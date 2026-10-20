Dinheiro expatriado: investigações imobiliárias abrindo uma nova frente financeira contra o Hezbollah

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Diz-se que uma investigação sobre os circuitos financeiros do Hezbollah tomou uma nova direcção no Líbano. Após as empresas de transferência de dinheiro e as agências de mudança, as investigações se estenderiam agora às transações imobiliárias. O procurador-geral do Tribunal de Cassação, Ahmad Rami Hajj, alegadamente pediu para verificar a origem dos fundos utilizados para comprar imóveis em várias regiões. Isso colocaria algum capital da emigração libanesa no campo da pesquisa. Intervém à medida que os Estados Unidos procuram aumentar a pressão financeira sobre o Hezbollah. Mas o alegado alargamento das investigações levanta uma questão delicada: como podemos procurar os recursos de uma organização política e militar sem afectar as transferências ordinárias de expatriados?

Ahmad Rami Hajj estenderia as investigações ao setor imobiliário

O Procurador-Geral do Tribunal de Cassação, Ahmad Rami Hajj, alegadamente pediu ao ramo de inteligência das Forças de Segurança Interna que reforçasse a verificação de circuitos financeiros que poderiam estar ligados ao Hezbollah. A investigação inicial centrar-se-ia nas empresas de transferência de dinheiro e nas agências de mudança. Os investigadores procurariam, nomeadamente, identificar as operações relacionadas com o movimento ou com a associação Al Qard Al Hassan. De acordo com informações reveladas em 20 de outubro de 2026, o magistrado mais tarde estendeu suas investigações a certas transações imobiliárias. Alegadamente, solicitou a verificação da origem do capital utilizado para comprar bens em diferentes regiões libanesas. Esta mudança seria significativa. A investigação deixaria de se referir apenas aos movimentos monetários entre intermediários financeiros, mas também à utilização de fundos em aquisições imobiliárias. Isso poderia afetar os compradores cujos recursos vêm do exterior. Todavia, as informações disponíveis não especificam as operações em causa nem o número de pessoas em causa. Nem duplicam as instruções judiciais supostamente enviadas aos investigadores.

Isto seria parte do desejo de reforçar os controlos sobre as transacções em numerário. Os passos atribuídos ao magistrado são apresentados como uma resposta às preocupações americanas sobre os canais financeiros do Hezbollah. Em particular, o objectivo seria tornar mais difícil a circulação de capitais para além dos controlos bancários. A passagem através de uma instituição financeira permitiria examinar a origem dos montantes autorizados em determinadas operações. No entanto, a ligação direta entre os pedidos dos EUA e as decisões judiciais relatadas não é estabelecida por um documento oficial. As informações disponíveis descrevem um alegado foco de investigação, sem determinar se foram impostas novas obrigações aos compradores imobiliários. Não mencionam qualquer suspensão geral das operações financiadas por capitais estrangeiros. A questão diz respeito, portanto, ao âmbito real da investigação: as transacções precisamente identificadas ou uma maior recolha de aquisições cujos fundos provêm da emigração.

Expatriados xiitas particularmente mencionados em investigações

Um dos aspectos mais sensíveis do caso diz respeito aos expatriados libaneses. As informações publicadas indicam que seria dada especial atenção aos fundos dos libaneses na América do Norte, Europa e África. Referem-se mais especificamente aos expatriados xiitas. Esta alegada orientação surge num contexto em que as autoridades dos EUA procuram identificar os recursos financeiros da Hizbullah. Levanta questões sobre os critérios utilizados para selecionar as transações examinadas. No entanto, pertencer a uma comunidade religiosa não constitui prova de uma relação financeira com uma organização política ou militar. Os documentos disponíveis não confirmam a existência de um inquérito judicial baseado neste critério. Também não fornecem uma lista de compradores ou transações objeto de inquérito. Por conseguinte, o âmbito desta atenção particular permanece incerto. Pode dizer respeito a transacções com características financeiras específicas, mas as informações publicadas não deixam claro.

As transferências externas são também importantes no apoio às famílias deslocadas no sul do Líbano. As informações de 20 de outubro de 2026 referem-se, em especial, à ajuda enviada por familiares residentes na América do Norte, Europa e África. Esses recursos podem contribuir para os gastos diários dos domicílios afetados pelos embates. Alguns também podem ser usados para financiar as necessidades de habitação. Por conseguinte, o reforço das verificações poderia envolver pessoas não relacionadas com as actividades militares do Hezbollah. No entanto, nenhuma decisão geral limitando as transferências familiares é mencionada nos documentos. Nem é estabelecido que os expatriados foram impedidos de adquirir bens por causa de sua filiação comunitária. As consequências referidas nesta fase dizem respeito aos riscos associados ao aumento dos controlos. Não são efeitos já demonstrados pelas investigações.

Observações da Karim Souaid contra as estimativas dos EUA

O Governador do Banco do Líbano, Karim Suaid, aparece noutra parte do processo financeiro. Segundo as informações relatadas, ele disse aos interlocutores dos Estados Unidos que os circuitos financeiros que operam no Líbano não haviam registrado certos movimentos de capital de magnitude excepcional durante um curto período de tempo. Esta avaliação abrangeria as transacções através do Banco do Líbano, instituições bancárias, empresas de transferência e gabinetes de câmbio. Ele vem após a publicação de informações sobre a chegada de 200 milhões de dólares para o Hezbollah. Ao mesmo tempo, um programa de assistência apresentado pelo movimento teria sido associado a cerca de 600 milhões de dólares. Estes montantes correspondem a informações diferentes. O primeiro diz respeito a suspeitas de transferências, enquanto o segundo refere-se ao financiamento estimado de um pacote de apoio. Os documentos não fornecem os registos para verificar estes montantes ou os métodos utilizados para preparar todas as estimativas.

Os Estados Unidos também se concentrariam na capacidade do Hezbollah de manter suas atividades financeiras e sociais. As auditorias acima mencionadas analisariam, entre outros aspectos, se o movimento continua a pagar aos seus membros e a financiar as suas instituições de saúde, de ensino e de sociedade. Isto alargaria a investigação ao funcionamento das suas estruturas de assistência. Intervém à medida que o Hezbollah apresenta programas para pessoas deslocadas internamente. O financiamento destes regimes é, portanto, uma questão política e social. No entanto, os documentos não distinguem claramente entre os recursos consagrados às diferentes actividades. Nem demonstram que as quantidades mencionadas teriam passado pelos mesmos circuitos. A diferença entre as estimativas publicadas e as observações atribuídas ao governador não é suficiente para estabelecer a existência de transferências clandestinas. Mostra, sobretudo, que a origem e o fluxo de certos recursos permanecem no centro das questões.

Pressão financeira num contexto de confronto político

As alegadas investigações estão a decorrer num período de tensão crescente entre as autoridades libanesas e o Hezbollah. A informação de 20 de outubro de 2026 refere-se às demandas americanas sobre as atividades militares e financeiras do movimento. O Secretário de Estado Marco Rubio pediu ao Presidente Joseph Aoun que intensificasse as medidas contra certas redes. Estas alegadas pressões são acompanhadas de investigações sobre explosivos interceptados em Dahr al-Baydar e operações de segurança em várias áreas. O Hezbollah, por sua vez, denuncia as iniciativas que considera dirigidas contra sua capacidade de agir. Seus funcionários defendem o papel da resistência contra Israel. Ao mesmo tempo, as autoridades libanesas afirmam o seu compromisso de aplicar as leis e reforçar o controlo do Estado sobre questões de segurança. Neste contexto, a investigação financeira poderia tornar-se um novo tema de confronto político.

O alargamento das investigações às transacções imobiliárias introduziria, no entanto, uma dimensão diferente. Pode referir-se às transacções efectuadas por pessoas cujos recursos provenham do estrangeiro. As autoridades judiciárias deverão, então, estabelecer possíveis ligações entre o capital examinado e as infracções pretendidas. As informações disponíveis não determinam se esses elementos de prova já foram recolhidos. Não reportam qualquer balanço oficial sobre as aquisições imobiliárias relevantes. Não são fornecidos nenhum número de transações suspeitas, montantes totais e listas de pessoas processadas. A partir de 20 de outubro de 2026, o processo baseia-se principalmente em informações relativas à alegada expansão da pesquisa. A sua importância reside na mudança de método que descrevem: voltar a utilizar os intermediários financeiros, sobretudo no sector imobiliário. Seu verdadeiro escopo dependerá dos procedimentos reais e dos elementos que os investigadores possam estabelecer.

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