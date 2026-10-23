Eletricidade no Líbano: Catar propõe uma nova fórmula para o financiamento de usinas de energia sem mobilizar imediatamente o Tesouro

O Qatar propõe uma nova fórmula para o financiamento de centrais eléctricas libanesas sem grandes investimentos iniciais do Tesouro. Deir Ammar, Zahrani, gás natural e solar estão entre os projetos mencionados. O Governo de Nawaf Salam está a analisar este modelo, cujos custos futuros e compromissos contratuais continuam a ser clarificados.

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Doha propõe financiar e operar a infraestrutura de eletricidade libanesa

O Qatar procura reforçar a sua presença no sector da energia libanesa através de uma fórmula de investimento que possa alterar as condições de financiamento das centrais eléctricas. As discussões com o Governo de Nawaf Salam centraram-se na modernização das instalações existentes, no desenvolvimento de novas capacidades de produção e na participação de investidores estrangeiros em operações de infra-estruturas. O objectivo declarado é reduzir as necessidades de financiamento imediatas do Estado, enquanto o sector da electricidade continua a ser um dos principais obstáculos à recuperação económica do país.

As conversações assumiram uma dimensão política adicional com a visita a Beirute do Primeiro-Ministro e Ministro dos Negócios Estrangeiros do Catar, Mohammed bin Abdelrahmane Al Thani. Os debates incluíram investimentos, infra-estruturas e cooperação no domínio da energia. O governo libanês quer atrair capital para financiar o equipamento necessário sem impor novas despesas iniciais significativas ao Tesouro. Esta direcção surge à medida que as finanças públicas permanecem enfraquecidas pelas consequências da crise económica.

A fórmula proposta baseia-se, nomeadamente, num mecanismo de construção, exploração e transferência de propriedade. Nesse modelo, um investidor financia a construção ou modernização de uma infraestrutura, a opera por um período definido contratualmente, e então transfere a propriedade para o estado. O interesse do Líbano reside na possibilidade de desenvolver a sua capacidade eléctrica sem financiar directamente todo o trabalho desde o início. Em contrapartida, as condições de funcionamento, as tarifas e as garantias concedidas aos investidores tornam-se decisivas.

No entanto, como em 23 de outubro de 2026, as discussões não permitiram considerar que todos os projetos mencionados estavam sujeitos a contratos finais. As informações disponíveis estabelecem a existência de uma abordagem cooperativa e de propostas de investimento. Não confirmam um calendário de construção completo ou um montante total definitivamente autorizado.

Deir Ammar e Zahrani no centro dos projetos de produção

Os projectos energéticos mencionados nas discussões com o Qatar fazem parte de uma reflexão mais ampla sobre a modernização das capacidades de produção libanesas. Deir Ammar, no norte do país, e Zahrani, no sul, estão entre os locais estratégicos regularmente associados a projetos de desenvolvimento elétrico.

Uma proposta detalhada mencionada anteriormente previa a construção de duas novas centrais eléctricas a gás natural, cada uma com uma capacidade de 825 megawatts. A potência total proposta atingiria 1.650 megawatts. As usinas usariam tecnologia de ciclo combinado para gerar eletricidade de turbinas a gás enquanto recuperavam parte do calor para alimentar uma turbina adicional.

Esta tecnologia é de interesse económico significativo. Em geral, permite obter uma melhor eficiência energética do que uma estação de calor convencional operando em um único ciclo. Assim, o consumo de combustível necessário para produzir a mesma quantidade de electricidade pode ser reduzido, sob reserva das características técnicas das instalações e das suas condições de funcionamento.

O estabelecimento de duas fábricas desta dimensão alteraria significativamente a capacidade de produção teórica do Líbano. No entanto, a sua capacidade instalada não corresponde automaticamente a uma quantidade equivalente de electricidade permanentemente disponível. A produção real dependeria do fornecimento de combustível, da manutenção, do funcionamento da rede e das condições de funcionamento.

Esta proposta técnica deve também ser distinguida dos compromissos confirmados nas discussões mais recentes. As características de 825 megawatts por planta pertencem a um projeto mencionado anteriormente. Os elementos de prova verificados até 23 de Outubro não indicam que essas capacidades tenham sido definitivamente contraídas.

Gás natural como condição essencial para a modernização

A questão do combustível é uma das principais questões do projecto. A modernização das centrais eléctricas baseadas em gás natural exige um abastecimento estável a um custo compatível com a capacidade financeira do sector da electricidade libanesa.

As propostas supramencionadas incluíam um possível acordo de 20 anos de fornecimento de gás natural liquefeito. Eles também previram a instalação de uma unidade flutuante para receber gás liquefeito, armazená-lo e convertê-lo para um estado gasoso antes de sua utilização em centrais elétricas.

Essas infra-estruturas poderiam reduzir a dependência de determinados combustíveis líquidos, mas exigiriam instalações portuárias adequadas, ligações e compromissos contratuais a longo prazo. Os preços do gás, os volumes adquiridos e as obrigações de pagamento seriam então elementos essenciais do custo final da electricidade.

O uso de gás natural também não resolve as dificuldades da rede elétrica. Mesmo que as instalações disponham de combustível suficiente, a electricidade deve poder ser transportada e distribuída em condições técnicas e financeiras satisfatórias. As perdas da rede, as ligações irregulares e as dificuldades de cobrança das facturas continuarão a afectar as receitas do sector.

O Governo deve, portanto, associar o investimento na produção com as reformas da distribuição. Sem esta coordenação, um aumento da capacidade instalada poderia melhorar temporariamente a oferta sem garantir um equilíbrio financeiro sustentável no sistema.

Energias renováveis

A cooperação energética com o Catar não se limita às centrais térmicas. Um acordo anunciado entre a QatarEnergy e a TotalEnergy também diz respeito ao desenvolvimento de uma instalação solar no Líbano. Esta iniciativa faz parte do esforço para diversificar as fontes de produção e reduzir gradualmente a dependência dos combustíveis importados.

Os projectos no domínio das energias renováveis são de particular interesse para um país cujo fornecimento de electricidade permanece altamente exposto aos preços internacionais da energia. A electricidade solar permite produzir sem consumo directo de combustível durante o funcionamento das instalações. No entanto, requer investimento inicial e uma organização adequada da rede.

O desenvolvimento solar não substitui imediatamente as centrais eléctricas convencionais. Sua produção varia de acordo com a luz solar e as horas do dia. Por conseguinte, a integração de grandes capacidades exige recursos adicionais, incluindo instalações pilotáveis e, possivelmente, sistemas de armazenamento.

As anteriores propostas energéticas referiam-se igualmente aos investimentos em energia eólica e em pilhas. Esses elementos refletem uma reflexão sobre a diversificação do sistema elétrico. No entanto, não devem ser confundidos com projectos cujo financiamento e calendário já seriam definitivamente aprovados.

Uma fórmula financeira que evita o investimento inicial, mas não compromissos futuros

O principal argumento apresentado a favor da participação do Qatar diz respeito ao financiamento. O Governo pretende favorecer projectos em que os investidores suportariam custos de construção ou modernização antes de recuperarem o seu investimento durante o período de funcionamento.

Esta abordagem poderia limitar as necessidades imediatas de financiamento do Fundo de Receitas Consolidadas. No entanto, não significa que a electricidade produzida seja gratuita para o Estado. O contrato deverá necessariamente prever as condições de remuneração do investidor, quer se trate de pagamentos relacionados com a produção, disponibilidade de instalações ou outros compromissos comerciais.

A duração dos contratos é também uma questão importante. Um acordo de longo prazo pode oferecer visibilidade financeira ao investidor, mas também envolve autoridades públicas ao longo de vários anos. Por conseguinte, as cláusulas relativas às tarifas, garantias, interrupções de produção e eventuais compensações devem ser cuidadosamente examinadas.

Para o Líbano, o desafio consiste em assegurar o investimento, evitando simultaneamente a duplicação de desequilíbrios financeiros. A transparência dos procedimentos de adjudicação e a capacidade dos reguladores para controlar os compromissos contratuais serão cruciais.

A participação de investidores estrangeiros poderia ajudar a modernizar a infraestrutura. No entanto, a sua eficácia dependerá da qualidade dos contratos, dos custos de produção e da capacidade do Estado para organizar o sector de forma sustentável.

Nawaf Salam quer acelerar as decisões sobre eletricidade

A questão da energia continua a ser uma prioridade do governo. Na reunião do Conselho de Ministros de 22 de Outubro, Nawaf Salam anunciou a sua intenção de dedicar uma sessão específica à electricidade nas próximas duas semanas. Outra reunião foi dirigida à gestão de resíduos.

Este anúncio mostra que as discussões com parceiros estrangeiros ainda precisam ser acompanhadas de decisões governamentais. Em especial, os projectos de investimento exigem esclarecimentos das responsabilidades administrativas, das condições de financiamento e dos procedimentos operacionais.

O Ministro da Energia, Joe Saddi, está também no centro destes esforços. Seu departamento deve examinar as propostas técnicas e sua compatibilidade com as necessidades do país. A implementação de novas instalações requer a coordenação das opções energéticas com as capacidades de rede e os objectivos de reforma.

As discussões com Doha também fazem parte de uma busca mais ampla por parceiros regionais. O Líbano também explorou oportunidades de cooperação com outros países para melhorar o seu aprovisionamento energético.

A partir de 23 de outubro de 2026, a iniciativa Qatar representa uma oportunidade de investimento significativa, mas seu escopo final ainda depende de decisões contratuais e governamentais. As propostas relativas às centrais eléctricas, ao gás natural e às energias renováveis terão de ser distinguidas dos projectos efectivamente aprovados.

O próximo passo decisivo será a definição da infra-estrutura seleccionada, da sua capacidade, dos custos e das obrigações financeiras associadas. Estes elementos irão determinar se a cooperação com o Qatar pode contribuir para um aumento sustentado da produção de electricidade libanesa.

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