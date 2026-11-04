Porto de Beirute: Bitar cobra quatro oficiais

Tarek Bitar interrogou e acusou quatro oficiais aposentados, incluindo Walid Salman, na investigação da explosão no porto de Beirute. Esses atos seguem o pedido do promotor pelo seu suposto conhecimento de nitrato. Uma revisão da situação humana, os bloqueios judiciais e políticos e a retomada de uma investigação em curso. Mais de seis anos após o desastre de 4 de agosto de 2020, o processo ainda precisa estabelecer responsabilidades individuais. Os quatro oficiais continuam inocentes. O pedido da acusação não constitui um veredicto, e os pormenores das qualificações continuam a ser especificados.

5

Lire l'article Stop

Beta translationCette traduction est produite automatiquement en version beta. Merci de rester prudent sur le contenu et de verifier la version francaise en cas de doute.

A investigação da explosão do porto de Beirute está a dar mais um passo. O juiz Tarek Bitar interrogou e acusou quatro oficiais do exército libanês aposentados na quarta-feira, 4 de novembro de 2026. Entre eles estava o ex-Chefe de Gabinete Walid Salman. Estes actos ocorrem após as requisições da acusação sobre o seu alegado conhecimento da presença de nitrato de amónio no porto.

Os outros três oficiais são o Brigadeiro-General Georges Moussa, Mounir Abu Zeid e Manuel Kirjian. De acordo com uma agência de imprensa, os seus interrogatórios seguem-se a partir do relatório de acompanhamento elaborado pelo advogado-geral Mohammad Saab. Pediu que fossem interrogados e ouvidos nesta parte do caso.

Nesta fase, as informações públicas consultadas não especificam as qualificações penais contra cada indivíduo. Também não podem ser apresentadas como decisão adversa final que encerra o inquérito. Os quatro homens continuam inocentes. Uma acusação abre ou continua um processo; não constitui uma condenação.

Investigação de Explosão de Porto: O que Bitar Examina

A questão levantada pela acusação é o que esses oficiais sabiam sobre o estoque perigoso. Essa questão refere-se a uma das dimensões centrais do caso: o fluxo de informações entre administrações. Requer uma distinção entre o conhecimento de uma carga, a avaliação do risco e a potência para parar o armazenamento.

A sua posição não é, portanto, suficiente para estabelecer a responsabilidade. O inquérito deve determinar as suas funções no momento dos factos, das informações recebidas e das decisões tomadas. A presença de um nome numa correspondência administrativa não substitui esta demonstração. Quaisquer responsabilidades devem ser individualizadas com as exposições e argumentos da defesa.

As actas consultadas não dão o conteúdo das respostas dadas pelos quatro agentes na quarta-feira. Nem reproduzem uma declaração dos seus advogados. Nenhuma confissão pode ser inferida dela. A questão do seu conhecimento sobre nitrato continua a ser uma investigação, não uma culpa estabelecida.

As audições de 4 de Novembro prolongaram assim o trabalho sobre as responsabilidades institucionais. Não demonstram em si mesmos que estavam conscientes de todos os riscos ou tinham os mesmos meios de intervenção.

4 de agosto de 2020, um desastre no coração de Beirute

O arquivo remonta à explosão de 4 de agosto de 2020 no Hangar 12 do porto. Um incêndio precede uma deflagração devastadora, ligada ao nitrato de amónio armazenado no local. A onda de choque destrói instalações vizinhas e atinge muitos bairros da capital.

A carga chegou em novembro de 2013 a bordo do navio de bandeira moldavo Rhousus. Foi desembarcado em 23 e 24 de outubro de 2014 e depois armazenado no hangar. O valor de 2.750 toneladas corresponde à carga declarada. Não deve ser confundido com uma medida definitiva da quantidade efectivamente explodida.

O armazenamento foi prolongado por quase seis anos, apesar dos avisos. A investigação deve reconstituir decisões relativas ao desembarque, custódia e destino desta questão. Deve igualmente estabelecer as circunstâncias específicas da partida do incêndio. As suposições de sua origem não podem ser apresentadas como conclusões judiciais.

Pelo menos 236 mortes em relatório publicado em agosto de 2025

O equilíbrio humano excede muito os primeiros números divulgados durante as operações de socorro. O relatório divulgado em 4 de agosto de 2025 por duas organizações internacionais de direitos humanos relatou pelo menos 236 mortes. Ele também menciona mais de 7.000 feridos.

Esta data permite localizar a contagem usada. As revisões publicadas desde 2020 variam de acordo com as fontes e suas atualizações. A manutenção de um número datado evita justapor diferentes avaliações como se descrevessem o mesmo estado de conhecimento.

Nos dias seguintes ao desastre, as agências da ONU estimaram que cerca de 300 000 pessoas foram deslocadas ou privadas de habitação. Este número descreve o impacto inicial da explosão. Isso não significa que todas essas pessoas permaneçam hoje sem casa.

Os danos afetaram casas, lojas e instalações de saúde. As instalações médicas já solicitadas pela pandemia sofreram graves danos. O desastre ocorreu quando o país estava passando por uma grande crise econômica e social. Para as famílias, a expectativa legal vem, desde então, somando as mortes, os ferimentos e as consequências materiais da tragédia.

De Fadi Sawan a Tarek Bitar, os primeiros bloqueios

O primeiro juiz responsável pelo processo, Fadi Sawan, deu início ao processo em 10 de dezembro de 2020. Eles incluem o ex-primeiro-ministro Hassan Diab e ex-ministro Ali Hassan Khalil, Ghazi Zeaiter e Youssef Fenianos. As acusações referem-se então à negligência relacionada com o desastre. As partes contestam o procedimento.

Ali Hassan Khalil e Ghazi Zeaiter pediram a dissolução do magistrado. Em 18 de fevereiro de 2021, o Tribunal de Cassation retirou o processo a Fadi Sawan. Tarek Bitar o sucede. A substituição do juiz não encerra os desafios e pedidos de proteção processual.

Em 2 de julho de 2021, Bitar pediu que fosse levantada a imunidade dos parlamentares, que ele queria perseguir. Os processos dizem respeito a Ali Hassan Khalil, Ghazi Zeaiter e Nouhad Machnouk. A audição de altos funcionários de segurança também encontra a questão das autorizações administrativas.

Esses obstáculos vão além da mera organização dos interrogatórios. Eles dizem respeito à possibilidade de o juiz examinar as ações dos líderes políticos e de segurança. As pessoas em questão invocam as suas proteções jurídicas e contestam a competência do magistrado. As famílias, por sua vez, denunciam procedimentos que atrasam o acesso à justiça.

Dezembro de 2021 e Janeiro de 2023, duas grandes pausas

A partir de dezembro de 2021, uma sucessão de recursos paralisou a investigação. Os pedidos de Bitar e outros juízes impedem a continuação normal do trabalho. O desafio também se torna político. Hezbollah exige a partida do juiz, a quem ele acusa de viés.

Em 14 de outubro de 2021, uma manifestação organizada em Beirute por Hezbollah e Amal contra Bitar culminou nos confrontos de Taioune. Este episódio ilustra a tensão em torno da investigação. Permanece distinto do estabelecimento da responsabilidade penal na própria explosão.

Em 23 de janeiro de 2023, Bitar tentou retomar suas investigações após mais de um ano de suspensão. Iniciou novas ações judiciais, incluindo contra o então Procurador-Geral, Ghassan Ouedat. Um confronto aberto irrompeu no topo do judiciário.

Wheidat também persegue Bitar e impõe uma proibição de viagem sobre ele. Ordena a libertação de pessoas detidas no processo. Além disso, proíbe que os serviços em causa cooperem com o juiz. Assim, a recuperação anunciada é privada de alguns dos meios necessários para a sua implementação.

Essa sequência explica por que os anúncios auditivos não são suficientes para medir o progresso. O juiz deve poder notificar as suas decisões, receber respostas e obter a colaboração das autoridades competentes. A libertação dos detidos em 2023 não constituiu uma absolvição sobre os méritos.

Uma retomada em 2025, em seguida, o conquistório de 2026

Em janeiro de 2025, novas convocações marcaram uma tentativa de reviver. Os interrogatórios retomam. O contexto institucional mudou com a eleição de Joseph Aoun para a presidência e a chegada de Nawaf Salam como chefe de governo. Ambos assumem compromissos em prol da justiça e da sua independência.

Em março de 2025, o procurador-geral interino Jamal Hajjar levantou as medidas que impediam os serviços de cooperar com Bitar. Esta decisão torna-a mais concreta. Estão a aparecer oficiais, incluindo Hassan Diab, Abbas Ibrahim e Tony Saliba. Nem as suas audiências prejudicam a sua responsabilidade.

O arquivo então se move para requisições no fundo da acusação. Em setembro de 2026, Bitar recebeu um estudo de 270 páginas elaborado sob a responsabilidade de Mohammad Saab. Libnanews tinha descrito esta fase no início de outubro e as questões ainda em aberto sobre aparições e mandatos.

Os interrogatórios de quarta-feira fazem parte desta sequência. Mostram que a passagem pelo Ministério Público pode ser seguida de actos adicionais. O pedido de ação penal deve ser apresentado; não constitui um veredicto nem uma adoção automática de todas as suas conclusões pelo juiz.

Próximas decisões são esperadas

O seguimento dependerá dos elementos adoptados após estas audições e de outros actos necessários. Uma eventual decisão adversa deve especificar os factos alegados, a sua base e as pessoas em causa. O Tribunal de Justiça é o juiz deste caso. A instrução e o julgamento permanecem duas etapas distintas.

O debate contraditório deverá permitir aos acusados contestar os títulos e as qualificações. As vítimas estão à espera de uma explicação documentada da cadeia de decisão. A duração do processo reforça esta expectativa sem isentar o procedimento do respeito dos direitos da defesa.

Para os quatro oficiais ouvidos em 4 de novembro, as perguntas imediatas permanecem específicas: que informações haviam sido recebidas, quando e que seguimento deram? Os pormenores das suas respostas, qualificações individuais e futuras decisões judiciais não foram tornados públicos nas informações consultadas.

Fontes e índices de referência documentais

Artigo de síntese e contextualização, elaborado com base nas informações públicas citadas. Nenhum documento completo ou fotografia de agência de terceiros é reproduzido. Fotografia: Arquivo Libnanews, François el Bacha, reutilização em Libnanews licenciado pelo proprietário. Os acusados estão sujeitos a investigação e são inocentes.

Une question sur cet article ?Demander à Libnanews