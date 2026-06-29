Revisão da imprensa: acordo-quadro, áreas de teste e choque EUA-Iraniano em torno de Hormuz

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Washington move o centro de gravidade para sul

Al Quds Al Arabi, de 29 de junho de 2026, coloca o dia sob o duplo sinal de um acordo libanês-israelense dilacerado em Washington e uma tensão renovada entre os Estados Unidos e o Irã. O jornal descreve um texto que abre o caminho para testar áreas no Sul. Ele cita Zawtar Al Gharbiya e Frun como os primeiros locais possíveis para uma retirada israelense seguida por um destacamento do exército libanês. A mesma história destaca um canal de contato direto entre o Líbano e Israel. Referiu-se também a um anexo de segurança não publicado. Esta dimensão secreta dá ao acordo o seu verdadeiro peso político. Alimenta as reservas de vários atores libaneses. Ela também coloca o exército no centro de um teste. Este teste vai além da mera presença no campo. Trata-se da sua capacidade de agir sem ser apanhado por uma leitura israelita da sua missão.

Al Arabi Al Jadid, de 29 de junho de 2026, insiste na vantagem dada a Israel nas áreas de teste. O jornal relata que o exército israelense não deixaria simplesmente pontos definidos. Também vigiaria o que o exército libanês está fazendo após sua entrada. Esta leitura transforma a retirada num mecanismo condicional. A partida israelita dependeria daquilo que Tel Aviv considera um verdadeiro desarmamento do Hezbollah. Assim, o acordo não se limita à fixação de um mapa. Também estabelece um método. Mas este método move a carga para Beirute. Pede ao Estado que demonstre a sua capacidade de controlar o Sul. Dá a Israel uma margem para dizer que o próximo passo pode esperar.

Um acordo legível pelos seus pormenores militares

Al Joumhouria, de 29 de junho de 2026, fala sobre uma transição da gestão de crises para a gestão de soluções. O jornal relata a esperada chegada do Almirante americano Brad Cooper para lançar a aplicação de áreas de teste. Apresenta o acordo como uma peça política, não como um mero acordo de segurança. Segundo esta leitura, o texto liga a soberania libanesa ao monopólio estatal das armas. Em contrapartida, liga a retirada israelita ao cumprimento gradual destes compromissos. A mensagem é clara. A presença do exército torna-se a chave para o todo. O apoio dos EUA e da Europa às forças armadas libanesas é, portanto, descrito como um investimento central. No entanto, esta abordagem deixa uma zona de sombra. Se um passo é bloqueado, Israel pode justificar sua presença contínua.

Al Sharq Al Awsat, de 29 de junho de 2026, vai mais longe na leitura israelense. O jornal relata que Tel Aviv está colocando um Hezbollah falha em aceitar o acordo. Esta aposta voltaria então a uma lógica de acordo militar. A mesma fonte indica que as unidades libanesas serão implantadas em ambas as zonas modelo, sob acompanhamento dos Estados Unidos. Afirma que Frun e Zawtar Al Gharbiya estão fora da linha amarela realizada como um cinturão de fato por Israel. Esta precisão é importante. Mostra que o início do pedido pode estar relacionado com áreas em que a ocupação directa não é a mais óbvia. O ganho político seria então mais forte do que o ganho territorial imediato. Isso mostraria que existe um mecanismo, mesmo que limitado.

A frente interna diante do risco de ruptura

Al Akhbar de 29 de junho de 2026 dá a leitura mais hostil ao acordo. O jornal relata que Nabih Berri o julga pior do que o acordo de 17 de maio de 1983 e considera que não será aplicado. Concentra-se num anexo de segurança que permitiria que Israel permanecesse, se deslocasse e acompanhasse de perto o exército libanês. Nesta leitura, o acordo não organiza uma retirada. Está a legalizar uma presença. Ele também transfere o conflito para dentro. O jornal cita um medo específico em torno da instituição militar. De acordo com este relato, devemos evitar brincar com o exército e preparar o caminho para uma crise em torno de seu comando. Essa posição se sobrepõe a um medo mais amplo. O debate sobre o acordo pode tornar-se um debate sobre a lealdade das instituições.

A Al Bina de 29 de Junho de 2026 inscreveu igualmente o acordo num registo de recusa. O jornal fala de um texto que recorda o acordo de 17 de Maio. Ele descreve uma nova linha de oposição que inclui Nabih Berri, Walid Jumblatt e Sleiman Frangieh. Insiste na crítica de um ataque ao exército e humilhação do Estado. Na mesma linha, Al Bina de 29 de junho de 2026 cita os ministros Mohammad Haidar e Rakan Nassereddine, que reafirmam sua recusa em negociar diretamente com Israel. O Hezbollah, liderado por Naim Kassem, por sua vez rejeita a ligação entre a retirada de Israel e o desarmamento da resistência. A palavra « resistência » permanece a palavra usada por seus apoiadores. Mas a questão para o Estado é formulada de forma diferente. Este é o monopólio da decisão de guerra e paz.

Beirute entre apoio americano e medo da rua

Al Liwa de 29 de junho de 2026 adota um ângulo mais institucional. O jornal relata o apelo de Donald Trump para Joseph Aoun após o acordo ter sido assinado. Ele vê isso como um sinal de compromisso americano em acompanhar o texto. Recordou ainda que o Presidente libanês exortou os Estados Unidos a ponderarem a prevenção de violações israelitas e a assegurarem uma retirada do Sul. Esta posição tenta manter duas linhas. Por um lado, o Estado quer mostrar que escolheu um quadro diplomático. Por outro lado, ele não quer aparecer como simplesmente executando um plano de Washington. Al Liwa, de 29 de junho de 2026, finalmente coloca uma questão direta ao Hezbollah: que solução propõe se a recusa do acordo bloqueia o retorno dos habitantes e a abertura de um local de reconstrução?

Ad Diyar de 29 de junho de 2026 enfatiza a mesma tensão, mas do ângulo de estabilidade interna. O jornal explica que o Hezbollah está adiando uma escalada popular ou militar e colocando no caminho de negociação relacionado à Suíça para impor uma retirada israelense. Ele também lembra o aviso de Nabih Berri contra discórdia interna. Em outra leitura, Ad Diyar, de 29 de junho de 2026, afirma que o acordo elimina o quadro da Resolução 1701 e reduz o papel das Nações Unidas. Esta evolução coloca Washington no centro do mecanismo. Debilita o velho equilíbrio baseado nas forças internacionais. Também cria um debate de soberania. Quem está a verificar? Quem julga? Quem decide que o palco foi bem sucedido? Estas questões dominam agora o caso libanês.

Hormuz coloca o Líbano de volta no braço regional

O caso libanês não é lido sozinho. Al Quds Al Arabi, de 29 de junho de 2026, relata uma troca de greves entre Washington e Teerã pelo segundo dia consecutivo. O jornal descreve ataques americanos contra o Irã, após ataques atribuídos a Teerã contra navios e locais americanos na região. Também relata o incêndio iraniano no Kuwait e Bahrein, condenado por vários países árabes. Donald Trump então ameaça destruir a República Islâmica se não cumprir o acordo temporário. Abbas Araghchi, chefe da diplomacia iraniana, respondeu de Bagdá que qualquer acordo separado sobre Hormuz complicaria a reabertura do Estreito. O estreito torna-se assim um mapa central. É um lembrete de que o Irão se recusa a ser excluído dos ficheiros regionais.

Al Arabi Al Jadid, de 29 de junho de 2026, descreve a mesma sequência. O jornal relata que o comando dos EUA atingiu dez locais iranianos após um petroleiro atacar. Ele afirma que os Guardas Revolucionários posteriormente visaram posições americanas no Kuwait e Bahrein. Ele enfatiza que Teerão assume a responsabilidade pela gestão da navegação em Hormuz. Al Akhbar de 29 de junho de 2026 vê-o como uma tentativa americana de esvaziar o acordo com o Irã de seu alcance. Segundo o jornal, Washington não procuraria quebrar o texto, mas privá-lo de seus efeitos concretos. Esta leitura junta-se ao arquivo libanês. Os Estados Unidos estão a tentar separar o Líbano do Irão. O Irão, pelo contrário, quer manter o Líbano nas negociações regionais.

O primeiro teste

Nida O jornal apresenta o acordo como passagem da mesa de negociação para o campo. Esta fórmula fala bem da natureza da fase aberta. Nada está resolvido. Tudo começa. A primeira pergunta diz respeito ao destacamento do exército para as áreas de teste. A segunda diz respeito à resposta do Hezbollah e ao seu ambiente político. O terceiro diz respeito à capacidade de Washington de deter Israel em caso de bloqueio. O quarto depende de Teerão, que tenta assumir o mapa libanês enquanto a batalha de Hormuz se intensifica. O acordo é, portanto, menos um fim do que um instrumento de pressão. Ele colocou o estado libanês, o exército, Hezbollah, Israel, Estados Unidos e Irã em uma equação. Cada lado vê um ganho possível. Cada lado também vê isso como um grande risco.

Política local: o acordo-quadro quebra o poder entre apostas institucionais, a recusa do Hezbollah e o papel central do exército

Baabda procura transformar a assinatura em um ato de autoridade

Nida, Al Watan, de 29 de junho de 2026, apresenta o acordo-quadro assinado em Washington como o « início ». A fórmula resume o estado da cena política local. As negociações deixam a mesa americana e entram na área mais sensível do debate libanês. Não se trata só de quem assinou. É sobre quem pode executar, quem pode bloquear e quem pode assumir as sequelas. A presidência de Joseph Aoun quer estabelecer a ideia de que o Estado deve retomar a iniciativa. O governo de Nawaf Salam também quer mostrar que o caminho diplomático pode substituir a guerra do desgaste. Mas esta linha permanece frágil. É baseado em uma equação dura. O exército deve entrar nas áreas de teste. Israel deve retirar-se em etapas. O Hezbollah deve aceitar que a soberania deve ser definida pelo monopólio estatal das armas. Cada ponto abre um conflito político interno. Assim, a cena local não é apenas dividida entre apoiadores e opositores do acordo. Está dividido entre duas leituras de soberania. Um passa pelo Estado e suas forças regulares. O outro é a capacidade de resistência para manter sua função armada.

Al Liwa O jornal relata que o Presidente dos EUA felicitou seu homólogo libanês após a assinatura. Prometeu igualmente apoiar a soberania, a independência do Líbano e o destacamento de autoridade estatal pelas suas forças armadas. Joseph Aoun, por sua vez, apelou a Washington para evitar qualquer violação israelense e instou Israel a se retirar das áreas ocupadas no Sul. Esta formulação permite ao palácio presidencial apresentar o acordo como ferramenta, não como concessão. Também torna possível colocar o exército no centro da equação. No entanto, o mesmo enquadramento cria uma pesada responsabilidade. Se Israel atrasar a retirada, Baabda terá de explicar por que razão o compromisso americano não é suficiente. Se o Hezbollah bloquear, o governo terá que escolher entre a pressão política e a busca de um compromisso. Em ambos os casos, a Presidência já não tem o conforto de esperar.

Ain el-Tineh dá uma leitura inversa

Al Akhbar de 29 de junho de 2026 coloca Nabih Berri no centro do protesto. O jornal informa que o Presidente do Parlamento considera o acordo pior do que o de 17 de Maio de 1983 e que não será executado. Esta posição não é apenas uma objecção processual. Ela diz que o acordo ameaça o equilíbrio interno. Berri também adverte contra qualquer tentativa de brincar com o exército ou piada com a idéia de descartar seu comando. Esta frase revela o coração do seu medo. Segundo esta leitura, o acordo não pesa apenas sobre o Hezbollah. Pode também transformar a instituição militar num campo de pressão política. Al Akhbar de 29 de junho de 2026 refere-se a um anexo de segurança que dá a Israel uma vigilância atenta sobre o que o exército faria nas áreas de teste. Para Ain al-Tinh, o perigo reside no deslocamento do conflito. O conflito com Israel tornar-se-ia um conflito em torno da missão do exército, depois um conflito entre os libaneses.

Al Bina em 29 de junho de 2026 descreve o surgimento de uma frente política contra o acordo. O jornal cita Nabih Berri, Walid Jumblatt e Sleiman Frangieh como o núcleo de uma nova linha de recusa. Esta linha não é uniforme. Berri tem vindo a falar desde a Presidência do Parlamento e desde o ambiente de Amal. Joumblatt fala com uma memória aguda das guerras internas. Frangieh fala de um campo político próximo da resistência. Mas a sua convergência tem valor político. Expande a recusa além do Hezbollah sozinho. A posição de ministros próximos ao tandem xiita, Mohammad Haidar e Rakan Nassereddine, também é relatada por Al Bina em 29 de junho de 2026. Afirmam que o Conselho de Ministros não considerou um mandato de negociação e reiteram a sua rejeição de quaisquer negociações directas com Israel. A mensagem ao governo é clara. Os Ministros querem impedir que o acordo seja apresentado como uma decisão tomada por todo o gabinete. O debate está, portanto, a avançar para a legitimidade interna da assinatura.

Hezbollah recusa, mas atrasos na rua

Al Quds Al Arabi, de 29 de junho de 2026, relata que Naim Kassem rejeita a ligação entre a retirada israelense e o desarmamento do Hezbollah. O secretário-geral do partido considera esta condição uma passagem das linhas vermelhas. Essa recusa é esperada, mas sua redação conta. Ele apresentou o acordo como uma tentativa de transformar o Líbano em um instrumento nas mãos de Israel. Desta forma, o partido quer evitar o debate focado apenas no seu arsenal. Procura colocá-lo numa lógica de dignidade nacional e recusa da tutela israelita. O mesmo jornal observa que os protestos ocorreram nos subúrbios do sul de Beirute, na estrada do aeroporto, em Riad Al Solh e no Bekaa, antes do exército reabrir as estradas. Esta sequência mostra um duplo limite. O Hezbollah pode mobilizar-se. Mas o exército intervém para conter. O estado quer manter a rua sob controle, enquanto o partido ainda evita uma ruptura frontal.

Ad Diyar de 29 de junho de 2026 relata que Hezbollah tende a adiar a escalada. O jornal cita fontes segundo as quais o partido não quer lançar um confronto popular ou militar nesta fase. Ele preferiu esperar pelos efeitos dos esforços iranianos para conseguir uma cessação completa das hostilidades e uma retirada israelense. Esta cautela satisfaz duas restrições. Em primeiro lugar, o partido não quer ser acusado de impedir o regresso de pessoas deslocadas do Sul. Então ele não quer abrir uma crise interna enquanto Nabih Berri adverte contra a discórdia. Contudo, Al Liwa Se o acordo for recusado, que caminho concreto propõe para libertar as áreas ocupadas, permitir o regresso dos habitantes e iniciar a reconstrução? Esta questão é política, mas também social. Coloca resistência em frente ao custo humano de esperar.

O exército torna-se o pivô e o alvo do debate

Al Joumhouria, de 29 de junho de 2026, afirma que Washington e parceiros europeus consideram o apoio ao exército como o principal investimento para o sucesso do acordo. O jornal relata que um diplomata vê o texto não como um mero arranjo de fronteiras, mas como uma nova fase. O objectivo seria alargar o destacamento do exército, reforçar as suas capacidades de controlo e dar-lhe a única referência de segurança. Esta leitura é a do campo que defende o acordo. Dá ao exército uma centralidade política sem precedentes. Estabelece-se como um árbitro entre a demanda americana, a pressão israelense e o protesto do Hezbollah. Mas este papel pode virar-se contra ela. Se o exército se mover muito rápido, será acusado de servir um roteiro imposto. Se se mover muito devagar, Israel dirá que não está pronto.

Al Arabi Al Jadid de 29 de junho de 2026 e Al Sharq Al Awsat de 29 de junho de 2026 insistem na margem esquerda para Israel. Os dois jornais relatam que Tel Aviv pretende verificar-se a ação realizada nas áreas de teste e manter uma presença duradoura na área segura se o desarmamento do Hezbollah não for avançado. Al Sharq Al Awsat, de 29 de junho de 2026, acrescenta que Israel aposta em um Hezbollah falha em aceitar o acordo. Esta antecipação é pesada para a política local. Significa que a recusa do partido pode tornar-se, aos olhos de Israel, uma justificação para a ocupação contínua. Significa também que o exército é colocado entre duas contas opostas. Para o governo, encarna o retorno do Estado. Para o Hezbollah, não deve tornar-se a ferramenta de uma restrição externa. Para Israel, continua a ser testado e monitorado.

Uma cena política sem um centro estável

Ad Diyar de 29 de junho de 2026 mostra que o debate está além dos blocos clássicos. O Patriarca Maronita Bechara Rai, de Roma, agradece a Deus o acordo e pede que seja colocado sob a proteção da paz. Samir Geagea apresentou-o como um passo importante para quebrar o impasse do Líbano. Ao contrário, Ali Hassan Khalil responde que aquele que minimiza a discórdia não entende que seu fogo não poupará ninguém. Essas posições resumem a fratura. Parte da cena cristã e do governo vê o texto como uma chance de fechar uma sequência de guerra e restaurar o estado. Parte do campo xiita e seus aliados o vêem como uma armadilha que pode levar a uma crise civil. Entre eles, vários atores buscam manter uma linguagem de cautela. Joseph Aoun apelou ao diálogo como a única maneira de resolver conflitos. Nabih Berri exige evitar a discórdia e diz que quer liderar o confronto nas instituições. Nawaf Salam deve preservar uma maioria governamental suficientemente grande para não transformar o acordo numa crise de gabinete.

Al Jumhouria, de 29 de junho de 2026, observa que o contato entre Nabih Berri e o presidente do Parlamento iraniano Mohammad Bagher Qalibaf ligou o caso libanês a garantias regionais mais amplas. Esta dimensão irrita os defensores de um Líbano separado da agenda iraniana. Isso tranquiliza, no entanto, aqueles que acreditam que apenas um equilíbrio americano-iraniano pode obrigar Israel a se retirar. A política local é, portanto, apanhada entre duas cenas. No primeiro, o governo fala sobre soberania, exército e reconstrução. No segundo, Hezbollah e seus aliados falam sobre equilíbrio regional, garantias e negação da normalização. O bloqueio veio de lá. A palavra soberania é partilhada por todos. Mas não significa a mesma coisa. Para Baabda, significa autoridade estatal. Para Ain el-Tineh, significa também a protecção da unidade interior. Para o Hezbollah, significa a recusa de entregar a força armada antes da retirada completa de Israel. Esta divergência é suficiente para tornar o acordo-quadro não uma solução local imediata, mas um teste de poder.

Citação e discurso por figuras políticas: soberania disputada, medo de discórdia e batalha de palavras em torno do acordo-quadro

Baabda fala língua estatal

Al Liwa O Presidente dos EUA congratulou-se com o acordo e afirmou que Washington apoiaria a soberania, independência, integridade territorial e autoridade estatal do Líbano pelas suas forças armadas. A resposta de Joseph Aoun é formulada em um registro cauteloso. Ele agradece a Washington. Mas ele também pediu que os Estados Unidos evitassem qualquer violação israelense e que Israel se retirasse das áreas ocupadas no Sul. Este discurso destina-se, portanto, a duas audiências. Ele primeiro se dirige fora do país para confirmar que o Estado libanês aceita uma rota diplomática. Ela também se dirige para dentro, dizendo que Baabda não assina um canto branco para Israel. Assim, a palavra central permanece soberania. Mas essa soberania é apresentada como um projeto, não como um fato adquirido.

Ad Diyar de 29 de junho de 2026 mostra a mesma preocupação em outro registro. Joseph Aoun condena os ataques ao Barém e ao Kuwait. Descreve-os como uma violação da soberania do Estado e uma ameaça directa à segurança regional. Apelou então ao diálogo e aos meios diplomáticos como o único meio de solução. O discurso presidencial, portanto, evita a retórica do campo. Procura colocar o Líbano do lado da estabilidade árabe e da legalidade internacional. No entanto, essa cautela também tem uma função local. Tenta conter o debate interno à medida que a rua se aquece e Hezbollah se recusa a concordar. A palavra « diálogo » torna-se então uma ferramenta de proteção interna. Isto serve para impedir que a disputa sobre o acordo se transforme em um confronto entre libaneses.

Nabih Berri transforma o acordo em um alerta nacional

Al Akhbar de 29 Junho 2026 dá Nabih Berri a fórmula mais dura do dia. O presidente do Parlamento considerou o acordo pior do que o de 17 de Maio de 1983 e declarou que não seria executado. Ele também adverte contra qualquer tentativa de brincar com o exército ou para brincar com a idéia de demitir seu comandante. Esta palavra é central. Não se limita à rejeição do texto. Pretende impedir que o exército se torne o instrumento de um conflito interno. Berri não está apenas a falar com o acampamento do governo. Ele também fala com seu próprio público. Ele disse-lhe que a resposta deve permanecer política e institucional. A palavra « discórdia » torna-se então o alarme nacional. Ele sugere que o principal perigo não é apenas o texto assinado em Washington, mas o que sua aplicação poderia causar dentro.

Al Bina Ele respondeu a Samir Geagea e disse que estava desapontado que o aviso de Berri contra discórdia foi recebido por mais divisão. Ele afirma que Berri não adverte contra uma ilusão, mas contra um perigo que todos os libaneses conhecem o preço. Ele acrescenta que aqueles que subestimam a discórdia não entendem que seu fogo não poupará ninguém. A sentença tem um significado político claro. Transforma a defesa da paz civil num argumento contra o acordo. Ela também disse que o debate sobre o Sul não poderia ser separado da memória da guerra interna. Assim, o acordo já não é lido apenas como um dispositivo de segurança. Torna-se um teste de coexistência nacional.

Hezbollah traçar suas linhas vermelhas

Al Quds Al Arabi de 29 de junho de 2026 relata que Naim Kassem recusa a ligação entre qualquer retirada israelense e o desarmamento do Hezbollah. O secretário-geral do partido considera esta condição muito perigosa e afirma que excede as linhas vermelhas. Ele o apresenta como uma tentativa de transformar o Líbano em um instrumento nas mãos de Israel. A lógica do discurso é clara. Hezbollah não está apenas discutindo um calendário ou um mapa. Ele contesta o próprio princípio que coloca sua arma no centro do acordo. Ele também tenta mover o debate. Para seus oponentes, as apostas são autoridade estatal. Para ele, a questão é a recusa de uma condição imposta por Israel. Essa diferença de vocabulário dificulta a mediação. As mesmas palavras, como soberania e segurança, não se referem à mesma realidade nos campos.

Al Liwa, de 29 de junho de 2026, relata uma fórmula ainda mais ofensiva de Naim Kassem. Ele descreve o acordo-quadro como uma humilhação, uma vergonha e uma rendição da soberania. Ele afirma que qualquer acordo deve ser limitado a lidar com a situação ao sul do rio Litani, sem entrar em assuntos internos libaneses ou no arquivo de armas Hezbollah. Este escopo visa separar a retirada israelense do debate nacional sobre o monopólio da força. Ao mesmo tempo, em 29 de junho de 2026, Al Bina, citou os ministros Mohammad Haidar e Rakan Nassereddine. Ambos reafirmam a sua recusa em negociar directamente com Israel e asseguram que o Conselho de Ministros não discutiu um mandato de negociação. Suas palavras servem para estabelecer um limite do governo. Ela disse que a assinatura não era um consenso total.

Os partidários do acordo falam sobre paz, saída da crise e realismo

Ad Diyar de 29 de junho de 2026 relata de Roma a homilia do patriarca maronita Bechara Rai. Ele pediu para agradecer a Deus pelo acordo aprovado pelo Líbano, Estados Unidos e Israel. Ele diz que quer colocar este acordo nas mãos de Deus, porque o caminho para a paz é difícil. A sua palavra não é uma questão de técnica diplomática. Procura dar ao acordo uma dimensão moral. Ela fala de paz após décadas de guerra e medo. Mas também reconhece que nem todos o aceitarão. Esta sombra é importante. O Rai não nega a fractura. Ele tenta cobri-lo com linguagem religiosa e pastoral. Seu discurso defendeu o acordo sem entrar nos detalhes das áreas de teste, retirada ou desarmamento.

No mesmo espaço político, Ad Diyar, de 29 de junho de 2026, relata que Samir Geagea apresenta o acordo-quadro como um passo importante para quebrar o impasse do Líbano. Esta leitura junta-se à de uma parte do campo que favorece a autoridade exclusiva do Estado. Al Quds Al Arabi, de 29 de junho de 2026, também menciona as reações positivas de Fouad Makhzoumi e Ashraf Rifi, que falam de um marco histórico e acreditam que não é mais aceitável que a decisão libanesa permaneça refém do Irã. O vocabulário aqui é o de terminar. Não se trata apenas de apoiar um acordo. É uma questão de dizer que o Estado deve recuperar a decisão de guerra e paz. Os opositores encaram esta linguagem como uma provocação. Leram ali uma tentativa de isolar o Hezbollah antes da retirada de Israel ser garantida.

Jumblatt e Frangieh movem a recusa para o equilíbrio terreno

Al Bina, 29 de junho de 2026, dá um lugar especial para Walid Jumblatt. O jornal relata que seu julgamento sobre o acordo foi lido cuidadosamente por fontes diplomáticas, pois não vem de um aliado orgânico do Hezbollah. Jumblatt descreve o acordo como tripartido em sua forma, mas unilateral em seu conteúdo. A fórmula é política. Significa que o Líbano e os Estados Unidos estão presentes à mesa, mas o verdadeiro benefício iria principalmente para Israel. Esta posição permite que parte do centro político recuse o acordo sem assumir toda a língua do Hezbollah. Transforma a recusa numa crítica equilibrada. Ela perguntou se o texto realmente dava garantias ao Líbano, ou se lhe impunha obrigações.

O mesmo jornal relata que Sleiman Frangieh também critica o caminho seguido até o acordo. Segundo ele, o problema não é o princípio da negociação, mas o caminho para ir à mesa depois de desperdiçar os elementos de força do Líbano. Ele acredita que a resistência deveria ter sido usada como cartão de negociação, em vez de se tornar assunto de negociação. Esta palavra é diferente da de Naim Kassem. Não rejeita a diplomacia como tal. Ela desafia o equilíbrio do poder. Revela uma preocupação mais ampla no campo contra o acordo. Vários atores temem que o estado tenha concordado em tratar a arma do Hezbollah antes de obter uma retirada israelense clara, completa e datada.

Vozes regionais colocam o Líbano de volta no braço americano-iraniano

Al Arabi Al Jadid de 29 de junho de 2026 relata as ameaças de Donald Trump contra o Irã, em um contexto de greves americanas e respostas iranianas em torno de Hormuz. O presidente dos EUA diz que o Irão pode desaparecer se Washington retomar a guerra. Este discurso aumenta a pressão sobre o arquivo libanês. Significa que o acordo de Washington não é apenas jogado em Beirute. Faz parte de um duelo mais amplo, onde os Estados Unidos querem limitar os mapas regionais de Teerão. Em resposta, Abbas Araghchi disse a Bagdá que qualquer tentativa de criar arranjos separados para Hormuz iria complicar a situação. Ele acrescentou que a cessação dos ataques contra o Líbano e a retirada israelense estavam entre as condições a serem cumpridas.

Ad Diyar de 29 de junho de 2026 relata finalmente o recurso entre Mohammad Bagher Qalibaf e Nabih Berri. O Presidente do Parlamento iraniano afirma que Teerão continuará os seus esforços com garantes regionais e internacionais para obrigar Israel a pôr fim à sua guerra contra o Líbano. Ele também se referiu a uma comissão técnica envolvendo Irã, Estados Unidos e Líbano. Este discurso contradiz a lógica americana de separar arquivos. Recorda que o Irão quer permanecer presente no seguimento da frente libanesa. Al Akhbar de 29 de junho de 2026 cita Benjamin Netanyahu, que apresenta o acordo como um reconhecimento do direito de Israel de manter uma área segura, enquanto necessário. Nesta intersecção do discurso, cada lado fala de paz, segurança ou soberania. Mas cada lado dá a estas palavras um significado oposto.

Diplomacia: Washington, Teerão e capitais árabes disputam o quadro do acordo libanês

Washington impõe diplomacia de separação

Al Quds Al Arabi de 29 de junho de 2026 apresenta a sequência diplomática como uma tentativa americana de separar o arquivo libanês do arquivo iraniano. O jornal relata que o acordo-quadro entre o Líbano e Israel foi concluído sob o impulso americano, com o objetivo de privar Teerão do mapa libanês em um momento em que a crise em torno de Hormuz está na vanguarda. Esta leitura coloca Washington no centro de uma estratégia dupla. Por um lado, os Estados Unidos querem organizar um mecanismo de retirada israelita e de implantação do exército libanês em áreas de teste. Por outro lado, procuram impedir o Irão de utilizar a frente libanesa como alavanca em discussões mais amplas sobre navegação, sanções e segurança regional. Assim, a diplomacia americana não se trata apenas de fronteiras. Está a tentar redesenhar o lugar do Líbano no equilíbrio regional do poder.

Al Arabi Al Jadid, de 29 de junho de 2026, confirma esta lógica descrevendo o acordo-quadro como um texto em que Israel mantém uma mão forte nas áreas experimentais. Segundo o jornal, o papel dos Estados Unidos é supervisionar a execução, verificar os passos e forçar o exército libanês a assumir a responsabilidade pelo terreno. O mesmo relato aponta que a chamada de Donald Trump para Joseph Aoun, após a assinatura, deu peso político direto ao acordo. Al Liwa Joseph Aoun respondeu pedindo aos Estados Unidos para evitar violações israelenses e forçar Israel a se retirar. Assim, a diplomacia libanesa procura transformar o compromisso americano em garantia. Mas esta garantia continua ligada à vontade de Washington de continuar a ser o principal árbitro.

O Canal Americano está gradualmente substituindo o quadro da ONU

Ad Diyar, de 29 de junho de 2026, insiste num grande desenvolvimento: a transição do quadro da resolução 1701 para um acordo tripartido de facto entre Washington, Beirute e Tel Aviv. O jornal observa que o acordo não retoma a lógica clássica da força internacional no Sul. Reduz o papel das Nações Unidas a uma função de monitorização mais limitada. Esta mudança é importante para a diplomacia libanesa. Desde 2006, Beirute usa a resolução 1701 como referência internacional para a cessação das hostilidades e a presença do exército. O acordo-quadro introduz agora um mecanismo mais político, liderado pelos Estados Unidos, com medidas de segurança e verificações. O risco é claro. O Líbano ganhou um forte patrocinador, mas perdeu parte da rede multilateral que permitiu que as violações israelenses fossem trazidas para um fórum internacional mais amplo.

Al Joumhouria, de 29 de junho de 2026, apresenta esta transição como uma transição da gestão de crises para a gestão de soluções. O jornal cita um diplomata que vê o acordo como uma nova abordagem, baseada no monopólio estatal de armas e na expansão do papel do exército. A esperada visita do Almirante americano Brad Cooper ao Líbano ilustra esta mudança. Deve controlar a aplicação das áreas de ensaio e especificar os mecanismos práticos. Esta visita dá ao acordo uma dimensão militar, mas também diplomática. Significa que Washington quer agir no terreno, não apenas nas salas de negociação. Significa também que o Governo libanês terá de responder a pedidos específicos. O discurso sobre soberania incluirá mapas, unidades, inspeções e calendários.

Teerão está tentando voltar ao Líbano no grande negócio

Al Binah, de 29 de junho de 2026, destaca a resposta diplomática iraniana. Abbas Araghchi, visitando Bagdá, disse que qualquer intervenção externa na gestão de Hormuz complicaria a situação e atrasaria a plena reabertura do Estreito. Ele acrescentou que o memorando com Washington previa o fim da guerra em todas as frentes, incluindo o Líbano. Esta frase é central. Afirma que o Irão se recusa a deixar Washington tratar do caso libanês separadamente. Para Teerão, a retirada israelita do Sul e a cessação das operações contra o Líbano devem permanecer ligadas ao entendimento americano-iraniano. A mensagem para Washington é, portanto, dupla. O Irão quer manter a gestão de Hormuz. Pretende igualmente preservar o seu papel no controlo da frente libanesa.

Ad Diyar de 29 de junho de 2026 relata, na mesma linha, o recurso entre Mohammad Bagher Qalibaf e Nabih Berri. O Presidente do Parlamento iraniano declarou que Teerão prosseguiria os seus esforços com garantes regionais e internacionais para obrigar Israel a pôr fim à sua guerra contra o Líbano. Ele também se referiu a uma comissão técnica envolvendo Irã, Estados Unidos e Líbano. Esta proposta constitui uma resposta directa à abordagem de Washington. Quer reintroduzir o Irão no seguimento do caso libanês. Também dá a Nabih Berri uma margem política. O Presidente do Parlamento pode assim afirmar que a retirada de Israel depende não só do acordo de Washington, mas também de um equilíbrio regional de poder em que o Irão permanece presente.

Bagdá, Doha, Riade e Cairo procuram conter a escalada

Al Arabi Al Jadid, de 29 de junho de 2026, relata que o ministro dos Negócios Estrangeiros iraquiano Fouad Hussein propõe sediar uma reunião entre os países do Golfo, Irã e Iraque para discutir a segurança regional e os laços econômicos. Esta oferta iraquiana é uma questão de diplomacia de vizinhança. Bagdade quer impedir que o confronto em torno de Hormuz conduza a uma guerra mais ampla. Pretende igualmente preservar o seu papel de ponte entre Teerão e os países árabes. Ao mesmo tempo, o Iraque não pode ignorar o alcance libanês do caso. Se o confronto americano-iraniano retomar, o Líbano torna-se um dos teatros onde esta tensão pode ser traduzida o mais rapidamente possível.

Al Sharq Al Awsat, de 29 de junho de 2026, relata uma chamada entre Mohammad bin Salman e Emmanuel Macron. Ambos os líderes insistem na liberdade de navegação e no apoio aos esforços diplomáticos para reduzir a escalada. Esta sequência dá ao dossiê uma dimensão europeia e árabe. A França, que tradicionalmente segue o Líbano, está também empenhada com a Hormuz, porque a questão energética afecta todo o mercado mundial. O jornal também relata trocas saudita-paquistanesas em torno da mesma sequência. Por sua vez, Al Jumhouria, de 29 de junho de 2026, refere-se aos contatos entre Washington, Riade, Doha e outras capitais durante as negociações. Essas mediações mostram que o acordo libanês não nasceu em uma cabeça-a-cabeça isolada. Ele foi acompanhado por capitais que queriam estabilizar o Sul, enfraquecer as margens iranianas e evitar a guerra regional aberta.

Condenação árabe reforça status diplomático sobre o Irã

Al Quds Al Arabi de 29 de junho de 2026 e Al Sharq Al Awsat de 29 de junho de 2026 relatam uma onda de condenações árabes após os ataques iranianos ao Kuwait e Bahrein. Catar, Arábia Saudita, Emirados Árabes Unidos, Omã, Egipto, Jordânia, Líbano e Liga Árabe denunciam violações de soberania e apelam para evitar o alargamento do conflito. Estas reacções não são meras declarações de solidariedade. Formam uma frente diplomática que isola o Irão numa altura em que Teerão quer defender o seu papel em Hormuz e no Líbano. O Líbano, ao condenar os ataques, alinha-se com uma posição árabe de protecção para os Estados do Golfo. Esta escolha serviu à presidência de Joseph Aoun. Mostra que Beirute quer ser um Estado responsável empenhado no direito internacional e na estabilidade regional.

Ad Diyar de 29 de junho de 2026 relata que Joseph Aoun apela ao diálogo e aos meios diplomáticos como o único meio de solução. A fórmula é conservadora. Condena os ataques sem levar o Líbano ao confronto com Teerão. O Presidente libanês procura assim um equilíbrio difícil. Deve manter a ligação com os países árabes, cuja assistência será crucial para o exército e para a reconstrução. Mas também deve evitar agravar a fratura interna com o Hezbollah e seus aliados. A diplomacia libanesa encontra-se, portanto, numa área estreita. Deve falar como um Estado soberano, sem causar um choque interno. Deve basear-se nos Estados Unidos e nos países árabes, sem dar a impressão de que o Líbano está a tornar-se um terreno para a implementação de um plano regional contra o Irão.

Líbano entre promessa de ajuda e risco de tutela

Al Liwa Esta promessa é diplomáticamente decisiva. Dá ao governo um argumento contra a crítica interna. O acordo não seria apenas um texto seguro. Poderia abrir o caminho para conferências de apoio ao exército e reconstrução. No entanto, esta ajuda terá um preço político. Al Joumhouria, de 29 de junho de 2026, afirma que os Estados Unidos e seus parceiros europeus consideram o apoio ao exército como o investimento essencial para o sucesso do acordo. Os países do Golfo, por seu lado, associam qualquer esforço económico a uma estabilidade duradoura e a uma decisão de segurança unificada. A diplomacia financeira torna-se, portanto, um instrumento de pressão. Ela encoraja o estado, mas pede resultados.

Al Akhbar de 29 de junho de 2026 dá uma leitura oposta. O jornal acredita que Washington não está apenas tentando apoiar o estado, mas transformar o acordo em um instrumento de pressão contra o Hezbollah. Ele afirma que o acordo de Washington é usado para separar o Líbano do memorando americano-iraniano e colocar o exército sob vigilância. Esta crítica junta-se às reservas de Nabih Berri, relatada pelo mesmo jornal, que vê no canal americano-iraniano a única maneira realista de impor uma retirada completa de Israel. A diplomacia libanesa está, portanto, dividida entre duas promessas concorrentes. O primeiro promete ajuda ocidental e árabe se o estado avançar. O segundo promete um melhor equilíbrio de poder se o Líbano permanecer ligado à grande negociação com o Irão.

Diplomacia libanesa sob vigilância interna

Nida O texto assinado não extingui a crise. Está a fazer um teste de execução. A diplomacia libanesa terá agora de provar que a assinatura pode produzir efeitos reais. Terá de obter levantamentos, limitar violações, apoiar o exército e convencer o povo do Sul de que o processo pode permitir o regresso. Também terá de gerir a recusa do Hezbollah, as reservas de Nabih Berri e as expectativas das capitais árabes. É aí que o verdadeiro teste será jogado. O acordo foi assinado em Washington, mas seu valor dependerá do que será verificado em Frun, Zawtar Al Gharbiya e as chancelarias que financiam ou bloqueiam a continuação.

Política internacional: Hormuz, Gaza e Bagdade no coração de uma sequência regional instável

O Estreito de Hormuz retorna ao eixo principal do braço de ferro americano-iraniano

Al Quds Al Arabi, de 29 de junho de 2026, descreve uma região que foi colocada à beira de um confronto direto entre os Estados Unidos e o Irã. O jornal relata que ambos os países trocaram greves pelo segundo dia consecutivo, após ataques à navegação em torno do Estreito de Hormuz. De acordo com esta fonte, Washington afirma ter respondido ao ataque de um petroleiro, enquanto Teerã respondeu a locais militares dos EUA no Kuwait e Bahrein. Donald Trump então aumenta o tom. Ameaça conduzir a operação militar até ao fim se o Irão não cumprir o acordo temporário de cessar a guerra. Esta retórica dá à crise um âmbito mais amplo. Já não se limita à segurança marítima. Também afecta o futuro do diálogo entre Washington e Teerão.

Al Arabi Al Jadid, de 29 de junho de 2026, insiste no cerne da disputa: que controla a passagem através do estreito de Hormuz. O jornal relata que o anúncio de uma « passagem sul segura » por Omã e a organização internacional de navegação em 24 de junho de 2026 foi percebido por Teerã como uma tentativa de contornar sua autoridade sobre a navegação. Os Estados Unidos vêem isto como uma medida de segurança. O Irão vê isto como uma violação do conteúdo do memorando de entendimento assinado com Washington. O conflito centra-se, portanto, num ponto específico. O Irão quer que os navios usem as estradas para as quais é válido. Washington apoia uma passagem alternativa. Esta divergência é suficiente para enfraquecer todo o processo de negociação.

Capitais do Golfo denunciam greves iranianas

Al Sharq Al Awsat, de 29 de junho de 2026, relata uma onda de indignação após o incêndio iraniano no Bahrein e no Kuwait. As autoridades do Kuwait informam que interceptaram dois mísseis balísticos sem danos ou baixas. Bahrein relata danos à propriedade num edifício residencial em Muharraq. O Conselho de Cooperação do Golfo, a Arábia Saudita, os Emirados Árabes Unidos, o Catar, o Omã, o Egipto, a Jordânia e a Liga Árabe condenam os ataques. O vocabulário usado é o da soberania. Os Estados árabes denunciam uma violação do direito internacional e um risco para a segurança regional. Essa reação isola diplomaticamente Teerã, como o Irã procura apresentar sua gestão de Hormuz como um direito estratégico.

Al Bina Ele afirma que qualquer intervenção externa na gestão da Hormuz irá complicar a situação e atrasar a reabertura plena do Estreito. Solicita às outras partes que não retirem do seu quadro o memorando acordado. Seu homólogo iraquiano, Fouad Hussein, propõe uma reunião entre os países do Golfo, Irã e Iraque para abordar a segurança regional e laços econômicos. Bagdade procura assim evitar uma extensão da crise. O Iraque fala como um país vizinho do Irã, como um estado árabe e como um ator exposto a choques militares.

Gaza entra numa crise humanitária e diplomática

Al Quds Al Arabi, de 29 de junho de 2026, relata a continuação dos ataques israelenses contra Gaza, apesar de um quadro de cessar-fogo. O jornal relata que três palestinos morreram em 24 horas. Refere-se também às operações de tiro, bombardeio de artilharia e destruição em áreas a leste da cidade de Gaza. A situação médica continua bloqueada. Israel cancela a saída de um novo grupo de pacientes para serem tratados no exterior. O Ministério do Desenvolvimento Social adverte, em paralelo, sobre o agravamento da catástrofe humanitária e sanitária com a chegada do verão. A crise não é, portanto, apenas militar. Afeta o acesso ao cuidado, água, calor, abrigo e sobrevivência diária.

Al Sharq Al Awsat, de 29 de junho de 2026, relata que as facções de Gaza estão avançando para a rejeição parcial das mudanças propostas por Nikolai Mladenov, representante do Conselho de Paz. Fontes próximas ao arquivo indicam que a resposta esperada no Cairo será negativa em vários pontos, sem rejeitar todo o texto. Essa sombra conta. As facções não fecham completamente a porta. Mas consideram as alterações desfavoráveis. O mesmo jornal afirma que os próprios mediadores não estão satisfeitos com a nova versão. Por conseguinte, a negociação volta ao ponto de partida. Os actores continuam a falar de um cessar-fogo, mas o terreno produz novas vítimas. O calendário diplomático aparece atrasado na emergência humanitária.

Síria permanece exposta a operações israelenses

Al Quds Al Arabi, de 29 de junho de 2026, relata uma nova operação israelense no sul da Síria. O exército israelense afirma ter matado dois homens armados na área de Quneitra. Ela descreve a área como um espaço de segurança defensiva. Fontes locais relatam tiroteio na área de Hader, na parte norte da província. Damasco considera estes movimentos como violações do acordo de desengajamento de 1974 e da soberania síria. Este episódio mostra que a fronteira sul da Síria permanece instável, apesar do declínio de várias frentes. Israel justifica suas incursões, evitando ameaças. A Síria considera-os como um ataque directo ao seu território.

Esta sequência síria faz parte de um ambiente mais amplo. Tensões ao redor do Líbano, Gaza, Hormuz e Síria se alimentam juntas. Os mesmos poderes voltam em todos os arquivos. Os Estados Unidos estão a tentar conter o Irão. Israel está multiplicando lógicas de zona de segurança. O Irão procura impedir o isolamento dos seus aliados. Os países árabes querem evitar uma guerra regional aberta. A Síria, neste contexto, continua a ser um espaço vulnerável. Ele passa por operações militares enquanto não tem verdadeiras alavancas diplomáticas para detê-los. Al Quds Al Arabi de 29 de junho de 2026 dá a este evento um lugar secundário, mas lança luz sobre a continuidade das greves israelenses fora de Gaza e Líbano.

Bagdá lança espetacular campanha anti-corrupção

Al Quds Al Arabi, de 29 de junho de 2026, relata uma vasta campanha de detenções no Iraque. As forças especiais iraquianas estão realizando operações de madrugada em Bagdá, inclusive na zona verde, mas também em bairros ricos e várias províncias. A agência oficial iraquiana informa que 47 pessoas são presas. Eles incluem deputados, funcionários, ex-funcionários eleitos e figuras relacionadas com a corrupção administrativa e financeira. O jornal também cita a implantação de forças blindadas e antiterroristas em torno da zona verde. Esta encenação dá à operação um forte fardo político. O poder quer mostrar que atinge o topo.

Al Arabi Al Jadid de 29 de junho de 2026 lê esta campanha com mais distância. O jornal observa que responde a uma velha demanda na rua iraquiana, mas que também tem uma dimensão política. Ele se referiu ao papel da nova equipe governamental de Ali Al Zaydi, expectativas americanas e o desejo de reduzir as redes ligadas ao antigo governo de Mohammed Shia Al Sudani. Al Sharq Al Awsat, de 29 de junho de 2026, lembra que a corrupção continua sendo um dos maiores desafios do Iraque desde 2003, com baixos rankings em indicadores de transparência. Por conseguinte, a questão é saber se esta operação irá ser levada a julgamentos credíveis ou se continuará a ser uma demonstração de força.

Sudão desafia leitura americana de guerra

Al Quds Al Arabi, de 29 de junho de 2026, relata que o governo sudanês rejeita a apresentação feita por Massad Boulos, um enviado americano para assuntos africanos, perante o Conselho de Segurança. Cartum considera esta apresentação incorreta. As autoridades sudanesas afirmam que não recusaram o plano americano de tréguas. Disseram que tinham enviado uma resposta e comentários detalhados. Então o arquivo está preso em uma batalha de narrativas. Washington fala de uma recusa sudanesa. Cartum fala de um texto discutido. Essa divergência complica o esforço de mediação. Também mostra que a guerra sudanesa já não está confinada ao campo de batalha. Está a ser utilizado no Conselho de Segurança, nas capitais regionais e na forma de nomear responsabilidades.

A crise sudanesa continua menos visível do que Hormuz ou Gaza nas fontes de 29 de junho de 2026, mas permanece pesada. Al Quds Al Arabi de 29 de junho de 2026 também se refere às acusações sudanesas contra Israel no conflito. Este ponto acrescenta um elemento regional sensível. Reflete o grau de suspeita em torno da interferência estrangeira. O Sudão procura defender sua versão diante de fóruns internacionais. Os Estados Unidos estão a tentar forçar uma trégua. No meio, os civis permanecem presos em uma guerra longa, fragmentada e difícil de enquadrar.

Egito e Europa enfrentam crises internas visíveis

Al Quds Al Arabi, de 29 de junho de 2026, também dedica um assunto a acidentes ferroviários no Egito. O jornal observa que os acidentes continuam apesar das despesas massivas incorridas em transportes e grandes projetos de infraestrutura. Ele cita o descarrilamento de quatro carros de um trem Cairo-Alexandria em Kafr Al Zayat. Ele também lembrou a colisão entre um carro e um trem na província de Suez, que matou oito pessoas duas semanas antes. O mesmo artigo coloca esses acidentes em uma série iniciada com o incêndio na Estação Central do Cairo em 2019, e depois marcado pelos dramas de Sohag e Toukh. O assunto vai além do fato. Questiona a eficácia das despesas públicas e a segurança dos serviços básicos.

Os efeitos da onda de calor na Europa também são relatados por Al Liwa em 29 de junho de 2026. O jornal relata trezentos e vinte e sete mortes em Espanha e uma forte pressão sobre a ajuda em França. Os hospitais públicos de Paris relatam um aumento significativo das chamadas e um atendimento excepcional às emergências. O artigo menciona também os departamentos franceses colocados em alerta vermelho e chama na Alemanha para adaptar as cidades aos efeitos do calor. Esta informação estende a secção internacional a outro tipo de crise. Ela não é militar. Ela não é diplomática. Mas isso mostra que os Estados são também julgados pela sua capacidade de proteger as pessoas dos riscos climáticos e para a saúde.

Economia: reforma bancária, regresso do Golfo e reconstrução em condições políticas

Os bancos continuam a ser o teste central da relação do FMI

Nida, Al Watan de 29 de junho de 2026 coloca o arquivo bancário na vanguarda de sua página econômica. O jornal perguntou sobre as emendas supostamente rejeitadas à Lei Bancária e se os deputados cumpririam o parecer do Fundo Monetário Internacional. Esta análise mostra que o debate económico libanês não se trata apenas de números. Concentra-se primeiro na credibilidade do Estado. O sector bancário continua a ser o cerne da crise. Os depósitos, perdas, reestruturação e a responsabilidade dos agentes públicos e privados continuam a bloquear qualquer acordo sólido com o FMI. O Parlamento está, portanto, perante uma escolha pesada. Pode adoptar uma lógica de compromisso interna, que ajuda bancos e grandes depositantes. Pode também procurar satisfazer as condições internacionais, correndo o risco de abrir um conflito social e político sobre a distribuição de perdas. Em ambos os casos, a economia permanece suspensa de uma lei que deve dizer quem paga, quem protege pequenos depositantes e que assume erros passados.

Al Sharq Al Awsat de 29 de junho de 2026 expande esta leitura. O jornal cita um funcionário financeiro que os dois caminhos, políticos e econômicos, estão agora ligados. O objectivo do monopólio de armas do Estado está ligado ao objectivo de restabelecer a legalidade das actividades financeiras e comerciais. Esta abordagem confere ao FMI um papel de liderança. De acordo com a mesma fonte, o cumprimento claro das exigências internacionais deve permitir a mobilização do apoio externo, a saída da guerra como prioridade imediata e, em seguida, a entrada em uma fase de recuperação. O jornal acrescenta que esta trajetória também deve ajudar o Líbano a sair da profunda deterioração de seus rankings soberano e financeiro. Assim, a reforma bancária já não pode ser tratada como um dossiê técnico isolado. Torna-se uma condição para um retorno ao crédito, ajuda e investimento.

Banco do Líbano procura recuperar a transparência

Al Sharq Al Awsat, de 29 de junho de 2026, informa igualmente que o Banco do Líbano, sob a autoridade de Karim Suaid, lançou uma auditoria junto dos Ministérios das Finanças e da Justiça confiados à Alvarez & Marsal. O âmbito de aplicação não se limita aos montantes pagos pelo banco central para financiar os antigos programas de apoio. Cobre igualmente os pagamentos efectuados até ao final de 2023, os montantes transferidos para bancos por transferências internacionais e os pagamentos efectuados em nome do Estado. O jornal afirma que o Banco do Líbano coopera com as autoridades judiciais e fornece-lhes as informações financeiras e a análise que a lei permite comunicar. Isto é importante. Dá à reforma uma componente judicial. Já não se trata apenas de corrigir os balanços. Trata-se também de encontrar os canais de tomada de decisão, pagamento e transferência.

Esta abordagem pode servir dois propósitos. Pode, em primeiro lugar, responder aos pedidos de transparência desde o início da crise. Pode então preparar um terreno mais forte para o debate com o FMI. Mas seu efeito dependerá do futuro. Uma auditoria sem uma utilização judicial clara pode tornar-se outro documento. Pelo contrário, uma auditoria de acompanhamento pode ajudar a distinguir as responsabilidades do Estado, do Banco do Líbano, dos bancos comerciais e dos decisores políticos. A dificuldade continua a mesma. O Líbano tem de produzir provas, não apenas intenções. Deve também evitar a utilização selectiva da transparência contra um acampamento. A necessidade econômica é simples: reconstruir a confiança. O caminho político continua mais pesado.

Sinal saudita abre uma janela para os exportadores

Al Jumhouria, de 29 de junho de 2026, dedica um tema ao levantamento das restrições sauditas aos produtos libaneses. O jornal vê isso como um sinal econômico e político. De acordo com a análise citada, esta decisão pode reviver as exportações libanesas, que perderam o mercado saudita durante os anos de ruptura. Assinala igualmente a vontade de Riade de reabrir uma relação com o Estado libanês e de apoiar uma via de reforma. O texto sublinha o âmbito desta medida para os produtores. O retorno ao mercado saudita pode ajudar os setores legais, trazer moeda e restaurar parte da confiança árabe. O jornal fala de uma rara oportunidade, mas também insiste numa condição: o Líbano deve mostrar que sabe controlar as suas fronteiras e combater o contrabando.

Al Joumhouria de 29 de junho de 2026 vai mais longe, ligando esta decisão à economia real. O jornal explica que seis anos de interrupção pesaram sobre os setores produtivos. O levantamento das restrições pode apoiar o emprego, impulsionar a produção, aumentar a entrada de moedas legais e preparar um regresso gradual dos turistas do Golfo. Turismo, hotéis e imóveis são mencionados como setores que podem beneficiar de um clima mais favorável. Mas o artigo avisa que os efeitos não serão imediatos. Dependerão da capacidade do Estado de estabilizar o país, controlar as passagens terrestres, aéreas e marítimas, combater o tráfico e prosseguir as reformas. Então a mensagem é dupla. O Golfo pode reabrir uma porta. Mas não financiará uma economia onde o Estado não controla fluxos ou riscos.

A reconstrução do Sul torna-se um grande desafio financeiro

O debate económico está ligado ao regresso do povo do Sul. O jornal questiona o Hezbollah sobre a alternativa concreta que propõe se o acordo-quadro for rejeitado. A questão levantada diz respeito à libertação das áreas ocupadas, ao regresso dos deslocados e ao início da reconstrução. Esta questão dá uma dimensão social à questão económica. O Sul não é apenas uma frente. É uma região onde as famílias perderam casas, rendimentos, terras, lojas e pontos de referência. O financiamento da reconstrução não pode basear-se em promessas vagas. Requer doadores, segurança mínima, garantias de trabalho e uma administração capaz de gerir os fundos.

Ad Diyar de 29 de junho de 2026 insiste na escala do projeto. O jornal evoca uma reconstrução do Sul que poderia exigir até vinte bilhões de dólares, no contexto de destruição maciça e deslocamento prolongado. Essa estimativa, mesmo que esteja dentro de um quadro editorial, dá uma ideia da magnitude do problema. O Líbano não tem agora os meios orçamentais dessa operação. Por conseguinte, terá de contar com uma combinação de ajuda árabe, apoio ocidental, financiamento internacional e contribuições privadas. Estes recursos não virão sem um quadro político. Os doadores exigirão uma autoridade pública identificável, mecanismos de controle e segurança que impeça a recorrência da destruição.

A ajuda externa depende da estabilidade e do papel do exército

A Al Joumhouria, de 29 de Junho de 2026, apresenta o acordo-quadro como uma possível porta de entrada para os programas de ajuda e investimento. O jornal afirma que os países do Golfo consideram a estabilidade como um pré-requisito para um compromisso económico a longo prazo. Acrescentou que as instituições oficiais devem ser capazes de gerir a segurança e a economia longe da dupla tomada de decisões. Esta frase ilumina a questão libanesa. Os fundos não serão apenas necessários. Eles estarão ligados à capacidade de decisão do Estado. Nesta leitura, o exército torna-se uma instituição econômica indireta. Sua implantação pode abrir o caminho para ajuda. O seu fracasso pode bloquear o financiamento.

Al Sharq Al Awsat, de 29 de junho de 2026, também descreve a ligação entre segurança, economia e apoio externo. O jornal relata que as autoridades terão de atender às exigências internacionais para mobilizar apoio externo. Este requisito diz respeito ao FMI, mas também aos investidores, aos Estados do Golfo e aos parceiros ocidentais. Por conseguinte, o Líbano tem de agir em várias frentes ao mesmo tempo. Ele precisa de reformar os bancos. Ele precisa de esclarecer as perdas. Tem de controlar os fluxos financeiros. Ele tem de apoiar o exército. Ele tem de reconstruir o Sul. Acima de tudo, deve provar que as decisões públicas não serão derrubadas por uma relação de poder armado ou por um compromisso opaco. Esta acumulação torna a saída da crise lenta. Mas mostra também porque é que o dossier económico já não pode ser separado do dossier institucional.

As finanças públicas procuram receitas específicas

Al Akhbar, de 29 de junho de 2026, trata de outro aspecto da economia pública com o debate sobre os custos de gestão de resíduos. O jornal relata que os ministérios do Meio Ambiente, Finanças e Economia emitiram uma declaração para responder às críticas. De acordo com esta explicação, o decreto não cria um novo imposto destinado a aumentar as receitas das administrações públicas. Aplica a Lei n.o 38 de 2026 e visa financiar uma gestão sustentável dos resíduos sólidos. Os fundos recolhidos não devem entrar no Fundo de Receitas Consolidadas. Devem ser reservados para a gestão integrada de resíduos, triagem, tratamento, reciclagem e infra-estruturas de armazenamento de saúde.

Este debate mostra uma tensão clássica numa economia esgotada. O Estado precisa de receitas para financiar serviços. As famílias e as empresas já estão sob forte pressão. Por conseguinte, qualquer nova contribuição é recebida como um encargo. O governo está tentando defender uma lógica de alocação. Ele diz que o dinheiro vai para um serviço específico. Mas a confiança permanece fraca. Para que tal mecanismo funcione, exige contas públicas legíveis, contratos transparentes e resultados visíveis. A gestão de resíduos é também um teste económico. Afeta municípios, empresas, saúde pública, turismo e a imagem do país. Pode tornar-se uma reforma útil. Também pode ser visto como uma amostra extra se o serviço não mudar.

Hormuz, mercados do Golfo e risco monetário

Al Quds Al Arabi, de 29 de junho de 2026, relata que as bolsas do Golfo fecharam em ordem dispersa após a escalada militar entre os Estados Unidos e o Irã. O jornal relata que os ataques iranianos às bases dos EUA no Kuwait e no Barém abalaram a confiança dos investidores. O mesmo arquivo refere-se à saída de uma empresa CMA CGM do Estreito de Hormuz em um ambiente que é considerado complexo e requer vigilância constante. Para o Líbano, este contexto conta. Qualquer aumento sustentado das tensões no Golfo pode afectar os custos de transporte, a energia, as transferências e o turismo regional.

Al Sharq Al Awsat de 29 de junho de 2026 relata, em paralelo, a chamada entre Mohammed bin Salman e Emmanuel Macron sobre a liberdade de navegação e redução da escalada. O jornal também destaca as relações energéticas entre Riade e Tóquio, com um interesse japonês na estabilidade do mercado mundial do petróleo. Este contexto recorda que o Líbano está a desenvolver-se numa economia regional altamente sensível às rotas marítimas, ao petróleo e à confiança política. Se o Golfo se estabilizar, a janela aberta às exportações libanesas, ao turismo e ao investimento pode expandir-se. Se Hormuz continuar a ser uma zona de confronto, as prioridades regionais avançarão para a segurança energética e o Líbano corre o risco de voltar a ser uma questão secundária.

Justiça: corrupção iraquiana, detenção sem julgamento e judicialização de conflitos regionais

Bagdade transforma a anticorrupção numa operação de força

Al Sharq Al Awsat, de 29 de junho de 2026, apresenta a campanha de detenções no Iraque como uma sequência judicial e de segurança recente sem precedentes. O jornal relata que tanques e veículos blindados cercaram a área verde de Bagdá, enquanto forças conjuntas invadiram casas e vilas. As operações visaram políticos, parlamentares, empresários e personalidades relacionadas à corrupção e abuso de influência. As autoridades iraquianas afirmam que as detenções foram conduzidas com base em mandados judiciais. A Comissão Federal da Integridade também assegura que todos os procedimentos tenham sido realizados de acordo com a lei. Esta precisão é importante. Ela procura impedir que a operação seja lida como uma purga política. Mas o destacamento militar, o fechamento do acesso e a presença de forças antiterroristas dão ao caso um escopo que vai além do procedimento comum. A justiça aparece aqui com os seus juízes, mandatos e investigações. Mas ela avança sob escolta pesada, em um espaço de poder onde os suspeitos pertencem aos círculos mais protegidos do estado.

Al Quds Al Arabi, de 29 de junho de 2026, informa que as operações levaram à detenção de 47 pessoas, incluindo deputados e funcionários, por suspeita de corrupção administrativa e financeira. O jornal observa que a operação ocorreu ao amanhecer, na zona verde, mas também em áreas afluentes de Bagdá. A encenação conta tanto quanto os nomes. Significa que o Estado quer mostrar que nenhum lugar está fora de alcance. Esta imagem responde a uma antiga raiva popular. Durante anos, a corrupção no Iraque tem sido vista como uma das causas do enfraquecimento dos serviços públicos, do exílio dos jovens e da perda de confiança nas instituições. No entanto, a força da operação cria outra questão. Pode a justiça permanecer independente quando a sua acção se tornar um evento de segurança nacional? A resposta dependerá menos do número de detenções do que do seguimento. As investigações terão de apresentar provas, os ensaios terão de ser públicos e os activos terão de ser recuperados de acordo com a lei.

A confissão de Adnan Al Jumaili abre uma cadeia de arquivos

Al Sharq Al Awsat, de 29 de junho de 2026, liga a campanha à prisão anterior de Adnan Al Jumaili, ex-funcionário sênior do setor petrolífero. O jornal relata que os mandados foram disparados com base em suas declarações e evidências investigativas. Fontes citadas pelo dia a dia falam de uma força conjunta de serviços antiterrorismo, militares e de integridade. Esta combinação dá ao caso uma dimensão sensível. O sector petrolífero continua a ser o centro financeiro do Estado iraquiano. Embora as suspeitas digam respeito a mercados, postos, contratos e canais de desvio, a justiça não trata apenas de incidentes isolados. Afecta a forma como o aluguer público funciona. O mesmo jornal relata que as somas apreendidas na investigação Al Jumaili atingiram dez milhões de dólares e trinta e um bilhão de dinares iraquianos, após a descoberta de montantes adicionais e o fracasso de uma tentativa de fuga de fundos.

Al Arabi Al Jadid, de 29 de Junho de 2026, apresenta uma lista mais precisa das pessoas em causa. O jornal cita Muthanna Al Samarrai, Bahaa Al Nouri, Mohammad Al Karbouli, Alia Nassif, Mohammad Jamil Al Mayahi, Hassan Al Khafaji, Abdel Rahman Al Loueizi, Mudhar Al Karawi, Hind Al Abbasi, Mohammad Farman Al Joubori, Bushra Al Qaisi, Mohammad Al Sayhud, Ali Maarij e Ibrahim Al Soumaidaie. Ele afirmou que as prisões foram baseadas nas declarações de Adnan Al Jumaili, que havia sido detido desde o início de junho de 2026. Esta acumulação de nomes cria um choque político. Mostra que o caso afeta várias correntes e vários níveis de poder. Para se tornar um ponto de viragem. Mas também pode tornar-se um campo de vingança. A justiça terá de provar que não escolhe os seus objectivos de acordo com o equilíbrio do momento. O risco é tanto maior quanto vários números pertencem a antigas redes ligadas a governos anteriores e rivalidades atuais.

A questão decisiva continua a ser a dos julgamentos

Al Arabi Al Jadid, de 29 de junho de 2026, salienta que o sucesso da operação não será medido pelo número de pessoas presas. Será medida pela capacidade da justiça de alcançar os responsáveis, devolver os fundos desviados e tomar decisões baseadas em provas. O artigo cita análises que veem a operação como um ponto de viragem política, também alimentada pela pressão americana. Esta leitura introduz uma dificuldade. A luta contra a corrupção é popular. Pode também tornar-se uma ferramenta para reorganizar o poder. Se os juízes trabalharem sob pressão, o efeito será frágil. Se as investigações resistirem à intervenção, a operação pode abrir uma nova fase. Portanto, o desafio é não parar rapidamente. É julgar bem.

Al Sharq Al Awsat, de 29 de junho de 2026, lembra que a corrupção continua sendo um dos principais desafios do Iraque desde 2003. O país ocupa uma posição baixa em indicadores internacionais de transparência. O governo de Ali Al Zaydi diz que quer fazer disto uma prioridade. O ex-primeiro-ministro Haider Al Abadi, por sua vez, exige uma luta global, duradoura e não política. Esta resposta fornece um quadro útil. Uma campanha bem sucedida deve ir além do espetáculo legal. Deve estabelecer regras estáveis em matéria de contratos públicos, nomeações, contratos petrolíferos, propriedade apreendida e controlo parlamentar. Sem isso, as prisões podem acalmar a rua por alguns dias. Não alteram a profunda ordem da impunidade.

Detenção administrativa de Samah Hajjawi expõe justiça sem acusação pública

Al Quds Al Arabi, de 29 de junho de 2026, informa que as autoridades israelenses estenderam pela terceira vez a detenção administrativa de Samah Bilal Abdel Rahman Hajjawi, uma mulher palestiniana de 27 anos de Qalqilya. A extensão cobre mais seis meses e mantém-na na prisão até 29 de setembro de 2026. O jornal lembra que a detenção administrativa é uma prisão sem acusação pública ou julgamento, com base em um registro secreto ao qual nem o detido nem seu advogado têm acesso. Este ponto é central para uma seção de justiça. Isto não é apenas uma decisão de prisão. Este é um regime pelo qual a autoridade de segurança substitui a acusação. O detento deve desafiar a evidência de que ele ou ela não sabe. O direito de defesa torna-se muito limitado.

Al Quds Al Arabi, de 29 de junho de 2026, acrescenta que Samah Hajjawi já havia sido preso pela primeira vez por sete meses e meio, e uma segunda vez por três meses e meio. Foi libertada em 19 de janeiro de 2025 na primeira fase de uma troca de prisioneiros ligados ao cessar-fogo em Gaza. Ela foi novamente presa em 1 de abril de 2025, menos de três meses após sua libertação, e depois voltou para a detenção administrativa. O seu recurso contra a prorrogação foi indeferido por um tribunal israelita. O mesmo artigo relata que ela foi movida entre vários locais de detenção, incluindo Damon, Jalameh e Sharon, sem ser questionada. A autoridade prisional palestina descreve estas transferências arbitrárias.

As condições de detenção tornam-se uma questão de direitos humanos

Al Quds Al Arabi, de 29 de junho de 2026, relata que Samah Hajjawi afirma ter sido preso após uma busca na casa da família. Ela também afirma ter sido submetida a maus-tratos, insultos e buscas humilhantes na prisão de Sharon. Ela informou ainda que as violações contra prisioneiros continuaram na prisão de Damon. Estes elementos remetem o processo para as condições de detenção. A questão já não é apenas por que uma pessoa é detida sem uma acusação. Também é importante saber como ela é tratada uma vez que ela é colocada sob a supervisão da prisão. O jornal acrescenta que cerca de 49% dos prisioneiros palestinos detidos em prisões israelenses seriam detidos sem acusação, seja sob o estatuto de combatentes ilegais ou sob detenção administrativa. Estes dados conferem ao caso Hajjawi um âmbito colectivo.

O mesmo caso mostra que a justiça também está presa na crise de Gaza. Al Quds Al Arabi, de 29 de junho de 2026, relata que Israel cancelou a saída de um novo grupo de pacientes de Gaza que seriam tratados no exterior. O jornal também relata que uma parte significativa do aparelho de diálise parou no complexo médico Al Shifa devido à falta de material necessário para sua operação. Estes factos são essencialmente humanitários. Mas também envolvem a responsabilidade legal de um poder que controla movimentos, acessos e autorizações. Quando um doente não pode sair e quando um serviço vital é bloqueado, a questão da protecção dos civis junta-se à da lei.

No Iémen e no Irão, a justiça torna-se uma língua de guerra

Al Sharq Al Awsat, de 29 de junho de 2026, relata que os Houthis estão expandindo sua economia de cobrança e controle de bens públicos. O jornal descreve novas taxas impostas aos agricultores e proprietários que são elegíveis para licenças ambientais. Ele também se referiu à transformação de áreas sob instituições públicas e militares em projetos comerciais gerenciados por familiares dos líderes do movimento. Neste caso, a questão legal é a de propriedade pública, abuso de autoridade e captação de recursos. Os habitantes falam de acusações impostas pela força. As fontes econômicas citadas vêem isso como um aumento do financiamento do poder de fato. O direito está, portanto, ausente como proteção, mas presente como falta. A propriedade pública já não é garantida por uma autoridade neutra. Eles se tornam ativos redistribuídos de acordo com o poder político.

Al Sharq Al Awsat, de 29 de junho de 2026, relata finalmente que as autoridades iranianas querem judicializar os ataques americanos e israelenses contra o Irã. O jornal cita recursos para a acusação dos responsáveis por essas greves perante tribunais nacionais e internacionais. Os danos físicos, psicológicos, materiais e morais sofridos pelos iranianos são apresentados como constituindo registros judiciais. Os ataques aos centros de saúde e de serviços e as mortes de civis são mencionados como possíveis elementos de queixas. Esta abordagem mostra como a justiça se torna outra frente de conflito. É usado para construir a história de uma vítima, buscar reparação e definir responsabilidades. Ela pode produzir ficheiros. Mas a sua eficácia dependerá do acesso às provas, da jurisdição dos tribunais e da capacidade de exceder a mera lógica da propaganda.

Sociedade: retornos precários, moradia frágil e vida civil sob pressão

Sul entre retorno esperado e reconstrução impossível sem garantias

Ad Diyar de 29 de junho de 2026 descreve a questão social mais importante do momento através da situação dos deslocados do Sul. O jornal afirma que é importante não esquecer mais de um milhão de pessoas afastadas de suas aldeias e cidades, vivendo em tendas ou escolas, com alimentos e necessidades vitais que permanecem abertas. Ele acrescenta que o projeto de reconstrução poderia chegar a vinte bilhões de dólares, como a destruição é comparada, em seu editorial, com o de uma guerra em larga escala. Essa estimativa traz a crise do Sul para outra escala. Já não é apenas um dossiê militar ou uma negociação de áreas de teste. Estas são casas perdidas, escolas interrompidas, lojas paradas, fazendas abandonadas e famílias esperando para saber se o retorno será possível antes do próximo outono, na próxima temporada ou na próxima onda fria. A mesma fonte também lembra a questão dos prisioneiros detidos por Israel. Este ponto adiciona um fardo humano ao arquivo. As famílias deslocadas não pedem apenas cartões e garantias. Eles pedem uma resposta sobre os vivos, os mortos, os prisioneiros e as casas.

Al Liwa O jornal acredita que a recusa política de negociar não pode ser completa sem uma proposta prática para os habitantes do Sul. Ele perguntou como as áreas ocupadas restantes seriam libertadas, como os deslocados retornariam, de onde viriam os fundos de reconstrução e como evitar mais destruição. O mesmo texto sublinha a necessidade de um verdadeiro apoio árabe e internacional, não limitado a declarações. Salienta que o exército libanês não pode assumir a responsabilidade exclusiva pela implantação e segurança numa vasta área e ser destruído sem meios militares, logísticos e financeiros. Assim, a sociedade civil no Sul é suspensa em três condições. Precisamos de uma retirada israelita verificável. É necessário um apoio financeiro rápido. Requer também uma autoridade pública capaz de gerir a ajuda sem transformar a reconstrução num novo espaço de clientelismo ou rivalidade.

Frun, Zawtar Al Gharbiya e as aldeias em luto

Al Liwa O jornal descreve uma estrada que gradualmente se torna uma travessia dos danos. Depois de Bourj Rahhal, Deir Qanoun Al Nahr, Maaroub e Srifa, ele se refere a casas destruídas em ambos os lados da estrada, edifícios arrasados, e depois lojas e casas que caíram em Al Ghandouriya. O artigo também relata moradores que organizam rituais ligados a Ashura, com água, café, refeições e sinais de luto. Essa cena resume uma sociedade que não deixa seus rituais, mesmo quando o espaço que os carrega é quebrado. As aldeias não são apenas pontos num mapa militar. São redes de famílias, cemitérios, mesquitas, pequenos comércios e lembranças. Quando uma casa cai, não é só a propriedade privada que desaparece. É muitas vezes um arquivo de família, um bairro e prova de pertença.

A controvérsia sobre Frun reforça essa tensão. Al Liwa, de 29 de junho de 2026, relata que o município e os habitantes rejeitam a ideia de integrar a cidade em uma área de teste porque não está ocupada e está fora da linha amarela. O jornal acrescenta que Frun é habitado por algumas famílias que retornaram às casas que ocupavam. Observa também a ausência de forças israelenses e elementos armados na localidade. O debate social surge precisamente desta lacuna. Para trocar cartões, Frun pode se tornar parte de um dispositivo de segurança. Para os habitantes, permanece uma aldeia ferida que tenta manter uma presença mínima. A pergunta feita pelo jornal, sobre a escolha de Frun e Zawtar Al Gharbiya, reflete assim uma preocupação mais ampla. As aldeias têm medo de serem tratadas como áreas técnicas, pois já estão passando por uma crise de moradia, luto e retorno.

Os subúrbios do sul ocupam as ruínas

Al Joumhouria de 29 de junho de 2026 dedica um relatório aos subúrbios do sul de Beirute, onde a vida retoma no meio dos escombros. O jornal descreve o retorno dos engarrafamentos, as padarias que saem do pão novamente, os cafés cheios de clientes assistindo a partidas da Copa do Mundo, os vendedores de frutas que armazenam suas barracas e as motocicletas que esgueiram entre carros. Esta aparente normalidade não esconde danos. O mesmo relatório relata que as pilhas de escombros permanecem entre os edifícios quebrados e abertos no céu. Ele explica que as famílias fugiram no meio da noite, no momento da refeição anterior ao jejum do Ramadão, para a beira-mar, outros bairros, outras cidades ou casas de parentes. O regresso, neste contexto, não é um fim da crise. É uma forma de voltar para um bairro cujos marcos ainda estão quebrados.

O mesmo relatório de Al Joumhouria de 29 de junho de 2026 mostra que o renascimento da vida está ligado à memória religiosa e comunitária. Durante dez noites, os moradores se reúnem nas praças do bairro para rezar, cantar, ouvir discursos e distribuir água fria, café e refeições. Um morador, Ali Al Alawieh, diz que a comemoração de Achoura ensina a não ter medo, embora reconhecendo que a edição deste ano traz muita tristeza. No entanto, o jornal afirma que nem todos voltaram. Muitos permanecem deslocados porque suas casas estão danificadas. As pessoas mais velhas preferem ficar longe, para não repetir o ciclo de malas, vôo e retorno. Esta frase diz fadiga social. Deslocamento não é mais um episódio. Torna-se uma repetição que usa corpos, laços e confiança.

Habitação, aluguéis antigos e construções não autorizadas

Al Akhbar de 29 de junho de 2026 aborda outra crise social, menos espetacular do que as destruições do Sul, mas pesada para as famílias: a de antigos arrendamentos residenciais. O jornal relata que os tribunais fazem numerosos julgamentos libertando esses arrendamentos e ordenando que os inquilinos deixem suas casas. Explica que a interpretação adotada por uma parte do tribunal estabelece o início do período de prorrogação legal da lei de 2017, o que leva à conclusão de que o período de nove anos terminou em fevereiro. Segundo o artigo, esta abordagem aplica-se num contexto de falta de política de habitação e de rede de segurança social. Advogados citados no jornal acreditam que antigos inquilinos sofrem injustiça quando os tribunais aplicam estritamente a lei, independentemente das condições econômicas, sociais e humanas do país.

Al Akhbar de 29 de junho de 2026 também cita o presidente da autoridade imobiliária libanesa, Andira Al Zouhairi, segundo o qual o número de habitações alugadas antes de 1992, estimado em cerca de 64 mil, caiu drasticamente. O jornal relata que apenas em Bourj Hammoud, mais de 100 apartamentos foram esvaziados, alguns dos quais mesmo antes de certas decisões entraram em vigor. Este caso afecta uma área sensível da sociedade libanesa. Os proprietários invocam seus direitos e a velha fraqueza das rendas. Os inquilinos invocam a ausência de alternativas, o aumento dos preços e o medo do desmantelamento. Entre os dois, o estado permanece ausente como ator de proteção. Uma crise jurídica está, portanto, a tornar-se uma crise de velhice, pobreza urbana e mobilidade forçada. Pode produzir uma forma silenciosa de deslocamento interno, desta vez sem bombardeamento.

Ad Diyar de 29 de junho de 2026 aponta, em paralelo, o declínio relativo da construção não autorizada em Akkar nos últimos dois anos, graças ao controle mais rigoroso em vários setores. Mas o jornal afirma que os municípios não têm poderes suficientes para prevenir directamente as infracções. O seu papel é muitas vezes limitado ao controlo e à comunicação de informações, enquanto a responsabilidade pela execução das decisões cabe às autoridades competentes e às forças de segurança. O artigo acrescenta que a paralisação do trabalho ocorre frequentemente após o início da construção e que a destruição permanece limitada a pequenas estruturas. Este caso revela uma fraqueza na ação pública. A necessidade de habitação, a falta de planeamento e o lento ritmo da implementação administrativa produzem áreas cinzentas. Alimentam, então, conflitos entre moradores, municípios, proprietários e o estado.

Administração, diáspora e violência invisível

Ad Diyar, de 29 de junho de 2026, relata que o ministro do Interior, Ahmad Al Hajjar, lançou pela primeira vez fora do país um serviço de impressão digital biométrica para passaportes da Embaixada libanesa no Kuwait. Ele foi acompanhado pelo Diretor Geral de Segurança Hassan Choucair, Embaixador Ghadie Khoury e funcionários de segurança. O Ministro apresenta esta medida como um passo na modernização da administração e na melhoria dos serviços aos expatriados. O regime destina-se a permitir aos residentes libaneses no estrangeiro tomar medidas, recolher as suas impressões digitais no seu país de residência e transmiti-las electronicamente ao Líbano. A experiência deve ser então alargada a outras embaixadas e consulados no Golfo e noutros locais. Esta medida é tanto social como administrativa. Reduz o custo das viagens. Mantém uma ligação com a diáspora. Também dá ao estado uma imagem rara de serviço útil.

Al Joumhouria de 29 de junho de 2026 finalmente abre um arquivo sobre violência doméstica sofrida por homens. O jornal afirma que isso não se destina a comparar o sofrimento das mulheres com o dos homens, nem a minimizar a violência contra as mulheres. Antes, recorda que a violência continua a ser um comportamento rejeitado, independentemente da identidade da vítima ou do autor. Segundo o texto, essa violência muitas vezes assume formas não físicas: insultos repetidos, desvalorização, zombaria do papel, aparência ou habilidades, questionamento constante das decisões e chantagem emocional. O artigo também salienta que algumas imagens sociais impedem os homens de dizer sua dor ou pedir ajuda. Essa abordagem amplia o debate familiar. Mostra que a proteção contra a violência deve basear-se no ato, seus efeitos psicológicos e suas consequências sociais, não apenas no perfil esperado da vítima.