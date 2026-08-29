Naim Qassem rejeita o acordo-quadro com Israel

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O Secretário-Geral do Hezbollah, Naim Qassem, apelou na sexta-feira, 28 de agosto, para derrubar o acordo-quadro celebrado em junho entre o Líbano e Israel sob mediação americana. Em um discurso nos subúrbios do sul de Beirute, ele o descreveu como « ilegal », « ilegal » e « humilhante », acreditando que ele « destrui a soberania libanesa » sem permitir que o país recupere seus direitos. Rejeitou igualmente as « zonas-piloto » previstas para a retirada e o destacamento israelitas do exército libanês, bem como o mecanismo internacional de verificação discutido entre as partes. « Nós nos levantaremos e não nos renderemos », disse ele, em uma de suas posições mais fortes contra o processo iniciado pelo Estado libanês com Israel.

Qassem apela a que se ponha termo ao acordo-quadro

Naim Qassem dedicou uma parte significativa de sua intervenção ao acordo-quadro negociado sob mediação americana. O líder do Hezbollah não se contentou em expressar reservas sobre algumas de suas provisões. Ele pediu explicitamente o abandono.

« Somos contra o acordo-quadro e pedimos que ele seja abandonado », disse ele no comício em Ashoura Square, Dahiyeh. Acumulou então os qualificadores para desafiar sua legitimidade: « O acordo-quadro é ilegítimo, ilegal, humilhante e destrói a soberania libanesa sem restaurar os direitos. »

Esta posição coloca o Hezbollah directamente em oposição ao processo iniciado pelas autoridades libanesas. O acordo de Junho deve organizar várias questões inter-relacionadas: a retirada gradual das forças israelitas do sul do Líbano, o destacamento do exército libanês e o tratamento das armas e das infra-estruturas militares do Hezbollah.

Para Qassem, este acordo não é um compromisso que possa restaurar a soberania. Pelo contrário, considera que impõe obrigações ao Líbano sem antes garantir a recuperação do seu território.

Ficaremos no chão

O Secretário-Geral do Hezbollah acompanhou a sua rejeição política por uma mensagem para mostrar que o seu movimento não pretende retirar-se sob pressão militar ou diplomática. « Hoje estamos em uma situação de confronto », disse aos seus apoiadores.

Ele acrescentou então: « Continuaremos, permaneceremos firmes. Em outra fórmula projetada para resumir a posição do movimento, Qassem lançou: « Continuaremos a cabeça erguida e não nos renderemos. Deixe-os fazer o que quiserem. »

A mensagem é particularmente significativa no contexto militar actual. O Hezbollah sofreu perdas consideráveis desde 2023 e as forças israelitas ainda ocupam várias áreas do território libanês. Israel continua suas greves, explosões e operações terrestres no Sul.

Qassem busca, portanto, descartar a ideia de que o enfraquecimento militar do movimento levaria necessariamente à aceitação das condições negociadas sob pressão internacional. « Vamos ficar no chão e não vamos aceitar esses projetos que eles estão falando », disse ele.

Rejeição Adamant de « zonas piloto »

O líder do Hezbollah focou especificamente o mecanismo « zonas piloto », que se tornou um dos principais elementos operacionais das negociações entre o Líbano, Israel e os mediadores americanos.

« Nós não aceitamos as áreas piloto ou os resultados resultantes », disse Qassem. Estes sectores deverão permitir o teste gradual de uma retirada israelita, o destacamento do exército libanês e o desmantelamento das infra-estruturas militares do Hezbollah.

Os debates recentes incluíram domínios em que este mecanismo poderia ser implementado. As autoridades libanesas propuseram várias áreas na área de Nabatiyah, ao passo que as discussões devem também determinar as modalidades de retirada das forças israelitas.

No entanto, para o Hezbollah, o problema ultrapassa a geografia dos sectores em causa. Aceitar essas áreas equivaleria, segundo seu líder, a reconhecer um processo que ele mesmo considera desprovido de legitimidade.

Por conseguinte, o Qassem recusa tanto o acordo geral como os instrumentos para a sua aplicação.

« Não aceitamos a comissão de auditoria »

O Secretário-Geral do Hizbullah opôs-se igualmente à criação de um mecanismo de controlo da execução dos compromissos assumidos nos domínios em causa.

« Não aceitamos a comissão de auditoria, nem aceitamos os envolvidos », disse ele. Ele descreveu este mecanismo como « fora da lei e fora do consenso libanês ».

Os debates no início de Agosto em Roma concentraram-se nos países que poderiam participar na Comissão. O Conselho acompanhará o destacamento do exército libanês e a destruição das armas ou infra-estruturas militares do Hezbollah nas zonas-piloto.

Qassem dá uma leitura muito mais hostil. Ele apresentou a comissão como um mecanismo dominado pelos Estados Unidos e Israel e imposto ao exército libanês. Nesta perspectiva, o acordo não constituiria uma garantia internacional para o Líbano, mas sim uma forma de controlo sobre as suas instituições.

Essa rejeição complica diretamente a implementação do processo. O Hezbollah mantém uma presença política e militar significativa nas áreas em causa, embora o seu equilíbrio de poder tenha sido profundamente alterado por guerras sucessivas.

Qassem ataca negociações diretas

O discurso de 28 de Agosto contém também uma crítica explícita ao caminho escolhido pelas autoridades libanesas para negociar com Israel. Qassem acredita que Beirute iniciou um processo que não respeita os sacrifícios feitos pelo país ou sua soberania.

Ele acusou os funcionários libaneses de escolher « um caminho que não honra o Líbano ou seus sacrifícios ». Segundo ele, entrar em negociações diretas com Israel equivale a fazer concessões à medida que as operações militares israelenses continuam.

O líder do Hizbullah insiste precisamente nesta simultaneidade. As negociações estão a decorrer à medida que a aviação israelita continua a atacar o território libanês e as forças israelitas mantêm a sua presença no Sul.

Qassem apresenta, portanto, o processo como uma negociação conduzida « sob bombardeio israelense ». Ele assimilou-a a uma forma de « entrega em humilhação », contestando a ideia de que o equilíbrio de poder atual poderia produzir um acordo equilibrado.

« Quem está a bombardear? Quem mata? »

O Secretário-Geral do Hizbullah procurou colocar a questão do seu armamento na questão mais ampla das operações israelitas no Líbano. Ele fez ao seu público uma série de perguntas: « Quem está bombardeando? Quem mata? Quem está a exterminar? Quem faz isto? Acorda

Esta formulação visa diretamente aqueles no Líbano e no exterior que fazem do desarmamento do Hezbollah um pré-requisito para a estabilização. Em contrapartida, considera que a presença e as operações israelitas devem ser tratadas antes que qualquer discussão possa enfraquecer as capacidades militares do seu movimento.

O contexto dos últimos dias alimenta este argumento. Em 25, 26 e 27 de agosto, as operações israelenses no sul foram intensificadas, com ataques, tiros de artilharia e explosões em várias localidades.

Uma mulher foi morta em um ataque contra Salim árabe durante a onda de bombardeio de 27 de agosto. Israel tinha apresentado esses ataques como uma resposta ao lançamento de dois drones explosivos atribuídos a Hizbullah contra suas forças implantadas na área de Ali al-Taher. O movimento não reivindicou o ataque nas informações disponíveis.

Hezbollah ainda reivindica o acordo de novembro de 2024

Naim Qassem não rejeita nenhum quadro de liquidação. Alega que o Hezbollah continua comprometido com o acordo de cessar as hostilidades de27 de novembro de 2024celebrado sob o limite máximo da Resolução 1701 do Conselho de Segurança das Nações Unidas.

« Nossa posição é clara: aceitamos a aplicação do acordo de 27 de novembro de 2024 », disse na sexta-feira. Esta referência permite ao Hezbollah apresentar a sua oposição não como recusa de qualquer compromisso, mas como rejeição do novo mecanismo negociado desde Junho.

A distinção é central no discurso do movimento. O acordo de novembro de 2024 baseou-se, nomeadamente, na aplicação da Resolução 1701 e nas disposições relativas à zona sul do rio Litani. O novo acordo-quadro vai mais longe na definição das fases da retirada de Israel, do destacamento militar e das infra-estruturas do Hezbollah.

Para Qassem, a soberania libanesa deve, portanto, permanecer sob o acordo anterior. Ele se recusou a ver um novo mecanismo internacional expandir as restrições impostas ao seu movimento.

O arquivo de Ali al-Taher no centro das tensões

O discurso vem como as alturas de Ali al-Taher na região de Nabatiyah tornar-se um dos principais pontos de atrito entre Israel e Hezbollah. Israel afirma que a infraestrutura do movimento permanece no setor e desafia a eficácia do mecanismo previsto para as áreas-piloto.

Ao mesmo tempo, uma fonte libanesa acusou Israel de tentar atrasar as negociações, em particular citando o fracasso dessas experiências. De acordo com esta leitura, as considerações políticas israelitas e as eleições de Outubro também pesariam sobre o calendário.

As autoridades libanesas procuram evitar o confronto directo entre o exército e o Hezbollah. A mesma fonte afirmou que não havia vontade de provocar um confronto interno para forçar o desarmamento do movimento rapidamente.

Assim, a situação de Ali al-Taher ilustra precisamente o conflito que Qassem apresenta: Israel apela a resultados concretos sobre a infra-estrutura do Hezbollah, enquanto recusa os mecanismos desenvolvidos para conseguir o seu desmantelamento.

Uma crítica direta à estratégia do Estado

Ao apelar à queda do acordo-quadro, Qassem não se dirige apenas a Israel e aos Estados Unidos. O seu discurso constitui também um desafio directo à estratégia adoptada pelo Estado libanês.

O governo está buscando uma retirada israelense através de negociações, em troca de um controle militar mais forte e tratamento progressivo das armas Hezbollah. Esta estratégia baseia-se na ideia de que as diferentes etapas devem prosseguir em paralelo.

O Hezbollah defende uma ordem diferente. Israel deve cessar primeiro as operações e retirar-se do território libanês. A questão das armas seria então tratada num quadro interno libanês, sem um mecanismo imposto por Washington ou envolvendo Israel.

Estas duas abordagens são difíceis de conciliar. Eles afetam diretamente a questão do monopólio da força armada e da própria definição de soberania. Para as autoridades, assume que o exército se torna a única força armada organizada no território. Para o Hezbollah, pressupõe o desaparecimento da presença militar israelense e a manutenção de uma resiliência enquanto a ameaça persiste.

« Duas grandes correntes » na região

Naim Qassem também colocou o caso libanês em um confronto regional mais amplo. Segundo ele, dois grandes campos estão atualmente lutando no Oriente Médio.

Ele se opôs a uma corrente dominada pelos Estados Unidos e Israel para outro encontro Irã e os movimentos de resistência na Palestina, Líbano, Iraque e Iêmen. Esta apresentação confirma que o Hizbullah continua a colocar a sua estratégia num eixo regional para além das fronteiras libanesas.

O líder do movimento acusou seus oponentes de usar todas as formas disponíveis de pressão militar e política. Ele apresentou a situação atual como uma fase de « confrontação e firmeza ».

Esta dimensão regional continua a ser um dos principais pontos de desacordo entre o Hezbollah e os seus opositores libaneses. Eles culpam o movimento por ligar a segurança do país com conflitos regionais e estratégia iraniana. Pelo contrário, Qassem descreve a adesão de um eixo regional como um componente da resiliência a Israel.

Recusa na próxima fase das negociações

O discurso chega a poucos dias de uma nova sequência diplomática esperada em setembro. Está prevista uma nova ronda de discussões entre o Líbano e Israel, embora ainda não tenha sido anunciada uma data final na sexta-feira à noite.

As discussões anteriores incidiram especificamente nas áreas-piloto e na composição de um mecanismo de verificação. Qassem acaba de rejeitar explicitamente estes dois elementos. Sua posição reduz, portanto, o espaço disponível para aplicar o esquema sem confronto político interno.

Ao mesmo tempo, Israel expressa sua insatisfação com o ritmo das operações conduzidas pelo exército libanês. Os relatórios israelenses indicaram que certas coordenadas transmitidas para identificar a infraestrutura do Hezbollah não foram seguidas pela destruição esperada.

Do lado libanês, esta pressão é vista como uma tentativa de transferir para o exército a responsabilidade por uma situação criada pela contínua ocupação e operações israelenses. O risco é que ambas as partes considerem o mecanismo de Junho insuficiente, mas por razões exactamente opostas.

« Não nos renderemos. »

A passagem final do discurso resume a linha escolhida pelo Hezbollah. Qassem não propõe quaisquer compromissos adicionais sobre as áreas-piloto ou a comissão de verificação. Ao contrário, reafirma a continuidade da presença do movimento no terreno.

« Continuaremos e permaneceremos firmes », disse ele. Então, na fórmula mais clara de sua intervenção: « Nós permaneceremos a cabeça erguida e não nos renderemos. »

Esta declaração vem como Hezbollah emerge de várias sequências militares desde 2023 e que parte do território sul permanece ocupado por Israel. Ao mesmo tempo, o movimento está sujeito à pressão militar israelense, demandas internacionais sobre seu desarmamento e um debate interno sobre o monopólio estatal de armas.

Qassem respondeu a estas três pressões pelo mesmo princípio: Hezbollah recusou permitir que seu desarmamento resultasse de um acordo negociado com Israel sob mediação americana. O próximo passo será agora entre esta linha de recusa, a vontade do Governo libanês de prosseguir as negociações e a situação militar no Sul, onde o processo de Ali al-Taher poderia impor rapidamente o seu próprio calendário.