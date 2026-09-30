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» Arábia Saudita em Recessão por causa da Guerra de Trump

A Arábia Saudita acabou de entrar numa recessão. Seu PIB caiu 4,8% no segundo trimestre de 2026 — um primeiro em três anos.

A causa: a guerra que eclodiu em fevereiro de 2026 após os ataques americano-israelitas contra o Irã, estendida de semana em semana pelos ultimatos de Donald Trump. O Estreito de Ormuz paralisado, o setor de petróleo saudita entrou em colapso em 24,7%, a Visão 2030 reduziu, um déficit orçamental de 44 bilhões de dólares e um contágio regional para os Emirados.

Um cessar-fogo foi assinado em 14 de junho de 2026, mas o projeto de lei de guerra prolongado de Washington continuará pesando pesadamente na economia da região.

A análise económica e factual da LibnaNEWS.

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