Num Líbano atingido pela crise e tensões no Sul, a veneração dos santos continua a ser um refúgio e um vínculo de identidade. De São Charbel a Hardini, Nehmé ou São Barbe, peregrinações, ritos e iniciativas educativas reúnem cristãos e muçulmanos, tanto no país como na diáspora em 2026.

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No Líbano, país marcado por profunda diversidade denominacional e persistentes desafios, os santos representam muito mais do que uma herança religiosa; Eles encarnam um pilar de identidade que une as comunidades, especialmente os cristãos maronitas, num contexto de crises econômicas e de segurança. No início de 2026, quando o país navegou entre a inflação estabilizou cerca de 50 por cento de acordo com os últimos relatórios do Fundo Monetário Internacional publicados em dezembro de 2025 e as tensões fronteiriças no sul com Israel, exacerbadas por incidentes recorrentes, como o ataque de um tanque Merkava em uma posição da UNIFIL perto de Kafer Shuba em 17 de janeiro de 2026, a veneração dos santos ofereceu um refúgio espiritual. Estas figuras, muitas vezes da tradição maronita, são celebradas através de peregrinações em massa e cerimônias que transcendem as clivagens, atraindo até mesmo fiéis de outras denominações. O patriarcado maronita, sob a direção do cardeal Béchara Boutros Rai, recentemente destacou em uma missa memorial em Annaya, em 24 de dezembro de 2025, a importância desses santos como símbolos de resiliência, lembrando que mais de um milhão de peregrinos visitaram os locais sagrados em 2025, apesar das restrições relacionadas a cortes de energia e falta de combustível. Essa devoção, enraizada em séculos de história, se adapta às realidades atuais, com procissões virtuais via redes sociais conectando a diáspora libanesa estimada em 15 milhões de indivíduos a santuários ancestrais.

Os santos do Líbano, principalmente da Igreja maronita, ilustram uma espiritualidade ascética e missionária que moldou a identidade cristã do país desde os primeiros séculos. Sua veneração, intensificada por milagres relatados e beatificações recentes, fortalece o tecido social em um Líbano onde os cristãos compõem cerca de 30% da população de acordo com as estimativas do Ministério dos Assuntos Internos em 2025. Numa paisagem política estruturada pelo confessionalismo desde o Acordo de Taif em 1989, essas figuras sagradas promovem um diálogo intercomunal discreto, como evidenciado pela participação dos muçulmanos em peregrinações a Annaya para invocar a proteção de São Charbel durante a epidemia residual de VOCID-19 em 2025.

As figuras emblemáticas: Dos apóstolos aos eremitas maronitas

Entre os santos venerados no Líbano, alguns remontam às origens apostólicas, ligando o país diretamente ao Evangelho. São Bartolomeu, um dos doze apóstolos de Jesus, conhecido como Natanael no Evangelho de João, é descrito como um homem sem engano. Originalmente de Caná da Galiléia, ele pregou na antiga Fenícia, especialmente em Berita, o atual Beirute, de acordo com as tradições eclesiásticas bizantinas e orientais. Esta cidade, um centro comercial romano com uma população cosmopolita de dezenas de milhares no primeiro século, ofereceu terreno fértil para a evangelização. Bartolomeu supostamente estabeleceu uma das primeiras comunidades cristãs, pregando a fenícios helenizados, gregos e romanos. Fontes antigas mencionam suas missões na Fenícia, incluindo Sidon e Tiro, onde ele teria convertido seguidores de divindades locais como Astarté e Baal. Associado com viagens à Arábia Saudita, Índia e Armênia, ele sofreu martírio na Armênia, que tinha sido esfolado vivo após a conversão do rei Polímio. No Líbano, as peregrinações honram o seu papel na difusão do cristianismo no Levante, celebrado em 24 de agosto.

Da mesma forma, São Paulo, apóstolo dos gentios, marca Sidom em sua viagem a Roma como prisioneiro, como relatado nos Atos dos Apóstolos (27:1-3). Acompanhado pelo centurião Júlio, ele desembarcou em Sidon, onde « amigos » – indicando uma comunidade cristã estabelecida – lhe forneceram cuidados. Esta estada, por volta de 59-60 dC, destaca a hospitalidade eclesial em um porto estratégico, ampliado sob Herodes o Grande e facilitando o comércio de vinho, óleo e tecidos. Paulo havia visitado anteriormente Tiro (Atos 21:3-7), exortando os discípulos por sete dias. Estes portos fenícios, centros cosmopolitas sob o domínio romano desde 64 a.C., servem como pontes para a expansão do Evangelho. Arqueologicamente, Sidon revela os restos do primeiro século: portos, necrópoles, teatros romanos, com mosaicos cristãos do quarto século e ânforas marcadas d Os maronitas afirmam continuidade apostólica através destes portos, com menções nos conselhos de Niceia (325) e Chalcedon.

A tradição maronita é encarnada por eremitas como São Carlos, nascido Youssef Anton Makhlouf em 8 de maio de 1828 em Bekaa Kafra. Filho de Antoun Zaarour Makhlouf e Birgitta Chidiac, ele é uma criança em uma caverna para rezar, seguindo seus tios eremitas no mosteiro de Santo Antonio Qozhaya perto do vale de Qadisha. Aos 23 anos, em 1851, ele entrou no mosteiro de Notre-Dame de Mayfouq, depois em Saint-Maron d’Annaya em 1852. Pronunciando seus votos em 1853 como Carlos, foi ordenado sacerdote em 1859. Em 1875 tornou-se eremita de São Pedro e Paulo perto de Annaya, conduzindo um rigoroso ascetismo até sua morte em 24 de dezembro de 1898. A partir de sua morte, fenômenos extraordinários cercam seu corpo: exsudação de sangue persistente, luzes ao redor de sua sepultura. Exumado 45 dias depois, seu corpo intacto foi colocado em um caixão na capela, continuando a extrudir um líquido. Milagres atraem cristãos e muçulmanos. Beato em 1965 por Paulo VI, canonizado em 1977, é celebrado em 24 de julho e 24 de dezembro no Líbano. Chefe do Líbano, ele simboliza a unidade espiritual.

Outra figura foi Nimatullah Kassab Al-Hardini, nascido em 1808 em Hardine, de uma família de seis filhos. Seu pai Girgis Kassab e sua mãe Mariam Raad influenciam sua vocação. Hardine, uma aldeia com trinta igrejas, alimenta sua espiritualidade. Aos 20 anos de idade, em 1828, juntou-se à Ordem Libanesa Maronita no mosteiro de Santo Antonio em Qozhaya, adotando o nome Nimatullah. Após o noviciado, estudou em Saint-Cyprien e Sainte-Justine em Kfifane, destacando-se na vinculação de manuscritos. Ordenado sacerdote em 1835, tornou-se diretor da escola e professor de teologia moral. Em Bhersaf, fundou a « Escola sob carvalho », ensinando de graça. Durante as guerras de 1840 e 1845, ele adotou o lema « O sábio é aquele que salva a sua alma », fundando dezesseis altares para a Virgem Maria. Nomeado assistente geral em 1845, ele enviou monges para o colégio jesuíta de Ghazir, precursor da Universidade de São José. Entre seus alunos: Charbel Makhlouf. Morreu de pneumonia em 14 de dezembro de 1858 em Kfifane. Beatificado em 1998, canonizado em 2004 por João Paulo II, seus restos estão em um caixão de cedro em Kfifane.

Santo Estephan Nehmé, nascido em 8 de março de 1889 em Lehfed, Caza de Jbeil, de uma grande família. Aos 16 anos, em 1905, entrou no mosteiro de Kfifane, adotando o nome Estephan. Viveu doze anos em Notre-Dame de Mayfouq, dez em Notre-Dame du Secours em Jbeil, três em Saint-Antoine de Houb. Além da oração, pratica artesanato, trabalho de campo e carpintaria. Nomeado mestre dos campos, ele administra a terra dos mosteiros. Seu exemplo foi manifestado durante a Primeira Guerra Mundial e a Grande Fome Otomana, causando 200.000 mortes no Monte Líbano. Morreu em 30 de agosto de 1938, aos 49 anos, em Kfifane. Em 1951, seu corpo intacto foi descoberto e exposto em um caixão de vidro em Kfifane, ao lado de Saint Hardini. Milagres reconhecidos na década de 1960 levaram a sua beatificação em 27 de junho de 2010 no mosteiro de São Ciprien e São Justino em Batrun, presidido pelo cardeal Nasrallah Sfeir.

Saint Barbe, segundo a lenda, nasceu em Nicomedia, filha de um sátrape chamado Dioscuri que o trancou numa torre. Convertida para o cristianismo, ela recusou um casamento pagão, causando a fúria de seu pai. Martirizado por volta de 235, é invocado contra os perigos do fogo e relâmpago. No Líbano, seu festival em 4 de dezembro é marcado por tradições culinárias como a preparação de trigo cozido doce, simbolizando proteção e fertilidade.

O significado para o libanês: Uma âncora de identidade no tormento

Para os libaneses, estes santos encarnam uma identidade cristã resistente às vicissitudes históricas e atuais. Em um país onde a dívida pública excede 150 por cento do PIB de acordo com o Banco Mundial em 2025, e onde a emigração cristã aumentou 25 por cento desde 2020 após a ONU, eles oferecem um símbolo de perseverança. São Charbel, em particular, é percebido como um protetor nacional, unificando além das confissões; muçulmanos visitam Annaya para os votos de cura, como nos picos do VOCID-19 em 2025, onde as orações coletivas aumentaram 30%. O cardeal Rai, em um discurso em Bkerké em 15 de janeiro de 2026, disse que « os santos nos lembram nossas raízes em uma terra de fé, diante dos desafios econômicos que o livro libanês tem visto depreciar em 95% desde 2019 ». Esta veneração reforça a coesão comunitária, especialmente entre os maronitas que compõem a maioria dos cristãos, com cerca de 1,5 milhão de fiéis em 2025, segundo o censo eclesiástico.

Os santos também simbolizam a resistência cultural. No contexto das tensões regionais, com a prorrogação da missão da UNIFIL até agosto de 2026 decidida pelo Conselho de Segurança das Nações Unidas em dezembro de 2025, e incidentes como ataques aéreos israelenses matando dois civis no sul em 16 de janeiro de 2026, os fiéis invocam esses números pela paz. Nimatullah Al-Hardini, educador durante as guerras civis do século XIX, hoje inspira iniciativas educacionais gratuitas nas aldeias do norte, onde as escolas levam seu nome e acolhem crianças de todas as religiões em meio aos cortes de eletricidade que chegam a 20 horas por dia.

São Estephan Nehmé, com seu engajamento manual durante a fome otomana, ecoa a atual crise alimentar, onde 40% da população vive abaixo da linha de pobreza de acordo com o Programa Alimentar Mundial em 2025. Seus santuários em Kfifane atraem agricultores que buscam bênçãos para as culturas, como no verão de 2025 seca que reduziu a produção agrícola em 20% em Bekaa.

São Barbe, protetor contra calamidades, é invocado durante explosões ou incêndios, recordando a explosão do porto de Beirute em 2020 que matou 218 pessoas; capelas dedicadas a ele viram um aumento de afluxo em 2025, com ofertas para segurança familiar.

Os apóstolos, como São Paulo e São Bartolomeu, recordam as raízes bíblicas do Líbano, promovendo um turismo espiritual que apoia a economia local. Escavações em Sidon em 2025, conduzidas pela Direção Geral de Antiguidades com equipes internacionais, revelaram artefatos do primeiro século, revivendo o interesse por esses locais e gerando 10% de aumento nas visitas de acordo com o Ministério do Turismo.

Veneráveis Práticas: Peregrinações e Rituais Diários

Os libaneses adoram estes santos através de peregrinações anuais e devoções diárias que integram tradições ancestrais e adaptações modernas. Em Annaya, Santuário de St. Charbel, mais de um milhão de visitantes em 2025, incluindo 10 por cento muçulmanos de acordo com o patriarcado maronita, participam em missas e vigílias noturnas. A residência de São Charbel em Beqaakafra, transformada em igreja depois de fenômenos luminosos ao redor de sua sepultura, acolhe famílias para oferendas de pão e óleo, misturando orações e danças folclóricas. Em 2026, com escassez de gás limitando viagens, processos virtuais nas redes sociais conectaram 500.000 participantes da diáspora na festa de 24 de julho de 2025.

Para Nimatullah Al-Hardini, peregrinos vão para Kfifane, onde seus restos intactos são expostos; conferências teológicas são organizadas lá, como a de 14 de dezembro de 2025 atraindo 5.000 fiéis, discutindo seu lema diante das crises atuais. As escolas « sob o carvalho » inspiradas na sua iniciativa educativa operam em 20 aldeias, ensinando 10 000 crianças gratuitamente em 2025.

O Beato Estephan Nehmé é homenageado em Lehfed e Kfifane com procissões em agosto, reunindo 15 mil pessoas em 2025, apesar das tensões nas fronteiras. Os agricultores relatam milagres de colheita abundante após as orações, como em Batrun durante a seca de 2025.

São Barbe é celebrado em 4 de dezembro com distribuições de trigo doce nos bairros cristãos de Beirute e Trípoli, envolvendo 200 mil participantes em 2025, simbolizando proteção contra perigos.

Para os apóstolos, as comemorações em Sidon e Beirute incluem escavações arqueológicas integradas com visitas guiadas; Em janeiro de 2026, uma exposição em Sidon sobre São Paulo atraiu 2.000 visitantes, destacando os mosaicos cristãos do quarto século.

Impacto cultural e social: integração na sociedade libanesa

Estes santos influenciam a cultura libanesa, com festivais misturando liturgia e folclore. Em Maad, a igreja de São Charbel com afrescos medievais do século XIII, sobrepostos a um templo romano, atrai arqueólogos e devotos; restaurações da UNESCO em 2025 revelaram novas camadas, impulsionando o turismo em Byblos em 15%.

Na educação, a Universidade São José, precursora fundada por jesuítas influenciados por Al-Hardini, integra cursos sobre essas figuras, ensinando 12 mil alunos em 2025 seu papel histórico.

Socialmente, santuários apoiam comunidades; Annaya emprega 200 pessoas localmente, gerando US$ 5 milhões em doações em 2025 para ajuda humanitária. Em tempos de crise, como as greves de 16 de janeiro de 2026, as orações coletivas em Kfifane mobilizaram 10.000 fiéis pela paz.

Economicamente, o turismo espiritual representa 10% das receitas turísticas em 2025, de acordo com o Ministério do Turismo, com investimentos de 2 milhões de dólares na preservação de locais como Qadisha, que tem sido classificado como UNESCO desde 1998.

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