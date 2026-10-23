Anistia geral no Líbano: por trás do acordo dos magistrados, uma batalha sobre sentenças e libertação

No Líbano, a aplicação da lei geral da anistia levanta questões sobre a libertação e redução de sentenças. Após uma reunião entre os procuradores e o Conselho Constitucional, os juízes esclarecem as suas posições. A reincidência, as penas de morte e o caso Ahmad al-Assir permanecem no centro dos debates judiciais.

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Reunião no Conselho Constitucional após tensões na aplicação da anistia

O procurador-geral do Tribunal de Cassação, Ahmad Rami Hajj, visitou a sede do Conselho Constitucional em Hadath na quinta-feira, 22 de outubro de 2026. Ele se encontrou com o presidente da instituição, Juiz Tannous Mechleb. A reunião teve lugar no dia seguinte à emissão de uma circular judicial sobre a aplicação da lei geral de anistia. O documento tinha reavivado perguntas sobre as condições em que pessoas condenadas ou processadas poderiam beneficiar das novas disposições. Os dois juízes procuraram esclarecer suas posições e pôr fim aos relatos de diferenças entre suas instituições.

A circular dirigida aos procuradores de recurso e ao Ministério Público Financeiro especificou os documentos a recolher antes de decidir sobre os pedidos de rescisão ou remissão de sentenças. Incluiu consulta de registos criminais e recolha de informações junto dos serviços de segurança. O objectivo declarado era assegurar uma aplicação uniforme da lei. No entanto, estas instruções suscitaram preocupações entre alguns advogados, que receiam que os controlos administrativos conduzam a condições adicionais para os beneficiários da anistia.

Após a reunião, Tannous Mechleb reafirmou o caráter vinculativo das decisões do Conselho Constitucional. Assegurou também que não havia desacordo com o Ministério Público perante o Tribunal de Cassação quanto à interpretação dos textos. Ahmad Rami Hajj confirmou que sua instituição respeitaria decisões e interpretações constitucionais. Esta declaração conjunta permitiu aliviar publicamente as tensões, sem eliminar todas as questões relativas às modalidades práticas de aplicação da lei.

Decisão Constitucional n.o 12 de 2026 no centro do debate

As dificuldades surgiram após a Decisão n.o 12 do Conselho Constitucional de 2026, emitida na sequência de um recurso contra a Lei da Amnistia Geral. O Conselho não cancelou todo o texto. No entanto, ele censurou certas expressões e fez reservas de interpretação sobre várias disposições. Estas alterações afectaram, nomeadamente, os prazos, as condições de aplicação e a determinação das pessoas elegíveis para a anistia.

O âmbito desta decisão é essencial. As autoridades judiciais responsáveis pela aplicação da lei devem ter em conta as disposições mantidas, os elementos censurados e as interpretações impostas pelo Conselho Constitucional. Não podem tratar as reservas constitucionais como meras recomendações. Essa obrigação explica por que as instruções aos procuradores geraram debate jurídico.

Tannous Mechleb também respondeu às acusações de que o Conselho Constitucional tinha invadido os poderes do Parlamento. Alegou que a sua instituição não tinha ultrapassado as suas prerrogativas. Na sua opinião, as interpretações adoptadas foram coerentes com os textos e poderes legislativos do Conselho.

Ahmad Rami Hajj, por sua vez, explicou que a circular em questão dizia respeito à forma como a lei era aplicada. Ele afirmou que o objetivo das instruções era organizar o trabalho dos promotores e evitar diferenças de tratamento entre as regiões. O procurador-geral reconheceu a existência de um mal-entendido em torno de dois pontos, ao mesmo tempo em que afirmou que as discussões com o Conselho Constitucional haviam esclarecido as dificuldades.

Procuradores devem reunir os arquivos antes de decidir

A circular do Procurador-Geral prevê vários controlos antes da análise dos pedidos de anistia. Em especial, os juízes devem ter acesso ao registo criminal da pessoa em causa e às informações sobre o processo que lhe foi interposto. Os serviços de segurança podem ser solicitados para completar os arquivos. As células de coordenação deverão também facilitar a recolha de documentos em diferentes regiões.

Esta organização responde a uma dificuldade prática. As pessoas elegíveis para anistia podem participar em vários processos, por vezes em tribunais diferentes. Os juízes devem, pois, determinar com precisão as infracções em causa, as decisões já proferidas e as exclusões previstas por lei. Um pedido não pode ser devidamente considerado se as informações necessárias estiverem ausentes ou contraditórias.

No entanto, a multiplicação das auditorias pode atrasar as decisões. Os tribunais libaneses operam com meios administrativos limitados. A Secretaria tem dificuldades de pessoal e o intercâmbio de documentos entre instituições pode levar tempo. Para as pessoas detidas, estes atrasos têm consequências imediatas, uma vez que podem prolongar a espera por uma decisão que possa alterar a sua situação criminosa.

A Procuradoria-Geral afirma que pretende evitar estas dificuldades organizando a recolha de informações. A questão central agora é como as instruções serão aplicadas em cada jurisdição.

Vários processos não significam necessariamente reincidência

Um dos pontos mais sensíveis diz respeito à distinção entre reincidência e proliferação de processos judiciais. O advogado criminal Sahar Mohsen salienta que estas duas situações não podem ser assimiladas automaticamente. Uma pessoa pode ser objecto de vários processos sem ter sido condenada por cada uma das alegadas infracções. A mera existência de processo penal não é, portanto, suficiente para estabelecer uma reincidência no sentido jurídico.

Esta distinção é particularmente relevante para os registos de medicamentos. A decisão constitucional no 12 de 2026 exige o cumprimento das condições legais para caracterizar a reincidência. Por conseguinte, seria incoerente com esta interpretação considerar uma pessoa como infratora recorrente apenas porque vários procedimentos estão incluídos no seu processo.

Sahar Mohsen recorda também a importância da presunção de inocência. Uma acusação não é uma condenação. Os juízes devem examinar as decisões proferidas e as condições estabelecidas nos textos antes de determinar se uma pessoa pode beneficiar de anistia.

Esta questão pode ter implicações importantes para os presos. Uma interpretação demasiado ampla da reincidência poderia excluir alguns indivíduos do benefício da lei. Por outro lado, a aplicação dos critérios jurídicos permitiria distinguir situações individuais e impedir que os processos não julgados fossem tratados como condenações finais.

Presos do corredor da morte afetados por uma mudança de sentença

A Lei Geral da Amnistia também levanta questões relativas a pessoas condenadas à morte. A informação judicial publicada em 23 de Outubro refere-se à conversão de certas sentenças em trabalho forçado. Há uma distinção entre convicções finais e não finais.

As explicações dadas ao Procurador-Geral indicam, nomeadamente, que certas penas de morte finais podem ser substituídas por penas de prisão perpétua de trabalho forçado, enquanto as situações relativas a decisões não finais podem ser puníveis por 17 anos. Todavia, a aplicação destas disposições depende da natureza da condenação e das condições previstas pela lei.

Esta questão interessa particularmente aos prisioneiros envolvidos em casos antigos. A transformação de uma sentença não significa necessariamente libertação imediata. Deve ser considerada a finalidade das decisões, outras possíveis condenações e os procedimentos legais para o cálculo das sentenças.

Por conseguinte, as consequências individuais devem ser examinadas separadamente. Não existe nenhum mecanismo geral para concluir que todas as pessoas condenadas à morte beneficiarão automaticamente da mesma remissão.

O caso de Ahmad al-Assir levanta questões

O processo Ahmad al-Assir é um dos casos susceptíveis de serem afectados pelas novas disposições. As informações publicadas referem-se à possibilidade de redução de sua sentença, após esclarecimentos sobre a transformação de certas convicções.

No entanto, essa perspectiva não é uma decisão de liberação. Depende do exame das sentenças proferidas, do seu carácter definitivo e das disposições aplicáveis a cada uma delas. Os juízes terão igualmente de ter em conta quaisquer outros processos relativos ao interessado.

A importância política e judicial deste caso explica a atenção que suscita. Ahmad al-Assir foi condenado em casos relacionados com confrontos armados e actos graves. Qualquer mudança na sua situação criminosa poderia causar reacções significativas entre as famílias das vítimas e os vários componentes políticos.

A partir de 23 de outubro de 2026, as provas disponíveis sugerem, portanto, uma possibilidade de alterar a sentença, mas não uma decisão final sobre a sua libertação.

Famílias de presos desafiam certas interpretações

A aplicação da lei também provocou reações entre as famílias de detidos islâmicos. Vários parentes de presos contestam as interpretações constitucionais e judiciais que consideram prováveis de limitar os efeitos da anistia.

As suas reivindicações fazem parte de um antigo debate sobre a duração das detenções e as dificuldades encontradas por alguns prisioneiros na obtenção de um julgamento final. Em particular, as famílias relatam anos de detenção sem julgamento. Apelam à aplicação imediata da lei e à clarificação das categorias de pessoas em causa.

Estas alegações não se limitam à libertação dos detidos. Também dizem respeito à igualdade de tratamento entre regiões e diferentes categorias de condenados. Alguns políticos acreditam que uma lei de anistia deve ter em conta estes equilíbrios, a fim de evitar novas tensões.

No entanto, a situação permanece complexa. As infracções em causa não são todas da mesma gravidade e as condenações não estão sujeitas aos mesmos procedimentos. Por conseguinte, as autoridades judiciais devem aplicar as disposições legais sem considerar casos diferentes.

Pedido que agora depende de decisões judiciais

A reunião de 22 de Outubro entre Ahmad Rami Hajj e Tannous Mechleb permitiu clarificar publicamente as relações entre a Procuradoria-Geral e o Conselho Constitucional. Ambos os funcionários afirmaram sua vontade de coordenar a aplicação da lei e respeitar interpretações constitucionais.

As dificuldades vão agora para os tribunais responsáveis pela análise dos pedidos. Os procuradores terão de recolher os documentos necessários, verificar as condenações e distinguir entre reincidência e múltiplas ações judiciais. Devem igualmente aplicar as disposições relativas à conversão de sentenças, nomeadamente nos casos mais sensíveis.

Assim, os primeiros efeitos da anistia dependerá da rapidez do processo e da coerência das decisões tomadas nas diferentes regiões. Para os detidos e suas famílias, a questão imediata diz respeito ao tempo necessário para obter uma resposta judicial.

A partir de 23 de outubro de 2026, não existe uma estimativa suficientemente documentada do número definitivo de pessoas elegíveis para anistia. As decisões individuais terão de estabelecer as consequências concretas da lei, especialmente para os condenados a penas pesadas e para os afectados por vários procedimentos.

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