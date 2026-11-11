AINDA VIDA : Ieva Saudargait

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AINDA LIFE, exposição de Ieva Saudargait A abertura será das 16h às 20h. A exposição continuará até 9 de janeiro de 2027.

De que se lembram as coisas comuns? O que revelam das vidas que se desenrolam ao seu redor? Combinando fotografia, escultura, instalação e som, AINDA A VIDA explora como objetos e materiais do dia-a-dia absorvem as pressões, convulsões e transformações da vida em Beirute.

Os objetos, testemunhas da vida em Beirute

A exposição reúne um novo conjunto de trabalhos desenvolvidos em resposta às condições de vida e criação na capital libanesa. Através de objetos, fotografia, escultura e instalação, o artista trabalha a partir de materiais e coisas encontradas diariamente. Transforma-os para revelar as tensões, histórias e relacionamentos que mantêm.

Entre espaços domésticos e ambientes urbanos, AINDA A VIDA está interessada em como realidades sociais e políticas mais amplas se encaixam na vida comum. Assim, os objetos tornam-se testemunhas das circunstâncias em que são fabricados, usados e habitados.

Apresentada no próprio estúdio do artista, a exposição também questiona as condições da produção artística no Líbano. Segundo o texto de apresentação, a falta de apoio institucional leva cada vez mais os artistas a criar seus próprios espaços e meios de apresentação.

Sobre o artista

Ieva Saudargaitś Douaihi é uma artista transdisciplinar cuja prática combina fotografia, imagem em movimento, escultura, som e instalação. Formada em arquitetura, explora a instabilidade como condição material, temporal e espacial, examinando as relações em movimento entre o órgão e o construído, familiar e estranho.

Tendo crescido entre a Lituânia, os Emirados Árabes Unidos e o Líbano, foi estabelecido em Beirute desde 2007. Ela é a fundadora da Takeover, um espaço de projeto levado por um artista em Beirute.

Informações práticas

Exposição: AINDA VIDA, por Ieva Saudargait.

AINDA VIDA, por Ieva Saudargait. Abertura: terça-feira, 24 de novembro de 2026, das 16h às 20h.

terça-feira, 24 de novembro de 2026, das 16h às 20h. Datas: 24 de novembro de 2026 a 9 de janeiro de 2027.

24 de novembro de 2026 a 9 de janeiro de 2027. Local: ISD Studio, Ashrafieh Street, Nasra, Beirute.

ISD Studio, Ashrafieh Street, Nasra, Beirute. Horas:terças e quintas-feiras, das 12 às 17 horas, ou por nomeação em +961 3 57 37 42.

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