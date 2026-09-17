Após a Final: as negociações discretas que já estão a preparar as novas disposições de segurança no Sul do Líbano

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Está já a decorrer uma batalha diplomática no prazo de Dezembro

O futuro do Sul do Líbano já não está apenas a negociar em torno da retirada de Israel, do destacamento do exército libanês e das armas Hezbollah. Um quarto número foi destacado nas discussões: o do mecanismo internacional para acompanhar o exército após o fim da missão Finul, programado para dezembro de 2026. As informações publicadas por vários jornais em 17 de setembro de 2026 mostram que as consultas já estão em curso. Eles ocorrem em vários níveis. Paris e Roma estão trabalhando em seus próprios trilhos. A União Europeia está a preparar uma missão civil e militar. Beirute está tentando evitar um vácuo. Washington defende uma arquitetura diferente. Ao mesmo tempo, de acordo com Al Akhbar de 17 de setembro de 2026, representantes europeus se engajaram em intercâmbios discretos com Hezbollah para conhecer suas linhas vermelhas.

A posição pública de Joseph Aoun fornece um primeiro quadro para estas discussões. Ad Diyar de 17 de setembro de 2026 relata que o Presidente da República recusa um vácuo para suceder ao Finul. Afirma estar aberta a outra força, seja qual for o seu nome, mas estabelece uma condição: a sua existência deve basear-se num quadro jurídico. Para Joseph Aoun, o princípio essencial deste quadro deve permanecer sob a soberania do Estado. A missão de uma presença internacional seria ajudar o exército e fortalecer o Estado, não substituí-lo.

Esta formulação é importante. Mostra que a Presidência libanesa não fecha a porta a uma arquitectura radicalmente diferente daquela que existe actualmente. A questão já não é apenas salvar o Finul. Beirute já está considerando seu cenário de substituição.

No entanto, o Líbano continua a defender formalmente a presença das Nações Unidas. Al Bina, de 17 de setembro de 2026, informa que um grupo de 86 deputados que assinaram uma petição a favor da manutenção do Finul deve transmitir esta posição aos embaixadores dos Estados membros do Conselho de Segurança. Por conseguinte, são dados dois passos simultaneamente. O primeiro procura preservar o que existe. O segundo prepara o caso em que esta tentativa falha.

Esta dupla abordagem reflecte a urgência. Dezembro já não é um prazo distante. Para criar uma nova missão, é necessário determinar seu mandato, composição, financiamento, cadeia de comando e relações com o exército. Também é necessário um acordo político para a sua implantação. No entanto, em quase todos estes pontos, os actores em causa ainda não defendem a mesma solução.

Os europeus teriam investigado discretamente o Hezbollah

A informação mais sensível é publicada por Al Akhbar em 17 de setembro de 2026. De acordo com o jornal, as instituições da União Europeia e alguns Estados actualmente empenhados no Finul abriram discussões nos últimos meses, longe dos holofotes com vários partidos libaneses. Estes contactos abrangem o período seguinte ao fim da missão internacional.

Al Akhbar afirma que foi realizado um diálogo com Hizbullah. Esta informação não é apresentada como proveniente de um anúncio oficial europeu ou de uma declaração de partido. Baseia-se nas fontes do jornal. Por conseguinte, deve ser considerada uma informação atribuída à Al Akhbar e não como um facto independentemente confirmado.

Segundo as mesmas informações, os interlocutores europeus receberam três mensagens específicas do Hizbullah. A primeira seria a recusa de qualquer força militar ou de segurança no Sul do Líbano que não dependesse das Nações Unidas e não trabalhasse ao abrigo da Resolução 1701. O segundo diz respeito à referência política dos futuros acordos de segurança. A parte consideraria o acordo de 27 de novembro de 2024 como o quadro de referência para discutir o futuro do Sul e a presença internacional. Por último, recusaria que o acordo-quadro negociado subsequente se tornasse a referência jurídica de uma nova força.

Se estas informações forem exactas, confere uma dimensão diferente às consultas europeias. Os europeus não só procurariam determinar o que o governo libanês aceitaria. Eles também tentariam identificar as condições para uma futura presença internacional para operar no terreno sem encontrar oposição direta do Hezbollah.

Isto não significa que os europeus aceitem condições partidárias. Antes, mostraria que procuram medir obstáculos antes de parar uma fórmula.

Al Akhbar adiciona outro elemento. O dossiê teria igualmente dado origem a consultas entre alguns Estados europeus, a Rússia e a China, nomeadamente com vista a uma possível abordagem no Conselho de Segurança. Mais uma vez, nenhuma outra publicação do corpus possibilita estabelecer de forma independente a realidade ou o conteúdo dessas trocas. Mas esta informação esclarece uma das principais dificuldades do caso: substituir o Finul por outra presença da ONU exigiria a reconstrução de um consenso internacional.

Uma missão europeia de três anos toma forma

Um segundo caso é muito mais concreto. Al Akhbar de 17 de setembro de 2026 revela a existência de uma proposta para estabelecer uma missão civil e militar europeia de três anos no Líbano. O governo deve rever uma submissão do Departamento de Relações Exteriores sobre este projeto.

Segundo informações publicadas pelo jornal, a proposta originou-se numa nota da delegação da União Europeia ao Primeiro-Ministro Nawaf Salam em 5 de Agosto de 2026. Toma a iniciativa da Alta Representante da União Europeia para os Negócios Estrangeiros e a Política de Segurança. O regime fará parte da política comum de segurança e defesa da União Europeia.

O objectivo declarado seria contribuir para a plena aplicação da Resolução 1701 e prestar assistência ao Governo no reforço das instituições estatais e da sua autoridade. O projeto inclui apoio ao Exército Libanês e às Forças de Segurança Interna.

Al Akhbar relata que equipes militares e civis europeias visitaram o Líbano em maio e agosto de 2026. Teriam avaliado as necessidades das instituições de segurança. O princípio inclui o fortalecimento das Forças de Segurança Interna para que possam realizar mais missões no território. O exército teria então capacidades adicionais para se concentrar nas fronteiras.

O conteúdo previsto vai além da formação geral. O projeto citado por Al Akhbar menciona o desenvolvimento de capacidades de vigilância e inteligência. Trata-se também de segurança marítima, fronteiras e portos. Estas áreas mostram que uma possível missão europeia não se limitaria ao Sul. Participaria de uma reorganização mais ampla das funções de segurança do Estado.

No entanto, continua a ser impossível, com base em documentos publicados, falar de uma força europeia já constituída. O número de conselheiros não é interrompido. Nem a sua estrutura. O seu orçamento continua a ser determinado. Acima de tudo, Al Akhbar afirma que esta missão não é oficialmente apresentada como a substituição do Finul.

Esta nuance é essencial. Uma missão europeia poderia existir ao lado de outro acordo internacional. Poderia também ser um dos tijolos de uma arquitetura maior depois de dezembro. Os debates estão suficientemente avançados para que um projecto seja apresentado às autoridades libanesas, mas ainda não permitem a sua forma final.

Paris e Roma procuram seu lugar no Sul de amanhã

A França e a Itália ocupam uma posição particular. Ambos têm uma longa experiência no Sul do Líbano. Também têm interesse em impedir que a partida do Finul conduza ao desaparecimento de qualquer presença europeia.

Em uma entrevista publicada por Nahar em 17 de setembro de 2026, o Chefe de Estado-Maior das Forças Armadas Francesas, Fabien Mandon, confirmou que ele estava trabalhando com seu homólogo italiano em faixas para o período pós-Finul. No entanto, ele se recusou a detalhar os resultados. Salienta que uma solução não pode depender unicamente de Paris e de Roma e exigirá a participação das partes interessadas.

A cautela francesa indica que o cenário não é interrompido. Mostra também que Paris agora considera o pós-Final como um dossiê operacional e não uma reflexão teórica.

O encontro em Paris faz parte desta lógica. Oficialmente, visa primeiro avaliar as necessidades do exército libanês. Fabien Mandon também insiste em Nahar de 17 de setembro de 2026 que não é uma conferência de doadores. O objectivo é determinar o que o exército vai precisar num ambiente regional profundamente transformado e quando a missão do Finul deve terminar.

O apoio ao exército e o futuro da presença internacional tornam-se assim os dois lados do mesmo dossier. À medida que o papel do exército se expande, as suas necessidades aumentam. E quanto menos importante for a futura presença internacional, mais pesado será o fardo dos militares libaneses.

Al Arabi Al Jadid, de 17 de setembro de 2026, também salienta que as discussões sobre o período pós-Final acompanham os preparativos para apoiar o exército. O jornal não menciona qualquer acordo definitivo sobre a força que poderia ter sucesso. No entanto, vários Estados estariam dispostos a participar numa fórmula futura.

Washington, Paris e Beirute ainda não falam da mesma estrutura

Talvez o grande desafio não seja o número de tropas a mobilizar. Trata-se da referência jurídica e política do futuro sistema.

Para Beirute, Joseph Aoun insiste na soberania do Estado e na necessidade de um quadro jurídico. Para o Hezbollah, de acordo com as informações atribuídas a Al Akhbar de 17 de setembro de 2026, a presença deve permanecer ligada às Nações Unidas e à resolução 1701. Ao mesmo tempo, os europeus estão a preparar uma missão sob os seus próprios mecanismos de defesa e segurança.

Al Akhbar também descreve uma abordagem americana diferente. Segundo o jornal, Washington recusa uma fórmula que mantenha a resolução 1701 como única referência por muito tempo e procura, com Israel, dar mais peso ao acordo-quadro na organização política e de segurança do Sul. Esta leitura faz parte da análise e informação do jornal. Não pode ser apresentada como uma posição americana formalmente formulada nos documentos do corpus.

No entanto, permite-nos compreender porque é que a questão do mandato é tão contraditória. Uma força da ONU estaria ligada a uma decisão do Conselho de Segurança. Uma missão europeia funcionaria numa base diferente, com o acordo do Governo libanês. Um mecanismo construído em torno do acordo-quadro colocaria os novos acordos de segurança na continuidade das negociações entre o Líbano e Israel sob mediação americana.

Estas soluções podem, por vezes, ser complementares. Eles também podem competir.

A seleção do quadro determinará as missões autorizadas, mecanismos de monitoramento e interlocutores para a futura presença internacional. Em particular, determinará se o mecanismo é entendido como a continuação de um mandato internacional existente ou como o produto do novo equilíbrio político resultante da guerra e das negociações.

O Exército Libanês torna-se a parte central do dispositivo

Em um ponto, porém, os vários atores parecem estar convergindo: o sistema futuro deve dar mais destaque ao exército libanês.

Joseph Aoun repete isso nas declarações relatadas por Ad Diyar de 17 de setembro de 2026. Uma força internacional não deve substituir o Estado. Deve ajudar o exército e permitir que a autoridade pública se expanda.

Esta lógica explica a importância da reunião de Paris. As necessidades militares já não se limitam a manter as suas actuais missões. Deve considerar o reforço da implantação no Sul, o controlo de novas áreas, a vigilância das fronteiras e, possivelmente, algumas das funções agora apoiadas pela presença internacional.

O problema das armas do Hezbollah está diretamente ligado a esta transformação. Joseph Aoun afirma que o estado tomou a decisão de concentrar armas nas mãos de instituições jurídicas. Ele apontou, no entanto, que este processo não deve causar confronto interno. Por conseguinte, a Presidência procura conciliar dois objectivos: reforçar gradualmente o monopólio estatal e impedir que a sua implementação desencadeie uma crise interna.

Esta equação também explica por que as discussões sobre as chamadas áreas experimentais são de interesse para os parceiros estrangeiros. O princípio é testar, em espaços limitados, uma onda militar acompanhada de uma retirada israelita e um regresso da população. Se este método produz resultados, poderia fornecer um modelo para outros setores do Sul.

Mas continua frágil. Os jornais de 17 de Setembro mostram que as avaliações libanesas, israelitas e americanas já diferem em relação aos resultados obtidos nestas áreas.

A verdadeira questão: quem estabelecerá as regras para o Sul do Líbano?

O período pós-final revela assim uma negociação muito mais ampla do que a substituição de uma quota por outra. As discussões dizem simultaneamente respeito ao papel do exército, à presença europeia, à resolução 1701, ao acordo de 27 de Novembro de 2024, ao acordo-quadro, à retirada de Israel e às armas do Hezbollah.

As informações de Al Akhbar de 17 de Setembro de 2026 sobre os contactos europeus com o Hezbollah continuam a ser as mais sensíveis. Devem ser confirmadas antes de serem consideradas estabelecidas. Mas são coerentes com um facto mais amplamente documentado pelo corpus: os europeus preparam-se activamente para o prazo de Dezembro e procuram uma fórmula que possa funcionar num ambiente em que nenhum ator controla todos os parâmetros sozinho.

A missão europeia de três anos já é um caminho estruturado. O trabalho franco-italiano é outro. A tentativa libanesa de preservar uma presença das Nações Unidas permanece aberta. A isto é acrescentado o mecanismo resultante das negociações com Israel.

Nenhum dos jornais de 17 de setembro de 2026 pode dizer que um sucessor do Finul já foi escolhido. Pelo contrário, as informações disponíveis revelam vários projectos concorrentes e ainda condições incompatíveis.

É aqui que reside o verdadeiro desafio dos próximos meses. A partida do Finul não só libertará posições militares. Corre o risco de eliminar o quadro internacional que organiza uma parte da segurança do Sul há anos. A batalha diplomática é agora sobre quem o substituirá, o texto que lhe dará a sua legitimidade e os poderes que lhe serão concedidos.

Por detrás das reuniões públicas em Paris, das consultas europeias e dos intercâmbios comunicados com o Hezbollah, está já em discussão uma nova arquitectura de segurança. Terá de responder a uma pergunta decisiva: depois de Dezembro de 2026, será organizada a segurança do Sul do Líbano em torno da ONU, uma presença europeia, o acordo-quadro negociado com Israel, ou uma combinação ainda por inventar destes diferentes mecanismos?