Al Sharq Al Awsat também descreve um debate no Irã sobre doutrina nuclear. Funcionários e funcionários eleitos referem-se a uma possível revisão em caso de uma nova guerra. O jornal também relata que não foram tomadas novas decisões. Discutir uma direção, ameaçar mudá-la e adotá-la são três passos diferentes. As edições fornecidas não as confundem.

França: mobilização social prepara novo prazo

A França apareceu em Al Sharq Al Awsat em 3 de novembro de 2026 através de um relatório de Michel Abu Najm. Descreve a mobilização do aluno e do ensino médio em torno do número, orientação e estado das instituições. A convergência com os sindicatos é anunciada na quinta-feira, 5 de novembro. O governo está disposto a receber representantes. O jornal descreve, portanto, os preparativos para um dia futuro, não o seu progresso ou os seus resultados.

O relatório cita fontes ministeriais relatando cerca de 100 escolas secundárias bloqueadas de 3.700. Para a manifestação de 17 de outubro, ele distinguiu as estimativas dos organizadores e do Ministério do Interior. Esta divergência recorda a necessidade de identificar a origem dos números. Não permite que as duas avaliações sejam fundidas num único total. Exigências escolares e coordenação sindical são o núcleo das notícias francesas relatadas aqui.

Europa: A segurança energética continua ligada ao Golfo

Al Arabi Al Jadid, de 3 de novembro de 2026, dedica um dossiê às relações energéticas entre o Golfo e a União Europeia. Relata o adiamento da cimeira prevista em Riade e examina os efeitos das tensões marítimas. Ormuz e Bab al-Mandeb aparecem como vulnerabilidades. As possibilidades de transporte de gasodutos não eliminam todas as restrições. As falas e projeções citadas no artigo descrevem adaptações em andamento, não uma saída adquirida da crise.

Al Sharq Al Awsat do mesmo dia aborda outra fragilidade europeia: incidentes envolvendo instalações de refrigeração em lojas. O jornal relata um ataque cibernético confirmado por Carrefour Bélgica em quinze lojas. Distingue este caso de outros incidentes cuja origem não está estabelecida. A sucessão de desagregações em vários países não é suficiente para demonstrar um ataque coordenado. O arquivo mostra, acima de tudo, a importância de separar os fatos confirmados das reconciliações ainda em consideração.

Oriente Médio: Conflitos vizinhos mantêm sua própria dinâmica

Al Arabi Al Jadid e Al Sharq Al Awsat de 3 de novembro de 2026 relataram a retomada dos combates em várias áreas do Iêmen. Os ganhos e perdas territoriais provêm de fontes locais ou beligerantes. Os artigos referem-se também à protecção da navegação e às reacções da União Europeia. Estes desenvolvimentos acompanham o confronto regional, mas não se limitam às negociações entre Washington e Teerão.

Em Hebron, Al Sharq Al Awsat descreve o retorno das famílias após seu deslocamento. Os residentes reportam danos em suas casas. O jornal distingue entre a retirada anunciada de certas áreas e a manutenção de forças em outras áreas. Este esclarecimento proíbe falar sobre uma partida completa da cidade apenas com base no retorno dos habitantes. Nas edições de hoje, testemunhos civis e declarações militares nem sempre são uma história consistente.

Economia: Salários públicos não pagos no centro das tensões

EDL condiciona o restabelecimento da corrente para a liquidação de dívidas

A indústria de eletricidade do Líbano está lutando contra pagamentos não pagos de agências governamentais, instituições públicas e municípios. De acordo com Al Arabi Al Jadid de 3 de novembro de 2026, os cortes começaram gradualmente em 2 de novembro. Eles são voltados para organizações que não pagaram suas contas nem cometeram regularização. Os hospitais públicos continuam isentos. A instituição trabalha a partir de listas de subscrição actualizadas. Pede à mídia que mantenha os nomes oficialmente anunciados, a fim de evitar qualquer confusão sobre os serviços de energia privada reais.

A restauração dos alimentos depende agora dos compromissos assumidos pelos devedores. Ad Diyar de 3 de novembro de 2026 afirma que um pagamento parcial pode permitir um retorno ao serviço. Deve ser acompanhada de um compromisso escrito que preveja pagamentos mensais. Al Liwa, de 3 de novembro de 2026, confirma que as administrações recuperaram o poder após um primeiro acordo e a apresentação de um calendário. Por conseguinte, a campanha tem uma componente de recuperação negociada, para além dos cortes.

O aeroporto de Beirute é tratado separadamente. De acordo com Al Arabi Al Jadid de 3 de novembro de 2026, ele não entrou nos cortes cometidos nesta fase. O Departamento de Obras Públicas afirma que já pagou uma parcela significativa de suas faturas. O saldo deve ser auditado e depois pago em prestações. O departamento explica a acumulação de atrasos, aumentando as tarifas, sem um aumento correspondente das dotações orçamentais. Por seu lado, a EDL invoca as circunstâncias excepcionais e o custo crescente dos produtos petrolíferos relacionados com a guerra regional.

No mesmo jornal, Ghassan Beydoun defende outra organização do setor. Este ex-chefe do Ministério da Energia recomenda a redução das perdas e o desenvolvimento da produção descentralizada. Em particular, propõe projetos solares envolvendo municípios e o setor privado. Esta é uma proposta de peritos. Não corresponde a um programa já adoptado.

A recuperação salarial continua em discussão

Ad Diyar de 3 de novembro de 2026 dedica uma entrevista a Béchara Asmar sobre a perda de poder de compra. O líder sindical anuncia uma próxima reunião e está buscando um acordo aplicável com os empregadores eo Ministério do Trabalho. No entanto, recusa-se a confirmar um aumento percentual. As discussões ainda não foram concluídas. Assim, o jornal distingue as reivindicações salariais de uma decisão realmente tomada.

O processo abrange igualmente os subsídios de transporte e os abonos de família. De acordo com relatórios diários, essas questões foram examinadas pelo comitê de índices em setembro. Acompanham o debate sobre remuneração, enquanto as despesas correntes são com as famílias. Nenhum acordo global final é anunciado na entrevista. Asmar insiste em buscar uma fórmula que as partes possam implementar.

O vínculo com a proteção social também ocupa um lugar em suas explicações. Um aumento dos rendimentos pode aumentar as contribuições para o Fundo Nacional de Segurança Social. Asmar, portanto, liga as negociações salariais com os meios disponíveis para as prestações médicas. Além disso, uma fonte do Ministério do Trabalho propõe uma revisão periódica da indexação a cada três ou seis meses. Ad Diyar apresenta esta liderança como uma proposta. Não é um mecanismo automático que já entrou em vigor.

Orçamento 2027 avança em comissão, com um debate fiscal ainda em aberto

A Comissão Parlamentar das Finanças aprovou os dois primeiros capítulos do projecto de orçamento de 2027. Ad Diyar de 3 de novembro de 2026 relata o trabalho liderado por Ibrahim Kanaan, na presença do ministro Yassine Jaber. Estes capítulos incluem a cobrança de receitas, despesas, empréstimos e transferências a crédito. Esta fase diz respeito ao exame em comissão. Não significa a aprovação definitiva do orçamento pelo Parlamento.

As dotações de pagamento relativas aos antigos programas devem ser suspensas em vez de suprimidas. De acordo com Ad Diyar, alguns desses compromissos remontam a 2000. A comissão pretende reavaliá-los antes do próximo orçamento. Al Liwa, de 3 de novembro de 2026, também relata esse zero de créditos, na pendência de seu exame. Ambos os relatórios distinguem este congelamento da abolição definitiva dos programas.

Ibrahim Kanaan também afirma recusar novos impostos e direitos. No entanto, o debate sobre os impostos continua em aberto. Ad Diyar anuncia que continuará a rever os artigos fiscais do projeto nesta terça-feira. Por conseguinte, a posição do presidente da comissão acompanha um processo ainda em curso.

Os bancos contestam o tratamento fiscal dos ganhos contabilísticos

Al Sharq Al Awsat, de 3 de novembro de 2026, descreve uma disputa entre os bancos libaneses e o Ministério das Finanças. A disputa diz respeito a ganhos contábeis relacionados com obrigações, provisões e taxas de câmbio do governo internacional. Os bancos argumentam que os ganhos em causa não foram descontados. Eles contestam o seu tratamento fiscal e invocam as possíveis consequências sobre a sua liquidez.

O Departamento conta com decisões regulatórias e assessoria jurídica. Esperam-se reuniões técnicas, enquanto o prazo foi prorrogado. O jornal não relata acordo para resolver a disputa. Os bancos também destacam um risco para os depositantes. Este argumento faz parte da sua posição no debate fiscal; Não demonstra por si só como uma possível carga seria distribuída.

Justiça: os procedimentos permanecem separados das acusações políticas

O caso de Dahr al-Baydar não é um julgamento

Al Liwa, de 3 de novembro de 2026, denunciou acusações militares contra treze pessoas no caso dos explosivos Dahr al-Baydar, duas das quais foram detidas. Estas indicações descrevem uma etapa processual. Não estabelecem a culpa das pessoas em causa. O debate sobre o envio ao Conselho de Justiça continua aberto. Os pedidos das partes dizem respeito ao tratamento institucional do caso, ao passo que as responsabilidades penais devem ser determinadas no quadro judicial.

Al Joumhouriat do mesmo dia coloca este caso nas tensões em torno de armas e autoridade pública. A distinção entre investigação, acusação e julgamento continua a ser essencial. Comentários políticos não preenchem o que os jornais não documentam sobre as provas ou atos atribuídos a cada indivíduo. Por conseguinte, o reexame considera a situação do processo notificado, sem transformar as suspeitas em conclusões.

A segurança alimentar conduz a uma investigação separada

Al Liwa e Al Bina, de 3 de novembro de 2026, relatam uma reunião presidida por Nawaf Salam após casos suspeitos de triquinellose. Uma amostra de carne moída num estabelecimento fechado é anunciada como positiva. A origem da contaminação e a hipótese de fraude permanecem sob investigação. Os artigos referem-se a inspeções e possíveis processos. Não deixam claro que teria sido estabelecida uma mistura fraudulenta de carne.

O encerramento é uma medida relatada pelos jornais. Não substitui a procura da fonte de contaminação. O caso requer verificação de saúde e, de acordo com seus resultados, acompanhamento judicial. Esta distinção evita a atribuição prévia de uma intenção ou responsabilidade que os elementos de prova disponíveis não demonstrem.

No Iraque, as garantias de julgamento dos nacionais franceses são contestadas

Al Quds Al Arabi, de 3 de novembro de 2026, retoma um relatório sobre as audiências do povo francês transferidas da Síria para o Iraque. O texto descreve várias etapas de julgamento e relata as críticas às organizações de direitos. Estes incluem tradução, rapidez dos processos e alegações de tortura. Os advogados franceses também disseram que foram impedidos de entrar no Iraque. Essas reivindicações são atribuídas aos seus autores e não constituem conclusões judiciais independentes.

O relatório distingue entre situações individuais, incluindo a de um acusado que afirma ter sido levado para a Síria quando criança. Esta conta não pode ser estendida para todos os arquivos. A questão levantada pelo artigo diz respeito às condições de julgamento e de acesso à defesa. As responsabilidades de cada acusado devem ser analisadas separadamente.

Sociedade: subsídios à habitação e respostas às necessidades sociais

Hezbollah retoma apoio às famílias deslocadas

Al Akhbar, de 3 de novembro de 2026, relata a retomada da ajuda à habitação de Hizbullah. Em seu artigo, Zeina Hammoud se refere a pagamentos que cobrem um ano. A quantia prometida é de $14.000 para Beirute e seus subúrbios, em comparação com $12.000 para outras regiões. O esquema abrange famílias cujas casas foram destruídas ou tornadas inabitáveis durante as guerras de 2024 e 2026. Também visa pessoas deslocadas das áreas fronteiriças ocupadas. Estas ajudas são da responsabilidade do partido, não de um programa estatal libanês.

De acordo com a Al Akhbar de 3 de novembro de 2026, as listas de beneficiários foram atualizadas. Casas que consertavam suas casas foram removidas, enquanto outras foram adicionadas. Ad Diyar de 3 de novembro de 2026 relata o lançamento da campanha « Promesse et engajamento ». O jornal menciona o tráfico em Nabatiyeh e Charqiyeh, baseado em um anúncio do Hezbollah. Seu resumo não especifica uma quantia.

Handicaps e os perigos das munições na agenda de hoje

Al Liwa, de 3 de novembro de 2026, anuncia o lançamento da Estratégia Nacional para os Direitos e Inclusão de Pessoas com Deficiência. O Ministério dos Assuntos Sociais organiza este encontro no mesmo dia no Grand Sérail. Nawaf Salam deve participar. A nomeação é realizada sob o patrocínio do Chefe de Governo.

Na mesma edição, Al Liwa anunciou uma atividade de conscientização sobre os perigos das munições em Tebnine. As forças italianas da UNIFIL estão programadas para organizá-lo em 3 de novembro.

Famílias presas questionam autoridades sanitárias prisionais

Al Liwa, de 3 de novembro de 2026, retransmite o anúncio da morte de um prisioneiro transferido da prisão de Qobbeh para o hospital. O Comitê de Família de Detentos afirma que este homem sofria de doença crônica. Este esclarecimento vem da comissão. Por si só não constitui uma conclusão médica sobre as causas da morte.

O Comité solicita uma melhoria das condições de saúde na detenção. Ele também pediu uma anistia, de acordo com Al Liwa de 3 de novembro de 2026. O jornal relata essas alegações sem fornecer uma resposta detalhada das autoridades prisionais.

Em Hasbaya, um partido local apoia os olivicultores

Ad Diyar de 3 de novembro de 2026 relata a inauguração do primeiro festival e exposição de azeitona em Hasbaya. O Ministro da Agricultura Nizar Hani participa. Organizado ao longo de dois dias, Hermon Marathon se junta aos sindicatos dos municípios de Hasbani e Arkub.

De acordo com Ad Diyar de 3 de novembro de 2026, esta manifestação visa apoiar agricultores afetados pela guerra. Celebra a produção local de azeitonas numa região que enfrenta as consequências do conflito.

Cultura: Marcel Khalifé, memórias de Beirute e reunião de novembro

Cinquenta anos depois, Marcel Khalifé reler através de Mahmoud Darwich

Al Arabi Al Jadid de 3 de novembro de 2026 retorna aos cinquenta anos de « Promessas de la tempeste ». Este título, traduzido em francês, refere-se ao trabalho publicado por Marcel Khalifé em 1976. Mohammad al-Sayed al-Tantawi ligou sua criação à partida do músico Amchit para Beirute durante a guerra civil. Sua análise centra-se no diálogo entre a música e os poemas de Mahmoud Darwich.

A crítica abrange quatro conjuntos de temas. A nostalgia da mãe está próxima do amor diante do conflito, então identidade, exílio e esperança. Ele também estudou o papel de alaúde e piano. Aos olhos dele, Khalifé dá aos vermes uma força íntima que excede a única declamação militante. Este julgamento pertence ao autor do artigo. Esta não é uma declaração nova do compositor.

Al Arabi Al Jadid de 3 de novembro de 2026 também evoca uma reedição para este 50o aniversário. De acordo com o jornal, ela preserva os quatro poemas de Darwich e retira « Jafra », escrito por Ezzedine Manasra. O artigo finalmente lembra o elogio dirigido ao músico por Jacques Derrida durante uma noite parisiense em 1997. Este retorno crítico acompanha um aniversário discográfico; Nenhum concerto atual do Khalifé é anunciado neste texto.

Em Beirute, fotógrafos exploram memória e pertencimento

Al Arabi Al Jadid, 3 de novembro de 2026, apresenta uma exposição no Bossa Nova Hotel em East Beirute. Seu título se traduz como « E em nossos dois corpos, um céu abraça uma terra. » É inspirado por Mahmoud Darwich. A data de encerramento é quarta-feira, 4 de Novembro. O relatório de Rabih Farran descreve uma jornada dedicada à memória, perda e conexão das mulheres com os lugares.

Cinco artistas participaram: Amira al-Naal, Ola Mohammad, Saba Karim, Hiba Ahmad Said e Yaqin Yamani. A exposição reúne fotografias, arquivos, textos, sons e desenhos. Também contém folhas de contacto. Thanaa Farouk é a esquadra da polícia. Segundo Al Arabi Al Jadid, de 3 de novembro de 2026, a Fundação Candid realiza esta iniciativa, financiada pelo Ministério alemão dos Negócios Estrangeiros.

O jornal se concentra no trabalho de Hiba Ahmad Said em Taez, Iêmen. Seu projeto, que é traduzido como « direção obrigatória », trata de minas e restos explosivos. Ele segue Abdel Raqib Ali Ahmad, um antigo restaurador da herança que se tornou um salvador. Amputado de uma perna após um tiro, este homem reconectou-se com o desenho e modelos de herança. Sua jornada dá um rosto aos efeitos duradouros da guerra apresentada na exposição.

O romance gráfico conta a vida após a explosão do porto

Al Arabi Al Jadid, 3 de novembro de 2026, relata um romance gráfico de Hilal Shuman e Emma Haraké, publicado por Diwan. Seu título traduz-se como « Não estou aqui, não estou aqui ». O livro começa com a explosão do porto de Beirute em agosto de 2020. Trata da sobrevivência, da justiça e da escolha de sair ou ficar. A emigração para o Canadá também pertence a este universo.

Segundo a apresentação do jornal, o projeto vem de um texto composto por treze fragmentos. A colaboração entre o escritor e o cartunista então combina imagens e prosa poética. Os autores optaram por não representar a própria explosão. O trabalho deles é sobre a vida que o segue. A história relaciona-se, portanto, a ligações com Beirute e ao deslocamento, em vez de uma reconstrução visual do desastre.

Ad Diyar de 3 de novembro de 2026 propõe outro caminho de memória com a autobiografia de Jean Hawat. Nader Kaspar apresenta este livro, cujo título é traduzido como « My Experience ». O ex-secretário-geral do Bloco Nacional traça uma rota entre a lei e a política. O relatório liga esta jornada pessoal à história libanesa.

Em Akkar, Al Liwa de 3 de novembro de 2026 relata o lançamento em Barkail de um livro de Moussa Moussa. O livro reúne histórias e tradições populares locais. Esta notícia destaca outra forma de transmissão: histórias relacionadas a um território e seus habitantes.

Cinema e homenagens ao programa de Novembro

Al Arabi Al Jadid, 3 de novembro de 2026, anuncia o Festival Internacional de Cinema de Marrakech de 20 a 28 de novembro. O programa relatado reúne 76 filmes de 39 países. Marion Cotillard deve presidir ao júri. O jornal relata a presença de um filme do diretor libanês Rami Kodeih, construído em torno de um assalto a banco em um contexto de crise econômica.

No Líbano, Ad Diyar de 3 de novembro de 2026 menciona um convite para a estréia de um filme sobre independência. Seu título é traduzido como « Lebe ». Tony Abu Elias e Mirna Khayyat anunciam esta exibição para 18 de novembro. A mesma edição relata a criação de uma associação dedicada à cultura e criação em memória de Talih Hamdan. Um tributo está programado para 15 de novembro no salão público Ain Anoub.

Desporto: O custo das viagens pesa em stands libaneses

O combustível entra no orçamento dos apoiadores

Al Akhbar de 3 de novembro de 2026 examina os efeitos do custo de vida sobre a presença do público nos estádios libaneses. O jornal conta em particular com o encontro entre Jouaya e Nejmeh. As provas recolhidas levantam questões sobre os preços dos combustíveis e os custos de viagem. Assistir a um jogo impõe assim uma despesa que excede o único acesso ao estádio.

O local da reunião conta nas situações descritas. O relatório destaca diferenças no atendimento de acordo com a localização dos palestrantes. Ele liga esses desvios às restrições encontradas pelos apoiadores para se mover. Esses depoimentos descrevem dificuldades concretas. Não constituem uma medida nacional do declínio do número de tributários e não permitem quantificar a sua extensão para todo o campeonato.

Em Al Liwa de 3 de novembro de 2026, o treinador de Nejmeh, Armen Menassian, saúda seus jogadores e seu público. Esta declaração destaca o papel dos apoiadores na vida do clube, enquanto Al Akhbar documenta as despesas necessárias para acompanhar as reuniões.

Duas datas separadas para futebol de praia

A seleção libanesa prepara a Taça de Futebol de Praia Árabe em Port Said. Al Liwa de 3 de novembro de 2026 anuncia a competição de 5 a 9 de novembro. O Líbano está incluído num grupo composto por Marrocos, Omã e Líbia. Este torneio é o primeiro de dois eventos apresentados pelo jornal para seleção durante o mês.

A Copa da Ásia seguirá na Tailândia de 18 a 28 de novembro, de acordo com o mesmo número. O Líbano reunir-se-á com o Irão, o Vietname e o Afeganistão. Esta é uma competição separada do torneio árabe no Egito. Em 3 de novembro, as duas competições ainda estão por vir.

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