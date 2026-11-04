4 novembre 2026
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Habitação sem crédito: necessidades ainda sem resposta

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As famílias que não podem pedir emprestado permanecem no centro de uma questão ainda em aberto: como aceder a habitações estáveis sem crédito imobiliário? O projeto de Ronnie Lahud propõe ampliar as respostas com aluguel acessível, cooperativas e reabilitação. Estas vias continuam por adoptar e financiar. A sua utilidade dependerá do custo total para as famílias, da localização e das condições publicadas. O número de empréstimos distribuídos não será suficiente para medir o progresso dos que permanecem sem crédito.

Photo d’archives avec le titre : Se loger sans crédit : quelles solutions ?.
Beyrouth au coucher du soleil. Photo d’archives de François el Bacha pour Libnanews.com, date de prise de vue non établie ; médiathèque de juillet 2019. Vue d’illustration, sans identification de logements proposés. Photo entière conservée, habillage classique. © François el Bacha pour Libnanews.com
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A habitação acessível sem crédito continua a ser uma questão em aberto para as famílias libanesas que não podem pedir emprestado. A proposta de retomada dos empréstimos da instituição pública Habitat pode apoiar alguns compradores. Não responde directamente às necessidades daqueles cujos rendimentos são demasiado baixos ou irregulares para suportar pagamentos mensais. O roteiro proposto por Ronnie Lahud visa especificamente ampliar as respostas para além da propriedade financiada por empréstimos.

O documento, apresentado nas discussões públicas sobre habitação, continua a ser adotado. Referiu, nomeadamente, o aluguer acessível, as cooperativas e a reabilitação de edifícios. Estas vias ainda não constituem benefícios aos quais um agregado familiar só pode reclamar com base no seu anúncio.

Moradia acessível sem crédito: do orçamento real

Um empréstimo ajuda a espalhar o preço de uma compra ao longo do tempo. No entanto, exige uma capacidade de reembolso. Uma família pode precisar de moradia estável sem aumentar a renda ou a contribuição necessária para comprá – la.

O diagnóstico de Lahud destaca rendas que ultrapassam o valor de referência de 30% de renda. Descreve também a pressão exercida pela energia e pelos gastos com serviços. Estes elementos sugerem olhar para o custo total da habitação em vez do único aluguel exibido.

Não é possível calcular a percentagem de todas as famílias libanesas em dificuldade. O documento não fornece um inquérito nacional que dê distribuição completa. Descreve as restrições que a política proposta pretende abordar.

A localização também conta. Moradia mais barata, mas longe do trabalho pode aumentar os custos de transporte. O acesso às escolas, cuidados e serviços também está incluído no orçamento e na organização diária. Mover uma família para a periferia, portanto, não garante que sua carga global diminua.

Aluguer acessível deve ser baseado em condições claras

O roteiro inclui o desenvolvimento de uma oferta de aluguel acessível. Esta orientação difere do único auxílio à compra. Diz respeito à possibilidade de ocupar uma habitação de forma sustentável sem ter de se tornar seu proprietário.

Para medir sua utilidade, seria necessário conhecer as rendas propostas, sua evolução e a duração dos contratos. O público-alvo e as regras de selecção devem também ser especificados. Os elementos apresentados não devem ser acompanhados de nenhum procedimento nacional de escala ou de novo pedido.

O diagnóstico refere-se a contratos orais ou informais e insegurança residencial. Não dá uma taxa de expulsão nacional verificada. A questão prática continua a ser melhor documentada relações de locação e direitos mais legíveis tanto para os ocupantes como para os proprietários.

Reparação de municípios existentes e mobilização

Reabilitação é outra via. Pode dizer respeito a habitações ocupadas ou propriedades que exigem trabalho antes de serem disponibilizadas. Não deve ser confundido com o anúncio de um projecto ou subvenção já concedido.

O projeto propõe cooperação com municípios e organizações locais. Um inventário da terra e estoque construído poderia ajudar a identificar oportunidades. Mas a disponibilidade de um edifício não é suficiente para estabelecer que ele é habitável, legalmente móvel e financeiramente acessível.

As cooperativas também estão entre as soluções previstas. As suas modalidades, o seu financiamento e a participação solicitada às famílias continuam a ser construídas em futuros programas. O documento não anuncia imediatamente uma única fórmula para todos os municípios.

As famílias deslocadas também precisam de uma solução duradoura

O roteiro combina a urgência de relocar com a reconstrução, com especial atenção para o Sul. Uma família deslocada pode precisar de uma solução temporária sem saber quando seu lar original se tornará acessível novamente.

Esta situação não é apenas tratada pelo crédito imobiliário convencional. É necessário distinguir entre acomodação imediata, reparos e as condições para um retorno sustentável. As actuais propostas reúnem-nos no mesmo quadro, sem anunciar o financiamento total já disponível.

Para determinar se as famílias sem capacidade para contrair empréstimos beneficiarão efectivamente da recuperação, será necessário analisar os programas que lhes são reservados. O número de empréstimos distribuídos por si só não permitirá avaliar o acesso à habitação para aqueles que permanecem fora do crédito.

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