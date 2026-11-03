Califórnia: Suprema Corte rejeita pedido de Trump

O Supremo Tribunal dos EUA rejeitou na segunda-feira o pedido do governo Trump para uma injunção sobre cédulas disputadas na Califórnia. O registo oficial confirma esta recusa, distinta de uma decisão final sobre os méritos. Washington queria separar votos relacionados com cerca de 20.000 eleitores cuja cidadania ele desafiou. Outra decisão federal limita as exigências impostas às autoridades californianas. Estes procedimentos não constituem resultados eleitorais nem prova de que as pessoas em causa votaram ilegalmente.

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O Supremo Tribunal dos EUA rejeitou na segunda-feira, 2 de novembro, o pedido do governo Trump para uma injunção contra votos disputados na Califórnia. O registo oficial do processo 26A624 confirma esta recusa, após transmissão do pedido ao Tribunal de Justiça pela juíza Elena Kagan. Trata-se da rejeição de uma medida de emergência na pendência do recurso, não de uma decisão final sobre o conteúdo do litígio.

Outra decisão contra pedidos federais

O juiz federal James Boasberg concedeu segunda-feira, 2 de novembro uma liminar preliminar contra os pedidos de Trump para votos disputados na Califórnia. Nas suas razões de 2 de Novembro, o Tribunal autorizou parte do pedido dos queixosos. A decisão também é relatada pela Associated Press e identificada pelo acompanhamento legal à Just Security. Interveio na véspera das eleições intercalares.

No caso de Trujillo e da Coalizão para os Direitos Humanos dos Imigrantes contra o Departamento de Segurança Interna, o Tribunal de Washington proíbe as autoridades federais de exigir que os funcionários eleitorais da Califórnia separem as cédulas, ou derrogando os procedimentos eleitorais existentes, com base em listas de suspeitos de não cidadãos. Estas razões permitem, em parte e em parte, rejeitar o pedido de uma medida de emergência. Não constituem um acórdão final sobre os méritos e são distintos do recurso para o Supremo Tribunal.

Em um caso separado, DSCC contra Trump, o mesmo juiz recusou em 2 de novembro a medida de emergência solicitada por organizações democráticas e funcionários. Os queixosos não tinham estabelecido suficientemente a sua posição, por falta de danos actuais ou iminentes. O juiz afirma que essa decisão limitada não valida a legalidade dos pedidos federais. É diferente da protecção concedida aos queixosos em Trujillo/CHIRLA.

O que Washington pediu ao Supremo Tribunal

A administração de Donald Trump recorreu ao Supremo Tribunal dos EUA na segunda-feira, 2 de novembro, pedindo a remoção de votos disputados na Califórnia, relata Reuters. O processo ocorreu na véspera das eleições intercalares de 3 de Novembro, após vários retrocessos jurídicos. Trata-se de votos de correspondência relacionados a aproximadamente 20.000 eleitores cuja cidadania é contestada pelo governo federal.

O Departamento de Justiça queria que as cédulas em questão fossem separadas das demais e não contadas antes de verificar a cidadania dos eleitores. Segundo a Reuters, ele pediu uma intervenção temporária. As suspeitas de Washington não constituem uma declaração judicial de fraude envolvendo todas as pessoas envolvidas.

Em sua aplicação, conforme relatado pela Reuters, o Governo afirma que uma vez que os votos disputados foram misturados com os outros, seria impossível reparar o dano que alega. As autoridades californianas desafiam tanto a confiabilidade da lista quanto a viabilidade de classificar em uma eleição já comprometida.

Medida de emergência recusada no recurso

Em 30 de outubro, o Tribunal Federal de Apelação do Nono Circuito rejeitou o pedido de Washington para uma injunção por dois votos contra um. A Ordem, no arquivo 26-7231, explica que o governo não demonstrou que esta intervenção excepcional foi justificada durante uma eleição já iniciada.

A maioria salientou os riscos de mudanças tardias nos processos eleitorais. Segundo as evidências adotadas pelos juízes, os ajustes técnicos necessários poderiam interromper o tratamento dos votos e privar os eleitores de seu voto. Pelo contrário, o dissidente juiz Patrick Bumatay defende uma separação temporária para verificar a elegibilidade das pessoas em causa.

Em particular, a disputa é entre o governo federal e a Secretária de Estado da Califórnia Shirley Weber e o Oficial Eleitoral do Condado de Los Angeles Dean Logan. Em 15 de outubro, o governo lançou sua ação. Após uma audiência de 27 de Outubro, o tribunal de primeira instância recusou a acção solicitada no dia seguinte.

Os votos disputados na Califórnia, uma lista discutida

As autoridades californianas rejeitam as acusações de Washington. Numa declaração sobre a recusa do tribunal de primeira instância, o Procurador-Geral do Estado, Rob Bonta, considera que uma administração não pode privar milhares de pessoas dos seus direitos com base em alegações de não cidadania que considera pouco fiáveis.

Seu escritório também apontou que as estimativas federais tinham mudado drasticamente: de acordo com o comunicado de imprensa, a administração se referiu em julho a mais de 190.000 supostos não cidadãos registrados na Califórnia, antes de reduzir sua lista para cerca de 20 mil. Esses números descrevem as sucessivas acusações do governo; Não mostram tantos votos ilegais.

A recusa da Suprema Corte foi verificada em seu registro em 2 de novembro às 2341 UTC, ou 1841 horas em Washington. A hora exata da decisão não é indicada. Este procedimento não fornece resultados eleitorais: as eleições de 3 de novembro devem determinar as maiorias na Câmara dos Deputados e no Senado.

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