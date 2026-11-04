Cisjordânia: ajuda ex-general aos olivicultores

Na Cisjordânia, antigos oficiais israelenses acompanharam agricultores palestinos para colher suas azeitonas perto de Qusra. A sua iniciativa vem em resposta à violência dos colonos e às restrições de acesso. O exército afirma proteger culturas coordenadas, enquanto as Nações Unidas documentam ataques persistentes e obstáculos em terras agrícolas palestinianas.

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Ex-funcionários militares israelenses acompanharam agricultores palestinos na terça-feira, 3 de novembro, para colher suas azeitonas perto de Qusra na Cisjordânia ocupada. Esta iniciativa de solidariedade surge num momento em que a violência dos colonos e as restrições de acesso interrompem a reunião.

Na Cisjordânia, oficiais aposentados ao lado de catadores

O ex-general Eyal Ben-Reuven explica que há vários meses reúne um grupo de cerca de trinta antigos oficiais militares, incluindo seis generais. Esta figura descreve o coletivo constituído: não permite afirmar que seus trinta membros estavam todos presentes em olivais na terça-feira.

Segundo uma agência de notícias presente no site, Ben-Reuven compara ataques de colonos com pogroms. Referiu-se em especial à violência contra mulheres e crianças. Outros participantes denunciam a ocupação e suas consequências tanto para palestinos quanto para Israel.

Este envolvimento de antigos oficiais não é uma operação do exército israelita. É um processo de solidariedade para com os agricultores palestinianos que enfrentam a violência.

Em Qusra, o acesso às árvores continua a ser o desafio imediato

Nimr Nazzal, proprietário de terra perto da aldeia, afirma que não poderia juntar-se às suas oliveiras sem este acompanhamento, devido aos ataques dos colonos. Ele também acusa o exército de protegê-los. Esta acusação é a do proprietário, não um achado feito para cada incidente.

Por conseguinte, o auxílio concedido às colhedoras diz respeito tanto à presença nas parcelas como à colheita. Os depoimentos reunidos em Qusra descrevem um acesso que os agricultores temem não ser garantido quando estão sozinhos.

Uma colheita marcada por ataques e falta de acesso

O relatório humanitário das Nações Unidas de 29 de Outubro enumera 38 ataques de colonos ligados à colheita entre 20 e 26 de Outubro. Causaram danos ou danos à propriedade. Esta avaliação abrange toda a Cisjordânia, não a única aldeia de Qusra.

O documento descreve ataques, roubo de azeitonas e equipamentos e a destruição de propriedades agrícolas. Observa também suspensões de acesso coordenadas em partes das províncias de Jenin e Nablus e atrás da barreira Qalqiliyah.

Exército afirma proteger colheitas coordenadas

Numa declaração datada de 27 de Outubro, o exército israelita alegou ter protegido as operações de colheita em cerca de 100 locais coordenados. Ela assegurou que a grande maioria prosseguia sem incidentes incomuns e disse que tinha aumentado sua força para prevenir a violência.

Esta apresentação geral não responde individualmente às acusações feitas em Qusra. Abrange operações coordenadas, enquanto as observações humanitárias também incluem terras que são inacessíveis. As equipes de apoio à colheita continuam presentes com os agricultores, mas as Nações Unidas observam que sua assistência ainda está atingindo apenas um número limitado de beneficiários na maioria das localidades.

Referências e crédito fotográfico

Arquivo de fotos: Colecionadores israelenses e palestinos em Qafin, Cisjordânia, outubro de 2008. Esta fotografia não mostra Qusra em 3 de novembro de 2026, nem os antigos oficiais mencionados no artigo.Orrling / Wikimedia Commons,CC BY-SA 3.0. Imagem não modificada.

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