Badaro, prepara-te para dançar, dançar e partir!

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E se a tua próxima viagem a Beirute começasse com uma simples caminhada… E acabou com um vinil debaixo do braço, um candeeiro retro na cabeça e uma nova obsessão no teu camarim?

Depois de dois anos de aventura,8 edições, 65 expositores e uma coleção de lembrançasMercado Coletivo Vintageretorna onde tudo começou: paraBadaro.

Há quase dois anos, enquanto o Líbano atravessava um período particularmente turbulento, surgiu uma ideia louca em Badaro: criar um lugar onde as pessoas possam se encontrar, respirar, passear, procurar, rir e descobrir. Um lugar um tanto diferente, onde objetos têm uma história e onde encontros contam tanto quanto encontra.

Chegou o público. Então volta. E de volta.

Por isso, teremos de repetir. Mas desta vez, vamos subir o volume.

Durante quatro diasCollège Saint-Sauveurvai se transformar em um verdadeiro terreno de caça para os amantes da beleza, raros, cambaleantes e tudo o que tem este pequeno suplemento de alma que nenhum algoritmo pode reproduzir.

Imagine um enorme camarim onde cada cabide esconde uma surpresa.

Uma sala onde cada peça de mobiliário poderia contar sua própria história.

Uma biblioteca onde os livros já viveram mil vidas.

Uma lista completa feita de vinil para encontrar.

Jóias que só precisam de ser notadas.

Sacos e óculos com caráter suficiente para roubar a estrela.

Posters, obras, luzes, objetos incomuns e curiosidades que você provavelmente não encontrará em outro lugar.

E essa é precisamente a magia do vintage: nunca se sabe para que veio antes de o encontrar.

Podes voltar com uma peça icónica.

Ou um objecto completamente improvável.

Ou apenas uma boa história para contar.

E entre dois achados? Comemos, bebemos, conversamos e apreciamosTribunal de Alimentos Caseirosporque uma caça ao tesouro está a cavar.

AMercado Coletivo Vintage – 8a ediçãodar-lhe um compromisso para quatro dias de china, nostalgia, descobertas e boas vibrações.

Em Badaro, a caça ao tesouro continua. E desta vez, vais ter de vir com espaço nos olhos… E muito na mala.

Venham sozinhos, juntem-se, venham com o vosso bando. Mas o mais importante, vem com o tempo.

Porque aqui não se faz só compras.

Estamos à procura. Estamos a ceder. Nós descobrimos. Recolhemos. Apaixonamo-nos.

E cuidado: a entrada é gratuita, mas deixar as mãos vazias não é absolutamente garantido.

📍Colégio Saint-Sauveur, Badaro – Beirute

📅10 e 11 de setembro, 16h – 22h

📅12 e 13 de setembro

🍴Tribunal de Alimentos Caseiros

Entrada gratuita – Todos os públicos

LíbanoNews.pdf

Texto no visual

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SETEMBRO DE 2026

10 & 11 — 4 PM ATÉ 10 PM

12 E 13 — 12 PM A 10 PM

SAINT COLLEGE

BADARO, BEIRUT

ENTRADA LIVRE

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@VINTAGECOLLECTIVEMARKET