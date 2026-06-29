Líbano: Exército preso no braço político

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Estão a ser exercidas pressões em torno do comando do Exército Libanês, num contexto marcado pela assinatura do acordo-quadro com Israel, as exigências internacionais do Hezbollah para o desarmamento e as tensões persistentes no sul do Líbano. O nome do General Rodolphe Haykal, nomeado Comandante-em-Chefe do Exército em 13 de março de 2025, está agora associado a cenários de partida, renúncia ou substituição. Nenhuma decisão formal foi anunciada. Mas as discussões relatadas em vários círculos políticos e de mídia levaram Nabih Berri a emitir um aviso direto: « Não deixe ninguém brincar sobre esta piada, e não deixe ninguém brincar com o exército. »

O Exército Libanês no centro da pressão

O tema é sensível, pois afeta uma das poucas instituições ainda percebidas como capazes de manter um equilíbrio nacional mínimo. Durante vários meses, o exército esteve no centro de uma equação difícil. Deve enviar as suas unidades para o Sul, aplicar as decisões do Governo sobre o monopólio das armas, cooperar com mecanismos de controlo do cessar-fogo e evitar o confronto interno. Ao mesmo tempo, sofre as consequências de greves israelenses, recursos limitados e demandas externas cada vez mais urgentes.

De acordo com relatos da mídia, nenhuma ordem oficial para demitir o General Haykal foi enviada para Beirute. Fontes, no entanto, apontam para insatisfação internacional com seu ritmo de ação e suas reservas sobre uma operação rápida contra as armas do Hezbollah. Os nomes dos potenciais sucessores já circulam em alguns círculos, incluindo os de dois oficiais superiores apresentados como opções possíveis em caso de vaga. Esta informação não foi confirmada pelas autoridades libanesas. No entanto, são suficientes para alimentar um clima de suspeita.

A pressão não vem de um único canal. Combina exigências diplomáticas, críticas parlamentares, sinais americanos e debates internos do governo. Os líderes ocidentais querem ver um rápido progresso no desarmamento de grupos armados não estatais. Autoridades eleitas libanesas culpam o exército por não executar as decisões do poder civil com firmeza suficiente. Outros, por outro lado, acreditam que um desafio ao comando militar em um período de guerra e tensões nas fronteiras criaria uma crise perigosa.

Para entender o alcance do caso, é necessário voltar ao papel atribuído ao General Haykal desde sua nomeação. Sua chegada ao chefe do exército seguiu a eleição de Joseph Aoun como Presidente da República. A instituição militar então herdou um papel central na implementação do cessar-fogo concluído no outono de 2024, seguido de discussões sobre controle territorial ao sul do rio Litani. O Comandante-em-Chefe foi responsável pelo destacamento do exército, pela coordenação com o Finul e pela resposta aos pedidos do governo de autoridade estatal exclusiva.

Rodolphe Haykal enfrenta uma missão impossível

Esta missão foi complicada pela intensificação dos confrontos e debates sobre o Hezbollah. O Governo reafirmou a necessidade de limitar as armas às instituições oficiais. Mas a aplicação desta decisão continua a ser um assunto explosivo. O comando militar argumenta que a questão não pode ser tratada apenas pela força. Ele acredita que qualquer operação mal preparada pode causar uma fratura interna e expor o exército a riscos políticos, religiosos e operacionais. Essa cautela merece sérias críticas.

O General Haykal já defendeu esta linha nas suas declarações públicas. Ele disse que os ataques israelenses dificultaram a implementação do plano militar. Ele também ressaltou que o comando tomou suas decisões de acordo com as circunstâncias complexas, com o objetivo de preservar o Líbano, sua unidade e a instituição militar. Estas formulações foram interpretadas de duas formas opostas. Seus apoiadores vêem isso como uma leitura realista do campo. Seus detratores vêem isso como uma hesitação diante das decisões executivas.

A crítica aumentou na sequência de apelos para uma implementação mais rápida do monopólio de armas. Deputados independentes do Bloco de Mudança acusaram o comando de não esclarecer suficientemente sua posição. Eles acreditam que o exército não é um órgão político e que deve implementar as decisões do governo. Em sua leitura, a legitimidade do Estado depende de sua capacidade de impor uma única autoridade armada no território. O atraso ou prudência do comando enfraqueceria esta abordagem.

Por outro lado, vários funcionários consideram que uma injunção brutal dirigida ao exército equivale a pedir-lhe para resolver uma crise política nacional sozinha. Esta posição baseia-se numa realidade bem conhecida: o exército libanês reflecte o equilíbrio religioso do país e não pode ser enviado para um confronto interno sem um consenso mínimo. Uma operação direta contra o Hezbollah ou suas redes, no Sul ou no Bekaa, poderia levar a incidentes graves, enfraquecer a coesão das unidades e colocar soldados em frente de civis ou veteranos fortemente implantados.

Foi nesse contexto que a questão da demissão do comandante ressurgiu. As informações publicadas nos últimos meses já se referiam à hipótese de partida voluntária se o exército fosse colocado em frente de uma missão susceptível de causar derramamento de sangue entre os libaneses. A mensagem dada ao comandante era clara: ele preferia deixar seu posto do que ordenar uma operação que levasse o exército a atirar no libanês. Novamente, as formulações referem-se a informações relatadas, mas refletem um profundo desconforto dentro da equação de segurança.

A substituição do comandante mencionado nos bastidores

A sequência atual dá novo alcance a esses rumores. A assinatura do acordo-quadro com Israel e os Estados Unidos coloca o comando militar no centro de um mecanismo que prevê a reafectação do exército, a verificação da retirada de armas não estatais e as garantias de segurança no Sul. Se o Comandante-em-Chefe for considerado muito cauteloso por alguns patrocinadores do processo, sua retenção pode ser apresentada como um obstáculo. Se, pelo contrário, for substituído sob pressão, o exército pode perder parte do seu crédito interno.

O Presidente da República, Joseph Aoun, ex-comandante do exército, demonstrou até agora o seu apoio à instituição. Segundo relatos da imprensa, ele manteria o General Haykal e recusaria uma mudança de comando em meio a uma crise. Esta posição é explicada por um imperativo de estabilidade. O Chefe de Estado sabe que uma substituição do Comandante não seria entendida como uma simples decisão administrativa. Seria interpretado como um sinal político para o Hezbollah, os Estados Unidos, Israel e os parceiros internacionais do Líbano.

O Primeiro-Ministro Nawaf Salam também está numa posição delicada. Seu governo queria reafirmar o monopólio do Estado sobre as armas. Deve também mostrar aos parceiros ocidentais e árabes que Beirute leva a sério os seus compromissos. Mas ele não pode abrir uma crise com o exército. Um encontro entre o Chefe de Governo e o Comandante-em-Chefe é mencionado para acompanhar a implementação das decisões governamentais e esclarecer os pontos de fricção que surgiram após os últimos comunicados militares.

O fator americano ocupa um lugar importante neste caso. Washington tem sido o principal apoio externo do exército libanês há anos. O seu apoio financeiro, logístico e operacional afecta a capacidade de funcionamento da instituição. As informações diplomáticas referem-se à suspensão ou ao abrandamento de certas formas de coordenação para exercer pressão sobre Beirute. As mensagens americanas enfatizam duas áreas: o desarmamento do Hezbollah e a abertura de um processo mais direto com Israel. Esta abordagem aumenta a pressão sobre o comando militar.

Berri define uma linha vermelha

A resposta libanesa permanece cautelosa. Aqueles que rejeitam uma mudança de comando não negam expectativas americanas. No entanto, acreditam que a estabilidade do exército supera a impaciência dos parceiros externos. Num período em que o sul do Líbano permanece ameaçado, as comunidades foram destruídas e as pessoas deslocadas estão à espera do seu regresso, uma crise no topo do exército pode prejudicar as operações. Poderia também complicar o diálogo com a Finul e com os mecanismos internacionais de acompanhamento.

Nabih Berri optou por intervir publicamente para estabelecer um limite. O seu aviso não é apenas dirigido contra o General Haykal. Também visa forças externas que possam pensar que o comando do exército pode ser remodelado para acelerar a implementação do acordo-quadro. Ao declarar que o exército é uma « linha vermelha » e um dos pilares da estabilidade nacional, o Presidente do Parlamento coloca a instituição militar fora do âmbito da liquidação imediata das contas. Fala em liderança política, mas também como ator capaz de bloquear parte do processo institucional.

Este apoio ao exército não significa que o debate sobre o seu papel esteja encerrado. Pelo contrário, mostra que a instituição se torna o lugar onde todas as contradições libanesas se cruzam. Alguns pedem-lhe para restaurar o estado. Os outros pedem-lhe para não desencadear uma crise interna. Os patrocinadores internacionais pedem resultados mensuráveis. O povo do Sul pede proteção e volta à segurança. O Hezbollah, por sua vez, recusa-se a ver as suas armas tratadas como mera questão policial ou administrativa.

O principal risco é transformar o comandante do exército num fusível político. Se o processo de desarmamento progredir muito lentamente, alguns tentarão culpá-lo pelo fracasso. Se o exército agir muito rápido e provocar confrontos, outros o acusarão de ter executado uma agenda externa. Se ela ficar cuidadosa, será acusada de ambiguidade. Esta posição insustentável explica o nervosismo em torno da manutenção do General Haykal. Ela também explica por que as discussões sobre sua possível substituição são rápidas.

Uma decisão que excede uma nomeação militar

Os nomes dos sucessores mencionados na imprensa devem ser tratados com cautela. Eles refletem os cenários discutidos, não as decisões tomadas. O sistema libanês torna qualquer nomeação militar sensível. O comandante do exército deve ser Maronita, de acordo com a prática institucional resultante da divisão comunitária de responsabilidades. A sua nomeação depende do poder político e do Conselho de Ministros. No contexto actual, qualquer mudança exigiria, portanto, um acordo difícil entre a Presidência, o Governo e forças políticas influentes.

O calendário também joga contra uma decisão precipitada. Uma substituição do Comandante alguns dias após a assinatura de um acordo-quadro contestado estaria imediatamente ligada a este texto. Daria a impressão de que o exército está adaptado a um roteiro externo. Isso enfraqueceria a capacidade do novo comandante de agir, pois sua autoridade seria desafiada desde o início. Poderia também enviar uma mensagem de fragilidade a Israel, uma vez que o Líbano procura retirar-se e obter garantias no terreno.

O caso revela finalmente a fragilidade do compromisso libanês em matéria de segurança. Todos dizem que apoiam o exército. Mas todos esperam uma missão diferente. O governo quer uma força para executar suas decisões. Os parceiros ocidentais querem um instrumento de estabilização e desarmamento. Nabih Berri quer uma instituição protegida da pressão interna e do confronto. As forças soberanas querem um comando mais forte. O povo do Sul quer soldados presentes, capazes de prevenir ataques, infiltrações e retornos de guerra.

A cautela do vocabulário oficial confirma esse desconforto. As autoridades não estão a falar de uma crise de comando. Referem-se ao acompanhamento das decisões governamentais, à coordenação com o exército e à necessidade de preservar a segurança interna. O objectivo desta restrição é evitar um retrocesso político. Mas também deixa uma lacuna preenchida por vazamentos, leituras partidárias e mensagens diplomáticas. Em um país onde cada nomeação de segurança reflete um equilíbrio, o silêncio oficial pode alimentar tanta tensão quanto uma declaração direta.

A questão da substituição do comandante não pode, portanto, ser separada do debate mais amplo sobre a cadeia de comando. O exército obedece ao poder político, mas não pode compensar sozinho a ausência de um acordo nacional sobre armas, fronteiras e guerra. O seu comandante deve executar decisões, enquanto avalia os riscos operacionais. Esta zona cinzenta torna-se explosiva quando as potências estrangeiras, os partidos locais e os blocos parlamentares procuram impor o seu ritmo. O General Haykal encontra-se assim no ponto de contacto entre uma procura de resultados rápidos e o medo de uma ruptura interna duradoura.

Nos próximos dias, a posição de Joseph Aoun será decisiva. Se o Presidente reafirmar claramente o seu apoio ao General Haykal, os cenários de substituição perderão a sua força imediata. Se o governo aumentar o tom contra o comando, os rumores voltarão. Se Washington mantiver uma pressão visível, a questão voltará às discussões políticas. Nesta fase, o único elemento estabelecido permanece a ausência de anúncio oficial de demissão ou demissão. O resto vem de um braço onde o exército libanês mais uma vez se torna um espelho das tensões do país.