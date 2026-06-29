Acordo-Quadro: Berri rejeita texto

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O Presidente do Parlamento libanês, Nabih Berri, rejeitou na segunda-feira o acordo-quadro celebrado em Washington entre o Líbano e Israel sob patrocínio americano. Em uma entrevista publicada por um diário libanês, o líder do movimento Amal descreveu este texto como « impostos » e considerou-o « dez vezes pior do que o acordo de 17 de maio de 1983 ». Ele também afirmou que o acordo-quadro « não será executado », enquanto apela aos seus apoiadores para que não desçam a rua.

O tom utilizado por Nabih Berri marca uma clara ruptura com a apresentação oficial do texto, defendida como um passo em direção a uma progressiva retirada israelense, um retorno do exército libanês ao Sul e uma estabilização duradoura da fronteira. Para o Presidente da Câmara, o documento assinado em Washington não protege os direitos do Líbano. Na sua opinião, inverte a ordem das prioridades colocando as condições políticas e de segurança antes da exigência de uma retirada completa de Israel.

A fórmula mais forte diz respeito ao paralelo com 17 de Maio de 1983. « Dez vezes em 17 de maio ao invés deste acordo », disse ele, de acordo com relatórios da imprensa libanesa. Esta frase refere-se a um símbolo pesado na história recente do país. O acordo de 17 de maio, celebrado entre o Líbano e Israel após a invasão israelense de 1982, tinha sido contestado por uma grande parte da classe política e da rua, antes de ser revogado em 1984. Tomando esta referência, Nabih Berri inscreveu o acordo-quadro numa memória nacional de recusa, pressão externa e fratura interna.

Nabih Berri fala de « taxas »

Nabih Berri não apresenta o acordo-quadro como um compromisso negociado. Ele o descreve como um texto ditado no Líbano. De acordo com o seu relatório, o acordo assinado em Washington consistiria em « impostos » em vez de compromissos recíprocos garantindo interesses libaneses. A escolha desta palavra não é neutra. Significa que o Presidente do Parlamento desafia tanto o método como o conteúdo. Ele sugere que Beirute teria aceitado um quadro projetado por outros sob forte pressão diplomática.

Esta taxa é principalmente dirigida ao patrocínio americano. Washington apresentou o acordo como uma rota de des-escalamento após longos meses de tensão no Sul do Líbano. Mas o campo de Nabih Berri considera que o texto atende principalmente às exigências de segurança israelenses. A questão mais sensível é o desarmamento do Hezbollah e a readaptação do exército libanês às chamadas áreas experimentais. Para Ain al-Tinah, a prioridade deve ser o contrário: a retirada total de Israel, a cessação das violações, a libertação dos prisioneiros, o regresso dos habitantes deslocados e, em seguida, a discussão sobre as medidas de segurança.

O Presidente do Parlamento salientou igualmente o risco de perturbações internas. Ele advertiu contra qualquer mobilização de rua que pudesse ser explorada. Segundo as palavras relatadas no sábado, ele disse aos libaneses: « Ó meu povo no Líbano, todo o Líbano é discórdia. Em seguida, ele pegou uma fórmula tradicional chamando para ficar longe do fitna, sem oferecer de volta ou leite. A mensagem é dirigida primeiro ao seu próprio acampamento. Visa canalizar a raiva e evitar o confronto entre os libaneses.

Este registro duplo é característico da posição de Nabih Berri. Ele rejeita firmemente o texto, mas ele se recusa a aparecer como o gatilho para um confronto de rua. Ele tem falado desde uma função institucional, a do Presidente da Câmara, enquanto assume seu papel como líder de um movimento xiita diretamente preocupado com o futuro do Sul. A sua linha é, portanto, mover a batalha para as instituições. Pretende desafiar o acordo no Conselho de Ministros, no Parlamento e no debate político, sem abrir caminho à desordem de segurança.

O precedente de 17 de Maio colocado no centro do debate

A comparação com o acordo de 17 de maio dá a Nabih Berri uma dimensão histórica. Em 1983, o Líbano assinou um texto com Israel, incluindo a retirada das forças israelenses e os arranjos de segurança. O contexto foi o da pós-invasão de 1982, com um estado enfraquecido, instituições divididas e uma maciça presença militar estrangeira. O acordo foi rapidamente visto pelos seus opositores como uma normalização imposta. A sua revogação em Março de 1984 continua a ser uma vitória política para eles.

Ao afirmar que o novo acordo é « dez vezes pior » do que o de 1983, Nabih Berri não se limita, portanto, a uma comparação retórica. Ele procurou colocar o documento de Washington na mesma categoria política: o de um acordo alcançado sob coação e rejeitado por uma parte decisiva do país. Essa referência pode mobilizar uma base popular sensível à história da resistência ao Sul. Pode também pressionar funcionários que defendem o acordo em nome do realismo diplomático.

A força dessa comparação também se deve ao papel pessoal de Nabih Berri. O líder do movimento Amal foi um dos atores no confronto político contra o acordo de 17 de maio. Ele, portanto, conhece o fardo simbólico desta data. Ao lembrá-la, ele advertiu que o texto atual poderia sofrer o mesmo destino se procedesse sem consenso nacional. Sugere igualmente que a adopção formal de um acordo não seja suficiente para garantir a sua aplicação, especialmente quando as forças políticas o possam influenciar no terreno.

Esta memória pode, contudo, acentuar as clivagens. Para os defensores do acordo-quadro, o Líbano já não pode gerir a fronteira sul com os instrumentos da guerra civil e dos anos 80. Eles acreditam que o país precisa de um mecanismo de estabilização, mesmo imperfeito, para permitir o retorno de seus habitantes, relançar a reconstrução e evitar uma nova guerra. Para Nabih Berri, o perigo é o oposto. Um texto entendido como um abandono da soberania poderia causar uma crise interna mais grave do que o status quo.

A batalha da sequência

Além das palavras, a controvérsia é sobre a ordem dos estágios. O documento apresentado em Washington prevê um processo gradual. Israel se retiraria gradualmente das áreas onde suas forças entraram no sul do Líbano. O exército libanês é supostamente destacado em certas áreas. Os grupos armados não estatais devem retirar as suas armas e posições. Os mecanismos de verificação acompanhariam esta implementação. Os defensores do texto afirmam que esta arquitectura dá ao Estado libanês a oportunidade de recuperar a sua autoridade sobre a fronteira.

Nabih Berri rejeita esta lógica. Segundo ele, transforma a retirada israelita num resultado condicional, ao passo que deveria ser uma obrigação prévia. Considera que o Líbano não deve concordar em negociar sob ocupação parcial, nem subordinar o regresso à soberania a uma série de requisitos de segurança. Esta posição equivale a rejeitar o princípio de uma troca imediata entre desarmamento progressivo e retirada progressiva. Primeiro, exige o fim da presença e dos ataques israelitas.

O desacordo é profundo, porque afeta a própria definição de soberania. Para os promotores do acordo, o Estado libanês não pode reivindicar plenamente a sua soberania se não deter a força armada sozinha no Sul. Para Nabih Berri e seus aliados, a soberania começa com a partida de Israel e a cessação de qualquer violação do território. Ambas as leituras usam as mesmas palavras, mas não colocam prioridades no mesmo lugar. O acordo-quadro torna-se assim um sinal de um antigo conflito político.

O debate centra-se também nas áreas experimentais previstas no texto. Eles testariam a retirada, a implantação do exército e o controle de segurança em áreas limitadas. Este método pretende ser pragmático. Reduz o risco de um colapso geral do processo. Mas preocupa os adversários, que vêem como uma forma de cortar o Sul em espaços condicionados, sem um calendário global vinculativo para Israel. Nabih Berri defende uma abordagem baseada em uma retirada clara, completa e verificável, antes de qualquer discussão mais substantiva.

Governo confrontado com desafio institucional

A rejeição de Nabih Berri cria uma dificuldade imediata para o governo. O Presidente do Parlamento afirmou que os ministros do movimento Amal não boicotariam uma reunião do Conselho de Ministros consagrada ao acordo. Participarão e expressarão a sua posição. Este esclarecimento mostra que o braço será jogado no quadro institucional. Confirma também que o campo de Berri não quer deixar o governo avançar sem oposição formal.

O Presidente afirmou que o acordo-quadro « não passará » e « não será executado ». Esta declaração envolve directamente o processo político. Enquanto o governo apoia o texto, sua implementação requer decisões militares, administrativas e orçamentais. Também exige a cooperação do Parlamento se forem necessárias medidas legislativas ou financeiras. Agora Nabih Berri tem uma grande alavanca na agenda da Câmara. Sua recusa pode, portanto, retardar, bloquear ou renegociar todo o dispositivo.

O debate poderia também avançar para a qualificação jurídica do texto. Será um roteiro político simples ou um acordo internacional que crie obrigações para o Estado? A resposta afectará o procedimento a seguir. Um texto sobre fronteiras, o papel do exército, os compromissos de retirada e segurança israelitas não podem ser tratados como um comunicado comum. Várias forças políticas devem procurar clarificar o seu conteúdo, anexos, garantias e calendário exactos.

Esta exigência de transparência torna-se central. O conteúdo do documento já deu origem a leituras contraditórias. Alguns o vêem como um passo para o retorno do Estado ao Sul. Outros leram um perigoso roteiro, que poderia colocar o Líbano sob vigilância externa. Nesse contexto, as formulações importam. Os atrasos também importam. O grau de compromisso americano, a natureza das garantias dadas em Beirute e as obrigações impostas a Israel determinarão a capacidade do governo de defender o texto perante o público.

Exército, ponto de cristalização

Nabih Berri também reagiu a relatos de um possível ataque ao comando do exército. Suas palavras foram diretas: « Não deixe ninguém brincar sobre esta piada, e não deixe ninguém brincar com o exército. Ele acrescentou que a instituição militar era uma « linha vermelha ». Esta sequência mostra que o acordo-quadro não se limita às relações com Israel. Também afecta o equilíbrio interno das instituições libanesas.

O exército ocupa uma posição delicada. Convida-se, no cenário defendido pelos promotores do acordo, a deslocar-se para zonas sensíveis do Sul e a garantir a segurança nesse país. Mas os seus recursos permanecem limitados. O seu papel depende de um consenso político mínimo. Se parecer ser o instrumento de um plano rejeitado por uma parte significativa do país, pode ser arrastado para um confronto que procura precisamente evitar. Nabih Berri explora este medo para lembrar que o exército não deve tornar-se o terreno para acertar contas.

A menção do comandante do exército dá uma margem adicional ao seu aviso. Significa que qualquer tentativa de mover a crise para a instituição militar poderia provocar uma forte reacção política. Para o Presidente da Câmara, a estabilidade do exército continua a ser um dos últimos pontos de apoio do Estado. Por conseguinte, recusou-se a permitir que o país fosse enfraquecido à medida que entrasse numa sequência de tensões diplomáticas e de segurança. Esta posição pode ser ecoada para além do seu lado.

O governo terá, portanto, de proteger o exército da politização excessiva. Deverá especificar as suas missões, meios, regras de empenhamento e salvaguardas internacionais associadas a qualquer reafectação. Sem estes elementos, o acordo-quadro poderia colocar os soldados no centro de expectativas contraditórias. Alguns vão querer impor um monopólio estatal. Outros recusarão substituir uma negociação abrangente sobre a retirada e segurança de Israel do Sul.

O Canal Americano-Iraniano é a única saída

Nabih Berri também identificou o quadro mais realista para alcançar resultados. Segundo ele, a única chance de lutar contra os direitos do Líbano e forçar Israel a retirar-se totalmente reside no canal de negociação americano-iraniano. Esta afirmação reflecte uma leitura regional do equilíbrio de poder. Para o Presidente do Parlamento, a questão libanesa não pode ser isolada dos equilíbrios entre Washington, Teerão e Israel. Uma negociação direta entre Beirute e Israel, conduzida sob condições americanas e israelenses, provavelmente prolongará a ocupação.

Isto equivale a reconhecer o peso do factor iraniano no caso libanês. Pressupõe que a questão do Hezbollah, as suas armas e o seu papel no Sul não podem ser resolvidos simplesmente por uma decisão governamental. Afirma também que o Presidente da Câmara não acredita num resultado estritamente libanês no futuro imediato. O Líbano poderia expressar suas demandas, mas o equilíbrio de poder de Israel estava, em sua opinião, sendo jogado em uma escala mais ampla.

Esta leitura irrita os defensores de um regresso rigoroso da decisão no seio das instituições libanesas. Para eles, ligar o destino do Sul ao Canal Americano-Iraniano é prolongar a dependência do país de poderes externos. Consideram que o acordo-quadro, apesar das suas zonas-sombra, pode proporcionar um mecanismo nacional sob supervisão internacional. Assim, a recusa de Berri abre outro debate: o da capacidade real do Estado libanês de decidir sozinho sobre um acordo de segurança com Israel.

O Presidente do Parlamento não pediu a ruptura de qualquer contacto diplomático. Ao contrário, ele rejeitou a forma atual do processo. As suas observações sugerem que outro quadro poderia ser aceitável se começasse com a retirada de Israel, se garantisse direitos libaneses e se evitasse trazer a maior parte das obrigações para Beirute. Esta sombra será importante nos próximos dias. Pode ser usado como um portal para uma renegociação. Pode também tornar-se um meio de manter o bloqueio enquanto recusa a acusação de obstrução.

Uma crise política aberta no Sul como em Beirute

A recusa de Nabih Berri é tanto mais quanto a situação no Sul permanece instável. Os habitantes de muitas localidades aguardam garantias de segurança para regressarem de forma sustentável. A destruição requer um financiamento substancial. Os municípios exigem recursos. Famílias deslocadas querem respostas concretas. Nesta realidade, o debate sobre o acordo-quadro não é apenas um choque de slogans. Trata-se do calendário do regresso, da reconstrução e do controlo efectivo do território.

O governo terá agora de escolher o seu ritmo. Uma aceleração sem consenso poderia agravar a crise política. Um congelamento no processo enfraqueceria a credibilidade de Beirute com os patrocinadores do acordo. Uma renegociação poderia fornecer espaço intermediário, mas exigiria concessões americanas e israelenses sobre a sequência de retirada. Também exigiria esclarecimentos internos sobre o papel do Hezbollah, a autoridade do exército e as garantias oferecidas aos habitantes do Sul.

Nas próximas horas, as posições dos outros blocos parlamentares medirão a magnitude do equilíbrio de poder. Os opositores do Hezbollah devem defender o acordo como uma oportunidade para restaurar a autoridade do Estado. Os aliados de Nabih Berri deveriam salientar a imposição do texto e a prioridade da retirada de Israel. Entre eles, vários funcionários tentarão preservar o exército e evitar uma explosão institucional. O primeiro teste virá de uma reunião do governo se o acordo estiver na ordem do dia.