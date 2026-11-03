Ormuz: Relatório de greves americanas, explosões em Qeshm

Várias explosões foram relatadas na ilha iraniana de Qeshm, segundo o IRNA, citado pela Reuters. A agência também cita diretamente um oficial americano confirmando ataques na ilha. Ao abrigo do anonimato, descreve-os como limitados, sem retomar as grandes operações militares. Não está disponível qualquer avaliação humana ou inventário das instalações afectadas. A Reuters afirmou que a CENTCOM não tinha respondido ao seu pedido de comentário. As consequências exactas das operações continuam a ser documentadas, independentemente da extensão das declarações dos EUA.

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Os Estados Unidos realizaram ataques contra alvos iranianos no Estreito de Ormuz, de acordo com um funcionário americano anônimo citado pela Associated Press. Ele apresenta-as como defensivas, mirando forças usando mísseis terra-ar contra meios americanos.

Explosões comunicadas a Qeshm

Reuters relata separadamente que a agência oficial iraniana IRNA relatou várias explosões na ilha de Qeshm, localizada no estreito. Esta constatação não especifica as instalações afectadas nem a extensão dos danos.

Reuters agora cita diretamente um oficial americano confirma greves em Qeshm segunda-feira, 2 de novembro. Ele os descreveu, sob o anonimato, como limitados e não marcando uma retomada de grandes operações militares. O Wall Street Journal tinha relatado as greves antes.

Uma transacção cujos dados permanecem incompletos

O comando militar norte-americano para o Oriente Médio, CENTCOM, não respondeu a um pedido de comentário no despacho da Reuters consultado. Não estão disponíveis nesta informação resultados humanos verificados ou inventário de destino preciso.

O Wall Street Journal descreve uma série de operações limitadas nas últimas semanas, de acordo com a Reuters. Essa apresentação permanece atribuída às fontes do cotidiano. As informações consultadas não estabelecem um calendário preciso das greves ou dos pormenores das instalações afectadas.

Fontes

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