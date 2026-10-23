Explosivos Dahr al-Baydar: porque é que o Hezbollah temia o Conselho de Justiça

Por que temia o Hezbollah o regresso dos explosivos Dahr al-Baydar ao Conselho de Justiça? Entre o reconhecimento da filiação do partido, riscos judiciais, pressão política e compromisso do governo, este caso revela as tensões contínuas em torno do monopólio de armas e soberania do Estado libanês.

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Uma carga reconhecida pelo Hezbollah, mas uma investigação longe de ser concluída

Os explosivos apreendidos em 5 e 9 de outubro de 2026 em Dahr al-Baidar e na região al-Qasr colocaram o Hezbollah numa grande dificuldade judicial. Pela primeira vez neste caso, o debate deixou de se referir apenas à descoberta de materiais explosivos ou ao seu transporte em território libanês. Tratava da possibilidade de confiar a sua apreciação ao Conselho de Justiça, que é responsável por certos casos particularmente graves que afectam a segurança do Estado. Isso levou a um confronto entre líderes políticos, levando ao adiamento da decisão do governo em 22 de outubro.

O deputado Hassan Fadllallah reconheceu que os explosivos pertenciam ao Hezbollah. Ele também afirmou que eles eram destinados às atividades de resistência do partido. Esta declaração foi uma parte importante do arquivo. Ele permitiu que a organização reivindicando a posse de materiais apreendidos fosse identificada sem estabelecer responsabilidade criminal individual. Os investigadores ainda estavam a determinar as circunstâncias do transporte, as pessoas envolvidas, a fonte dos explosivos e o seu destino específico. Por conseguinte, o reconhecimento político da sua adesão não substituiu as investigações judiciais.

Para os opositores do Hezbollah, esta declaração reforçou os argumentos para o recurso ao Conselho de Justiça. Consideraram o transporte de materiais explosivos por uma organização armada fora das instituições militares como uma questão de segurança nacional. Hezbollah defendeu uma interpretação diferente. Ele apresentou explosivos como meio de confronto com Israel e desafiou um processo que poderia colocar suas atividades militares sob uma classificação criminal ligada à segurança do Estado. O desacordo dizia respeito, portanto, ao alcance jurídico dos fatos, mas também ao lugar que as instituições libanesas ainda reconheciam nas atividades militares do partido.

Por que a escolha da jurisdição se tornou decisiva

O caso foi inicialmente encaminhado para a justiça militar. Este tribunal tem jurisdição sobre certas infracções relacionadas com armas, munições e assuntos militares. O Ministro da Justiça, Adel Nassar, no entanto, queria que o caso fosse analisado pelo Conselho de Justiça. O seu pedido baseou-se na gravidade dos factos e nos riscos que o transporte de materiais explosivos poderia colocar à segurança nacional. Em especial, o Conselho de Justiça intervém em certos casos que afectam a segurança interna ou externa do Estado. A sua intervenção exige uma decisão do Conselho de Ministros, tomada de acordo com os procedimentos previstos na legislação.

Por conseguinte, a diferença entre os dois tribunais excedeu uma simples questão administrativa. O recurso ao Conselho de Justiça teria dado ao caso um âmbito institucional específico. Isso significaria que o governo considerou os factos suficientemente graves para justificar este procedimento excepcional. Todavia, tal decisão não teria constituído nem uma condenação do Hezbollah nem uma prova de culpa das pessoas em causa. As responsabilidades deveriam sempre ter sido estabelecidas pelo inquérito e avaliadas de acordo com as regras judiciais aplicáveis.

Os defensores da remessa consideraram que as circunstâncias das apreensões justificavam tal abordagem. Destacaram os riscos associados ao transporte, armazenamento e possível uso de explosivos. Eles também pediram investigações para determinar todos os envolvidos nas operações. Ao mesmo tempo, fontes judiciais expressaram preocupação com a capacidade da justiça militar de conduzir a investigação sem influência política. Essas taxas permaneceram avaliações atribuídas aos autores. Não há provas de qualquer manipulação das investigações.

Os opositores do encaminhamento imediato fizeram outro argumento. Consideraram que a descoberta e a detenção de explosivos não eram necessariamente suficientes para caracterizar as infracções que justificam o envio ao Conselho de Justiça. De acordo com esta interpretação, as investigações tiveram de esclarecer primeiro os factos e as responsabilidades. Por conseguinte, o debate opôs-se a duas leituras do procedimento: uma favoreceu uma decisão rápida devido à alegada gravidade do processo, enquanto a outra solicitava que o inquérito pudesse prosseguir antes de alterar o seu quadro jurídico.

O precedente de 2 de Março e a questão das actividades militares do Hezbollah

O debate judicial estava assumindo importância adicional por causa de decisões anteriores do governo sobre armas Hezbollah. Em 2 de março de 2026, o governo adotou uma decisão proibindo as atividades militares e de segurança do partido. Esta medida constituiu um elemento central nos argumentos dos que defendem o recurso ao Conselho de Justiça. Consideraram que as apreensões de Outubro deveriam ser consideradas à luz dessa decisão e dos compromissos assumidos pelo Estado relativamente ao monopólio das armas.

A dificuldade estava no confronto entre dois princípios defendidos por diferentes atores. O Hezbollah continuou a apresentar suas capacidades militares como necessárias para a resistência contra Israel. O Governo de Nawaf Salam, por sua vez, afirmou que o transporte de armas e decisões sobre guerra e paz eram exclusivamente da responsabilidade das instituições públicas. O Primeiro-Ministro apoiou, nomeadamente, o Acordo de Taif, a Resolução 1701 do Conselho de Segurança e a declaração de cessação das hostilidades em Novembro de 2024. Considerou que essas leis, bem como decisões governamentais, definem as responsabilidades do Estado.

O envio de explosivos ao Conselho Judiciário poderia, portanto, ter fornecido uma tradução judicial do conflito político. Alegadamente colocou as actividades em causa no contexto de um processo de segurança do Estado, enquanto o Hizbullah alegou o seu objectivo militar contra Israel. Essa perspectiva explica parte da sensibilidade do arquivo. No entanto, não permite afirmar que o partido temia uma condenação específica ou uma decisão judicial já preparada. Os documentos disponíveis estabelecem a sua oposição à remessa, mas não revelam todas as suas razões internas.

Avisos ao Conselho de Ministros

As tensões intensificaram-se quando o pedido de Adel Nassar foi inscrito no sétimo ponto da ordem do dia do Conselho de Ministros de 22 de Outubro. O texto abrangeu explosivos apreendidos em Dahr al-Baydar e na região al-Qasr. Trata-se igualmente de pessoas cujas investigações possam estabelecer uma ligação directa ou indirecta com os materiais apreendidos. Esta redacção deu ao processo um âmbito potencialmente alargado. Não prejudicou a culpa das pessoas em causa, mas permitiu a análise de investigações para além das pessoas presentes na apreensão.

Segundo relatos atribuídos a fontes políticas, Hizbullah emitiu avisos sobre as consequências de um despedimento imediato. A parte considerou que tal decisão poderia conduzir a um confronto interno. As mensagens também se referiam ao perigo de uma escalada política que poderia comprometer a estabilidade do país. Estes avisos ajudaram a reforçar as consultas entre os principais líderes institucionais. Sua existência é relatada em várias narrativas políticas, mas os documentos examinados não permitem a reconstituição completa de trocas privadas ou a determinação das instruções exatas dadas pela liderança do partido.

O Presidente do Parlamento, Nabih Berri, desempenhou um papel central nas discussões. Seus contatos com Joseph Aoun e Nawaf Salam visavam encontrar uma solução para continuar as investigações sem causar uma votação imediata sobre a demissão. As discussões também envolveram outros políticos, incluindo o presidente da Kataëb, Sami Gemayel, recebido por Joseph Aoun antes da reunião. A procura de um compromisso baseou-se na possibilidade de separar a continuação da investigação da decisão do Governo relativa ao tribunal competente.

Esta distinção acabou por constituir a base do acordo. Os inquéritos deveriam prosseguir, enquanto o Conselho de Ministros adiaria a sua decisão sobre a remessa. Hezbollah, portanto, evitou uma referência imediata que ele desafiou. As autoridades mantiveram oficialmente a possibilidade de retomar a questão. Por conseguinte, o compromisso não resolveu o desacordo jurídico. Só ajudou a prevenir uma crise governamental imediata.

Nawaf Salam mantém posição sobre monopólio de armas

A reunião de 22 de Outubro mostrou que o adiamento judicial não significou uma mudança de posição do Primeiro-Ministro. Nawaf Salam fez uma intervenção particularmente firme sobre as prerrogativas do Estado. Ele lembrou que apenas instituições legalmente autorizadas podiam transportar armas. Ele citou o Exército Libanês, as Forças de Segurança Interna, Segurança Geral, Segurança do Estado, alfândegas e polícia municipal. Ele também reiterou que a decisão sobre guerra e paz não poderia pertencer a uma organização fora das instituições constitucionais.

O Primeiro-Ministro salientou as consequências do transporte e armazenamento de armas por agências não autorizadas. Segundo ele, tais atividades constituem uma violação das regras aplicáveis e podem ameaçar a segurança pública. Ele pediu ao Hezbollah para respeitar os princípios anteriormente declarados pelo partido. Esta intervenção confirmou a intenção do Governo de manter a sua doutrina do monopólio das armas, independentemente do compromisso em matéria de explosivos.

A posição de Joseph Aoun foi baseada em uma lógica complementar. O Presidente da República congratulou-se com os esforços dos serviços de segurança e salientou a importância de preservar o exército. Ele também prestou homenagem a Nabih Berri por suas posições sobre a paz civil e o diálogo. Estas declarações tiveram lugar num contexto regional particularmente tenso, marcado pelos riscos de um novo confronto envolvendo Israel e o Irão. Assim, o Presidente procurou preservar a estabilidade institucional sem questionar publicamente os princípios defendidos pelo governo.

Esta coexistência entre firmeza política e compromisso processual é uma das características essenciais do encontro. Nawaf Salam manteve suas declarações sobre armas, enquanto o governo adiou uma decisão judicial que poderia aumentar as tensões. O Hezbollah recebeu um atraso, mas não um novo reconhecimento da legalidade de suas atividades militares. Por conseguinte, as diferenças fundamentais permaneceram completas.

Forças libanesas denunciam adiamento

O compromisso provocou uma reacção imediata dos Ministros das Forças Libanesas. Solicitaram que o caso fosse submetido ao Conselho de Justiça sem esperar pela conclusão dos inquéritos. Em particular, o Ministro Joe Issa el-Khoury recordou que certos casos tinham sido transmitidos a esse tribunal imediatamente após a sua ocorrência. Considerou que as informações disponíveis eram suficientes para tomar uma decisão. O reconhecimento da filiação do Hezbollah aos explosivos foi, de acordo com esta leitura, um elemento adicional que justifica o encaminhamento.

Os ministros deixaram finalmente a reunião para manifestar a sua oposição ao adiamento. A sua retirada reflectiu desacordo com a decisão do governo, mas também com a forma como as consultas políticas influenciaram o tratamento do caso. Para as Forças Libanesas, a questão estava além do processo judicial. Trata-se da capacidade do Estado de executar as suas próprias decisões em matéria de armamento e de submeter as actividades das organizações armadas ao controlo institucional.

No entanto, o Ministro da Justiça, Adel Nassar, não seguiu a sua retirada. Embora ele fosse o autor do pedido de remoção, ele permaneceu na reunião. Esta diferença de comportamento manteve a discussão dentro do quadro governamental. Também demonstrou que as formações políticas que favorecem o envio ao Conselho de Justiça não partilham necessariamente a mesma estratégia. O Ministro manteve a oportunidade de renovar o seu pedido numa reunião subsequente.

Nawaf Salam criticou a retirada dos ministros das Forças Libanesas, que ele associou com uma forma de leilão político. Esta reação acrescentou tensão adicional às relações entre o primeiro-ministro e seus parceiros do governo. Salientou também as dificuldades de um executivo que enfrenta posições conflitantes sobre uma questão diretamente relacionada com a soberania e a segurança nacional.

O que o adiamento realmente muda para o Hezbollah

A decisão final do Conselho de Ministros consistia em prosseguir a análise do pedido de remessa com base nos progressos realizados nos inquéritos. Não constituiu uma classificação do caso. Também não impediu o Ministro da Justiça de apresentar um novo pedido. Por conseguinte, o Hezbollah evitou uma decisão imediata, sem obter o desaparecimento do processo judicial.

O principal efeito do compromisso foi político. Ele permitiu que o governo continuasse seu trabalho sem causar uma ruptura com ministros próximos ao Hezbollah. Ele também evitou imediatamente transformar a questão da jurisdição em um confronto institucional. Para Nabih Berri e Joseph Aoun, esta solução ajudou a preservar a estabilidade interna em um período de tensões regionais.

Várias questões judiciais permaneceram em aberto. Os investigadores foram convidados a determinar a origem dos explosivos, as condições do seu transporte, as pessoas envolvidas nas operações e o seu destino. Tiveram igualmente de determinar quais as infracções que poderiam ser mantidas. O reconhecimento dos membros do Hezbollah não dispensava a justiça deste trabalho. Nem foi possível assumir a responsabilidade criminal de qualquer pessoa envolvida.

O dossier revelou sobretudo uma persistente dificuldade institucional. O governo manteve seu monopólio sobre armas e decisões militares, enquanto Hezbollah continuou a defender suas próprias capacidades armadas. O debate sobre o Conselho de Justiça foi uma expressão concreta desta contradição. A decisão de 22 de Outubro adiou a sua regulamentação sem alterar as posições fundamentais dos actores.

Para o Hezbollah, o desafio imediato era evitar um procedimento governamental que ele considerava hostil às suas atividades militares. Para os seus opositores, o adiamento foi um retrocesso na implementação das decisões do Estado. Entre essas duas posições, o governo optou por deixar as investigações progredirem antes de decidir sobre o encaminhamento. A partir de 23 de outubro de 2026, não foi tomada nenhuma decisão final sobre a remessa do caso ao Conselho de Justiça.

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