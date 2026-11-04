Intermediários: futuro para cima, dólar para baixo

As provas dos Estados Unidos pesavam primeiro sobre os futuros, antes de uma recuperação na manhã de 4 de novembro. A poucas horas de Wall Street, os registos disponíveis indicam um aumento dos futuros e um dólar mais baixo em relação ao euro. Esta análise distingue os preços à vista, as taxas de rendibilidade das obrigações e as indicações de pré-abertura. Explica igualmente os efeitos sobre os pagamentos em euros e os limites de uma leitura exclusivamente política dos movimentos de mercado observados.

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As provas intercalares dos EUA provocaram um primeiro tremor nos mercados e depois uma recuperação nos contratos futuros. Nesta quarta-feira, 4 de novembro de 2026, as indicações disponíveis antes de Wall Street apontam para uma abertura positiva, sem garantir. O dólar está contra o euro. No entanto, os investidores devem distinguir entre resultados eleitorais, expectativas sobre Washington e resultados empresariais.

Ponto de pré-abertura preparado em 4 de novembro de 2026. Declaração final das futuras entradas: 11.14 UTC, ou 6.14 em Nova Iorque. A declaração cambial é prévia e separadamente identificada. Estes dados não são avaliações online.

Midterms: um rebote antes da sessão americana

Os democratas ganharam o controle de ambas as câmaras do Congresso, de acordo com os resultados relatados nesta quarta-feira. A primeira reação, no entanto, não definiu a direção para toda a manhã. Os contratos Nasdaq-100 perderam até 2,4% à noite, contra 1,4% para os contratos S&P 500. Às 0813 UTC, já haviam recuperado terreno ligeiramente positivo.

O ponto de mercado publicado em 1114 UTC indica então um aumento de 1% no futuro S&P 500 e Nasdaq. O crescimento de Dow Jones é de 1,4%. O rendimento de 10 anos dos EUA foi de 4,93%. Essas indicações descrevem instrumentos negociados antes da sessão regular, e não o desempenho de abertura dos índices spot.

Instrumento Indicação Período Futuro S&P 500 +1 % 4 de Novembro, 11:14 UTC Futuro Nasdaq +1 % Mesmo envio Futuro Dow Jones +1,4 % Mesmo envio Dívida dos EUA aos 10 anos Desempenho de 4,93% Mesmo envio EUR/USD em numerário 1 euro = 1,1236; +0,4 % 4 de Novembro de 0823 UTC

As horas devem indicar a publicação das declarações, salvo indicação em contrário. Variações são aquelas relatadas por despachos; não medem o movimento desde o anúncio dos resultados. As figuras da tabela não formam, portanto, uma fotografia simultânea.

O que se pode esperar da abertura

Wall Street abriu sua reunião regular às 9h30 em Nova Iorque, às 14h30 UTC e às 16h30 em Beirute. Se os futuros mantiverem os seus ganhos até então, uma retoma é o cenário consistente com estas indicações. O exato aumento percentual dos índices seria, no entanto, uma previsão não garantida.

A distinção conta depois de uma noite de reversão. Um contrato de futuro reflete os preços que as partes interessadas concordam em negociar em um determinado momento. A abertura de ações é então o resultado de ordens específicas para cada título. Uma progressão dos futuros, portanto, não significa que todos os valores irão subir ou que a sessão terminará no verde.

A leitura deve abranger vários aspectos: a direção dos principais índices, a participação dos setores e a evolução das taxas. Uma recuperação concentrada em algumas grandes capitalizações terá um âmbito diferente de um aumento amplamente partilhado. As primeiras trocas também verificarão se as compras pré-sessão são resistentes à chegada de volumes do mercado regular.

O dólar cai, o euro ganha terreno

No mercado cambial, o ponto publicado às 8:23 UTC coloca o euro em $1,1236, acima de 0,4 por cento. O índice do dólar é 101,41. O rendimento de 10 anos diminuiu, em seguida, quase três pontos base para 4,921%. Esta sequência combina, portanto, a apreciação do euro e o declínio dos rendimentos dos EUA.

A cotação EUR/USD é o número de dólares necessários para comprar um euro. Quando aumenta, o euro torna-se mais forte e o dólar enfraquece nesta relação. Em 1.1236, um dólar representa cerca de 0,8900 euros. Este cálculo inverso ajuda a entender o movimento, mas não corresponde a um banco ou taxa de câmbio.

Um exemplo puramente aritmético: uma conta inalterada de 1.000 euros representa $1.123.60 neste curso. Para um comprador com dólares, um aumento adicional EUR/USD aumentaria o seu custo. Para uma pessoa com euros e pagando um preço fixo em dólares, pelo contrário, reduziria as despesas em euros, excluindo custos.

Este mecanismo também se aplica às famílias e empresas libanesas que recebem dólares, mas pagam certas despesas em euros. Não prevê imediatamente preços nas lojas. Os contratos, stocks, margens e custos de conversão alteram o calendário e a extensão da transmissão.

Taxas e tecnologia complicam a leitura política

Os investidores temiam primeiro um controlo parlamentar mais rigoroso da inteligência artificial. Mas este medo representa uma antecipação, não um regulamento que já entrou em vigor. O resultado eleitoral não é, portanto, suficiente para estabelecer um declínio futuro dos lucros do sector.

O novo Congresso exercerá seus poderes a partir de janeiro de 2027. Uma maioria parlamentar oposta ao Presidente pode complicar novas reduções fiscais ou despesas adicionais. Essa perspectiva pode influenciar as expectativas de déficits e de emissões de obrigações. No entanto, não suprime por si só quaisquer medidas existentes. Donald Trump manterá seu poder de veto; Vencer requer uma maioria de dois terços em cada sala. Assim, os mercados avaliam um equilíbrio de poder, e não um programa económico já votado.

Notícias de empresas trazem outro motor. Na pesquisa UTC das 11h14, a Arista Networks ganhou 11,4 por cento antes do encontro, após seus resultados e perspectivas. O fundo listado VanEck Semicondutor cresceu 1,6%. Esses movimentos mostram por que atribuir qualquer variação em Nasdaq aos exames seria excessivo: publicações financeiras e debate político sobrepõem-se.

As obrigações dão um sinal separado. Quando as compras aumentam o preço de uma garantia de taxa fixa, seu retorno diminui. Esta relação explica como a dívida dos EUA pode progredir à medida que seu retorno diminui. Uma queda de três bases significa 0,03 pontos percentuais, não uma queda de 3% na taxa.

Retornos mais baixos podem reduzir a atratividade relativa de um investimento em dólares, sendo todas as outras coisas iguais. Mas a taxa de câmbio depende também das perspectivas europeias e da comparação entre as políticas monetárias. A Reserva Federal não define uma meta de preço para o dólar. O mercado cambial determina o seu valor.

O euro não recebe qualquer garantia de aumento duradouro

O movimento observado na quarta-feira não é uma trajetória adquirida nas próximas semanas. Alterações nas expectativas de taxas de juro, crescimento ou inflação podem alterar a procura cambial. O petróleo e os riscos geopolíticos também continuam a ser susceptíveis de alterar as trocas comerciais. Intermediários adicionam informações a este conjunto; Não o vão substituir.

Para os importadores europeus, um euro mais forte pode reduzir o custo dos produtos facturados em dólares. Para alguns exportadores, pode tornar os preços menos competitivos ou reduzir as receitas convertidas em euros. O efeito sobre os preços no consumidor continua parcial e cambaleante. Uma mudança de moeda não passa totalmente para faturas no dia seguinte.

O próximo teste de concreto chega às 14:30 UTC com a abertura das ações dos EUA. As publicações das atividades dos serviços então esperados ainda podem mudar as taxas e moedas. Será então necessário comparar os preços efectivamente negociados com as indicações de pré-abertura, em vez de transformar a recuperação dos futuros em resultados já adquiridos.

Fontes e referências

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