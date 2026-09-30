O petróleo esquecido no Líbano: seis áreas promissoras e um potencial que o Estado nunca realmente verificou

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Um dossiê à sombra da corrida de gás offshore

Embora o debate sobre a energia libanesa se concentre há anos no Mediterrâneo, o rés-do-chão do país permanece quase ausente do debate público. No entanto, estudos geológicos históricos e mais recentes e campanhas de exploração têm mostrado evidências de um sistema de petróleo e gás em várias partes do território. As informações disponíveis não indicam que o Líbano tenha reservas comercialmente exploráveis. Por outro lado, estabelecem uma realidade mais precisa: várias áreas têm sido consideradas promissoras o suficiente para garantir uma exploração mais aprofundada, mas a perfuração necessária para verificar essa hipótese nunca foi realizada nas profundezas agora consideradas relevantes.

A questão é tanto mais surpreendente quanto o Líbano atravessa uma profunda crise económica e procura investimentos que possam gerar novos recursos. O país tem dedicado considerável energia política à exploração offshore. Negociou suas fronteiras marítimas, alocou blocos, recebeu empresas internacionais e esperava os resultados da perfuração offshore. Enquanto isso, a possibilidade de exploração de terras permaneceu em grande parte fora das prioridades públicas.

Os dados citados no corpus são de uma campanha realizada em 2014. Uma empresa americana teria então conduzido um estudo geofísico aéreo cobrindo aproximadamente 6.000 quilômetros quadrados. O trabalho teria coberto o norte do país, o Bekaa e parte da costa. As informações coletadas foram então combinadas com dados sísmicos bidimensionais já disponíveis no Estado.

Os resultados são apresentados como indicando a existência de um sistema de petróleo e várias estruturas que podem merecer exploração. Mas entre « potencial geológico » e « depósito comercial », a distância é imensa. Só a perfuração suficientemente profunda pode determinar se os hidrocarbonetos estão realmente presentes, em que quantidades e em que condições técnicas poderiam ser produzidos.

Esta é precisamente a fase que o Líbano não tomou.

Seis áreas aparecem nos estudos

As informações coletadas identificam seis agrupamentos geográficos considerados promissores. A primeira é na depressão de Qaa, ao norte da Bekaa. A segunda diz respeito às áreas de Yohmor e Sohmor em Bekaa Ocidental. Um terceiro conjunto é identificado em torno de Tell Znoub e Kfar Zabad, na parte central do Bekaa.

A região de Terbol, a leste de Trípoli, é uma quarta área. Um quinto está no total Batrun-Arbeen. Finalmente, o Akkar e a área de Minié aparecem como um sexto espaço, estendendo-se ao norte do monte Líbano.

Essa distribuição é interessante porque mostra que a questão não diz respeito a um ponto isolado no território. As estruturas mencionadas atravessam várias regiões geológicas do país. O Bekaa ocupa um lugar importante, mas o Norte também está preocupado.

No entanto, é preciso resistir à confusão frequente. Uma área descrita como promissora por um estudo geológico não contém necessariamente um campo de petróleo explorável. Para que um sistema petrolífero produza acumulação comercialmente atraente, devem ser satisfeitas várias condições. Isto inclui uma rocha-mãe capaz de gerar hidrocarbonetos, mecanismos de migração, um reservatório de rocha suficientemente poroso e uma estrutura capaz de reter petróleo ou gás.

Um estudo geofísico pode detectar estruturas compatíveis com este modelo. Não pode substituir a perfuração. Enquanto uma sonda não atingir o alvo e permitir medições diretas, é impossível falar seriamente sobre reservas comprovadas.

A distinção é crucial para o Líbano. O registo da Terra merece uma exploração. Ainda não justifica promessas de riqueza.

Sete poços já haviam sido perfurados entre 1947 e 1967

O interesse na cave libanesa não é novo. Sete poços de exploração foram perfurados entre 1947 e 1967. Os sites mencionados incluem Yohmor, Sohmor, Terbol, Arbeen e Qaa.

Estas perfurações são importantes porque são uma observação direta do porão. De acordo com as provas disponíveis, forneceram provas que confirmam a existência de um sistema petrolífero e uma actividade relacionada com o petróleo. No entanto, não levaram à descoberta de um depósito comercial.

Esta falta de descoberta poderia ser interpretada como um sinal de fraqueza no potencial da Terra. No entanto, as fontes especializadas citadas no dossiê oferecem outra leitura. O problema poderia vir, pelo menos em parte, da profundidade insuficiente da perfuração antiga.

Poços históricos teriam atingido profundidades de aproximadamente 650 metros a 2.700 metros. Avaliações mais recentes estimam que seria necessário descer para cerca de 4.000 ou 4.500 metros, ou mais, para testar corretamente certos alvos.

O fosso é considerável. Um poço parado a 2.700 metros não indica a ausência de hidrocarbonetos numa estrutura com um alvo de 1.500 ou 2.000 metros abaixo.

Isto não significa que as velhas perfurações teriam descoberto petróleo se fossem mais profundas. Não há elemento do corpus que permita tal afirmação. Isso só significa que não testaram todos os alvos que interpretações geológicas subsequentes consideram interessantes.

Quatro quilômetros abaixo do solo antes de você saber

Esta questão de profundidade é o cerne técnico do caso. Para determinar se as estruturas identificadas contêm hidrocarbonetos comercialmente exploráveis, um ou mais poços de exploração devem ser perfurados para os horizontes considerados relevantes.

Uma broca de 4.000 ou 4.500 metros é uma operação industrial complexa. É necessário identificar precisamente o local, preparar o local, mobilizar uma instalação de perfuração adequada e atravessar várias formações geológicas. Os operadores devem então analisar as rochas, fluidos e pressões encontradas.

Mesmo que apareça óleo ou gás, o trabalho não pára. O tamanho do reservatório, sua continuidade, sua pressão e a facilidade com que os hidrocarbonetos podem ser extraídos devem ser determinados. Podem ser necessários poços de avaliação adicionais antes de qualquer decisão de desenvolvimento.

Só depois desta sequência é que podemos começar a falar de recursos tecnicamente recuperáveis e reservas comercialmente exploráveis.

O Líbano está agora muito à frente desta fase. As informações disponíveis identificam os alvos. Não fornecem dados suficientes sobre os volumes que poderiam ser recuperados.

Esta falta de dados fiáveis deve permanecer no centro de qualquer análise. O petróleo terrestre pode ser um caminho económico. Hoje, não pode ser integrado nas contas públicas como riqueza adquirida.

Porque é que o estudo de 2014 não desencadeou uma campanha de perfuração?

É aqui que o dossiê se torna tanto institucional como geológico. Uma campanha de 6.000 quilômetros quadrados identificando várias áreas promissoras poderia normalmente ter levado ao seguinte passo: completar os dados, selecionar metas e preparar chamadas para empresas interessadas.

Isso não ocorreu na escala necessária para testar as estruturas.

As fontes referem-se a um conjunto de obstáculos políticos, jurídicos e técnicos. No entanto, não permitem que o bloqueio seja atribuído a uma única decisão ou a uma única pessoa responsável. Pelo contrário, o problema parece ser a acumulação de várias dificuldades num país onde grandes projectos energéticos já estão sujeitos a procedimentos complexos.

O contraste com o mar é impressionante. O Líbano desenvolveu gradualmente um quadro institucional e contratual para a exploração marítima. Blocos foram definidos. Foram organizados procedimentos de atribuição. Empresas internacionais foram capazes de entrar no processo.

A Terra não tinha a mesma dinâmica.

Mas uma empresa petrolífera não se envolve em perfurações profundas simplesmente porque um estudo indica potencial. Deve conhecer o sistema fiscal, os seus direitos a uma eventual descoberta, a duração da sua licença, as obrigações ambientais, as regras de acesso aos terrenos e os procedimentos de construção das instalações.

A incerteza jurídica aumenta o risco. Quanto maior o risco, mais investidores exigem condições favoráveis ou escolhem outro país.

O problema especial da terra

A exploração de terras tem uma dificuldade que o offshore não apresenta da mesma forma: é necessário trabalhar em terras ocupadas, cultivadas ou de propriedade de diferentes proprietários.

Uma estrutura geológica não respeita fronteiras cadastrais. Um reservatório potencial pode estender-se sob várias parcelas, aldeias ou tipos de propriedade. O local ideal para perfuração pode ser em terras privadas ou em uma área utilizada para a agricultura.

Isto exige que o Estado disponha de regras claras em matéria de acesso aos terrenos, compensação, facilidades e responsabilidade pelos danos.

É igualmente necessário distinguir entre propriedade superficial e direitos de recursos subsuperficiais. Estas questões devem ser legalmente bloqueadas antes da chegada dos grandes investidores. Uma empresa deve saber com que autoridade negocia e que procedimentos se aplicam se um proprietário recusar o acesso.

Os elementos do corpus referem-se precisamente aos obstáculos jurídicos em torno do setor terrestre. No entanto, não fornecem pormenores suficientes para reconstruir o artigo por artigo durante todo o regime de propriedade aplicável. Seria, portanto, imprudente inventar um quadro jurídico ausente dos documentos.

O que as fontes permitem estabelecer é mais simples: a falta de um ambiente jurídico e operacional suficientemente bem sucedido é um dos obstáculos que impedem a transição de estudos geológicos para uma verdadeira campanha de exploração.

Uma exploração que poderia começar sem prometer um milagre

A primeira decisão racional não seria anunciar que o Líbano tem petróleo. Seria para determinar se é dele.

Isto exige uma abordagem gradual. Os dados antigos devem ser recolhidos e reinterpretados. Os resultados da campanha de 2014 devem ser confrontados com as informações disponíveis desde então. Estudos adicionais poderiam ajudar a refinar as estruturas antes de selecionar metas prioritárias.

O Estado poderia então definir as condições legais e contratuais para os operadores proporem campanhas de exploração. As seis zonas não devem necessariamente ser abertas simultaneamente. Um ou mais alvos com melhor relação entre potencial geológico, acessibilidade e risco poderiam ser preferidos.

A perfuração se tornaria então o juiz do julgamento.

Se o primeiro poço profundo não encontrar nenhum reservatório comercial, a informação teria, no entanto, valor. Corrigiria modelos e evitaria construir políticas públicas sobre expectativas irrealistas.

Se ele encontrar hidrocarbonetos, uma nova fase começará. O seu volume e rendibilidade devem ainda ser determinados.

Este método parece menos espetacular do que um anúncio de descoberta. No entanto, corresponde à lógica normal da exploração do petróleo: reduzir gradualmente a incerteza antes de investir mais.

O petróleo terrestre não pode tornar-se uma nova miragem financeira

A história económica recente do Líbano exige uma precaução especial. Qualquer perspectiva de recursos naturais pode ser rapidamente transformada em uma promessa de receitas futuras. No entanto, o país não pode usar riqueza hipotética para resolver imediatamente sua dívida, reembolsar depositantes ou financiar a reconstrução.

Nenhuma reserva de terras é demonstrada pelos elementos de prova disponíveis. Nenhum nível de produção futuro pode ser calculado seriamente a partir dos únicos estudos mencionados. Por conseguinte, nenhuma receita orçamental pode ser prevista de forma credível.

Essa cautela não diminui o interesse do caso. Pelo contrário, permite que se faça a pergunta certa. O problema não é se o Líbano deve acreditar que é rico. É entender por que ele não fez os investimentos necessários para realmente conhecer seu porão.

Uma campanha de exploração pode levar ao fracasso. É inerente ao sector. Mas não explorar mantém o país numa situação em que nem o otimismo nem o pessimismo podem ser verificados.

Um desafio econômico que excede somente as receitas do petróleo

Uma descoberta comercial teria obviamente consequências importantes. Mas o interesse econômico de um programa de exploração começa antes da produção.

Campanhas geofísicas, perfuração, estudos ambientais e serviços associados envolvem engenheiros, técnicos, empresas de transporte e fornecedores. As infra-estruturas devem ser criadas ou adaptadas.

O desenvolvimento dos solos também pode ter efeitos regionais. Várias áreas identificadas estão localizadas em Bekaa e no Norte, duas áreas com necessidades de investimento significativas.

Estes efeitos não devem ser exagerados. A indústria petrolífera é altamente capitalista e não constitui automaticamente um grande fornecedor de empregos permanentes. Mas um programa organizado poderia criar uma actividade especializada e desenvolver competências que também poderiam ser utilizadas noutros sectores da energia.

A questão-chave continua a ser a governação. Um recurso natural não produz automaticamente desenvolvimento. Sem regras transparentes em matéria de licenças, receitas, mercados e impactos ambientais, pode alimentar novos conflitos.

A dimensão ambiental não pode esperar pela descoberta

A perfuração de terras aproxima diretamente a indústria das pessoas. Uma plataforma localizada em Bekaa, Akkar ou o Norte não está a dezenas de quilômetros de distância. Partilha território com aldeias, culturas, recursos hídricos e infra-estruturas existentes.

As regras ambientais devem, portanto, preceder as operações. São responsáveis pela gestão dos riscos de perfuração de lamas, fluidos, resíduos e poluição. A protecção das águas subterrâneas é particularmente importante num país que já enfrenta graves dificuldades de gestão da água.

Uma avaliação de impacto não pode ser uma formalidade realizada após a seleção do local. Ela deve estar envolvida na selecção do alvo.

Esta dimensão também pode alterar a hierarquia de áreas promissoras. Uma estrutura geologicamente interessante pode ser menos atraente se a sua exploração ameaçar um recurso hídrico essencial ou exigir intervenções desproporcionadas numa área densamente povoada.

Por conseguinte, o potencial energético deve ser avaliado em conjunto com os custos ambientais e territoriais.

A comparação com offshore deve continuar a ser medida

O registro de terra retorna ao momento em que as esperanças colocadas na exploração marinha já experimentaram expectativas e decepções. Seria tentador apresentar o porão da Terra como alternativa. As informações disponíveis não permitem esta conclusão.

Ambos os campos respondem a diferentes geologias e restrições. Uma falha no mar não prova nada sobre o potencial da Terra. Da mesma forma, as evidências em terra não sugerem que o Líbano tenha mais hidrocarbonetos sob suas montanhas e planícies do que sob o Mediterrâneo.

A abordagem certa é diversificar o conhecimento geológico. O Líbano investiu politicamente no offshore porque tinha provas para justificar a exploração. Os dados terrestres também parecem ser interessantes o suficiente para colocar a questão da exploração moderna.

A diferença é que este último nunca atingiu o estágio decisivo da perfuração profunda.

O verdadeiro escândalo seria confundir potencial com certeza

As seis áreas identificadas, os sete antigos poços e a campanha geofísica de 2014 formam um conjunto suficientemente sério para justificar uma política de exploração. Não são evidência da riqueza do petróleo.

É esta fronteira que uma estratégia pública credível deve preservar. O Estado não deve vender um sonho de petróleo ou abandonar um potencial antes de ter sido verificado.

Os antigos furos atingiram cerca de 650 a 2.700 metros. Os alvos de hoje podem exigir profundidades de 4.000 a 4.500 metros ou mais. Essa diferença explica por que os resultados históricos não fecham permanentemente o arquivo.

Quase 12 anos depois da campanha geofísica de 2014, a questão permanece quase a mesma: o que há realmente sob o território libanês?

O Líbano tem índices, dados e áreas para estudar. Não dispõe ainda de reservas de terrenos comercialmente comprovadas com base em elementos de prova disponíveis. Entre os dois é precisamente o que o Estado nunca levou ao fim: uma moderna campanha de perfuração capaz de transformar uma hipótese geológica em resposta.

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