Terceira Jones Cup feminina do Líbano

- Advertisement -

18

Lire l'article Stop

18 leituras

Beta translationCette traduction est produite automatiquement en version beta. Merci de rester prudent sur le contenu et de verifier la version francaise en cas de doute.

O time feminino de basquete do Líbano terminou em terceiro lugar na Copa William Jones no sábado 29 de agosto em Taiwan, depois de vencer a Coreia do Sul 78-66 em seu último jogo. Rebecca Akl, capitã dos cedros, terminou o melhor artilheiro libanês do jogo com 24 pontos, à frente de Morgan Jones, 17 pontos autor. Este pódio conclui uma competição de preparação integrada ao programa de seleção para a Copa Asiática Feminina, programado para 10-18 de junho de 2027 em Cebu, Filipinas.

Líbano vence Coreia do Sul 78-66

O Líbano precisava terminar sua competição em uma vitória para consolidar seu lugar no pódio. Os jogadores da seleção alcançaram seu gol superando a Coreia do Sul por 12 pontos, 78-66, sábado no último dia.

Rebecca Akl desempenhou um papel importante neste sucesso. Capitão libanês entrou24 pontos, ou quase um terço do total de sua equipe. Morgan Jones acrescentou17 pontosconfirmando sua importância ofensiva durante todo o torneio de taiwan.

Esta vitória permite que o Líbano termine em terceiro lugar em uma competição de seis equipes. Além da seleção libanesa, a Women’s Jones Cup recebeu equipes representando Japão, Coreia do Sul e Tailândia, bem como duas equipes de Taiwan.

A competição aconteceu de 26 a 29 de agosto. Para o Líbano, era menos um objetivo isolado do que um passo na construção da equipe para combater os próximos grandes prazos asiáticos.

Entrada bem sucedida contra Taiwan

A equipe libanesa começou sua Copa Jones com uma vitória clara sobre Taipei Branco chinês. Os cedros foram impostos74-57uma lacuna de 17 pontos, dando uma indicação imediata de suas habilidades ofensivas nesta competição.

Morgan Jones era então o melhor marcador libanês com26 pontosRebecca Akl acrescentou15 pontos, a dupla que ainda levaria a equipe na última partida contra a Coreia do Sul.

O sucesso inaugural tinha permitido o Líbano para fazer um bom começo antes de competir com adversários asiáticos de diferentes níveis e estilos. Em particular, a seleção enfrentou o Japão, uma das referências do basquete feminino continental.

Este confronto foi muito mais difícil. O Japão impôs em grande medida108-58, destacando a lacuna entre o Líbano e as melhores formações asiáticas. Para o pessoal libanês, este tipo de reunião é precisamente um dos interesses de um torneio de preparação como a Jones Cup.

Rebecca Akl confirma seu papel como capitão

Rebecca O desempenho de Akl contra a Coreia do Sul é uma das principais lições do último dia. Com 24 pontos, o líder assumiu seu papel como capitão como Líbano procurou o terceiro lugar.

Akl continua sendo um dos jogadores mais experientes na seleção. O seu papel não se limita à produção ofensiva: é também um dos principais relés do pessoal no terreno e participa na organização do jogo libanês.

Seu desempenho com a seleção em competições internacionais anteriores já tinha mostrado essa versatilidade. No torneio de pré-qualificação na Copa do Mundo de 2026 realizada em Kigali, ela tinha atirado14.3 pontos e 5.7 assistências por jogode acordo com as estatísticas FIBA.

Em Taiwan, sua associação com Morgan Jones forneceu ao Líbano grande parte de seu poder ofensivo. Ambos os jogadores marcaram 41 pontos na vitória inaugural contra Taipei Branco chinês. Eles marcaram exactamente o mesmo, 41, contra a Coreia do Sul no sábado.

Morgan Jones, outro motor ofensivo Cedar

Morgan Jones também desempenhou um papel importante no torneio. Sua26 pontos contra Taipei Branco Chinêscontribuiu significativamente para o primeiro sucesso libanês. Ela terminou a competição com 17 pontos contra os sul-coreanos.

Seu perfil traz uma dimensão física adicional para a seleção. Jones tem 1,88 metros de altura e evolui principalmente em postes externos, permitindo que a equipe tenha um jogador capaz de trazer tamanho e mobilidade.

A sua integração na mão-de-obra faz parte da procura de um grupo suficientemente competitivo para enfrentar as melhores selecções asiáticas. A Jones Cup permite que a equipe teste as complementaridades entre os jogadores antes dos prazos oficiais.

Em torno de Akl e Jones, a força de trabalho inclui Zena Elias, Maria Ghaleb, Nour Labban, Tina Raffoul, Reem El-Ghali, Elissa Abu Jaoude, Perla Bou Nasr, Amar Mansour, Syrita Faraj e Lyn Abi Mosleh.

Um terceiro lugar que serve acima de tudo a preparação

O pódio em Taiwan foi um resultado positivo, mas a Federação Libanesa tinha um objetivo mais amplo. A Jones Cup é uma competição amigável e seu principal interesse está na preparação internacional que oferece.

A seleção libanesa é liderada pelo técnico grego Eleni Kafogiani. É assistido por Karl Abu Khalil e Leila Fares. Tamara Khalil liderou a delegação presente em Taiwan.

O pessoal tem agora várias reuniões adicionais para avaliar o seu grupo. As diferenças significativas observadas durante a competição, entre a vitória de 17 pontos contra Taipei Branco chinês e a pesada derrota contra o Japão, fornecem indicações das áreas em que a equipe ainda precisa avançar.

O sucesso contra a Coreia do Sul, no entanto, oferece uma saída positiva. Vencer uma formação sul-coreana de 12 pontos permite que o Líbano complete sua viagem com um resultado significativo antes de continuar sua preparação.

Objectivo Cebu em Junho de 2027

O verdadeiro prazo está agora emjunho de 2027A Federação Libanesa está preparando a seleção para a Copa das Mulheres Asiáticas, a ser realizada em Cebu, Filipinas, de10-18 de junho.

Esta competição vai colocar o Líbano em um nível mais alto do que um torneio amigável. O basquete feminino asiático tem várias seleções líderes mundiais, incluindo Japão, China e Austrália.

O confronto com o Japão na Copa Jones deu um vislumbre deste nível. A derrota 108-58 recorda a quantidade de trabalho a ser feito para reduzir o fosso com a elite continental.

O pódio de Taiwan não deve, portanto, mascarar as aulas de esportes do torneio. O Líbano mostrou sua capacidade de derrotar vários oponentes asiáticos, mas também suas dificuldades quando confrontado com uma formação pertencente ao primeiro nível continental.

A preparação deve permitir trabalhar nesta diferença antes de Cebu. Futuras reuniões serão utilizadas para estabilizar a rotação, desenvolver a automação e definir o grupo que competirá na competição asiática.

Um pódio para terminar quatro dias em Taiwan

O terceiro lugar, no entanto, dá um valor esportivo para a viagem. O Líbano não se contentou em acumular reuniões preparatórias: deixou Taiwan com um pódio e uma vitória no seu último jogo.

78-66 contra a Coreia do Sul também dá continuidade ao trabalho da Federação na seleção de mulheres. O objetivo agora é aumentar os confrontos internacionais antes da Copa da Ásia, a fim de evitar se aproximar do torneio Cebu sem referências recentes às equipes do continente.

A Copa Jones foi capaz de medir as duas faces da seleção. Confrontado com Taipei Branco chinês e Coreia do Sul, o Líbano mostrou que pode impor seu jogo e contar com vários indivíduos capazes de marcar. Em face do Japão, mediu a distância entre ele e as melhores nações asiáticas.

No sábado, no entanto, a última imagem do torneio permanece a de uma vitória. Com os 24 pontos de Rebecca Akl e os 17 pontos de Morgan Jones, o Líbano dominou a Coreia do Sul 78-66 e deixou Taiwan em terceiro lugar, com agora menos de dez meses para transformar esta preparação em uma progressão antes da Copa da Ásia Cebu.