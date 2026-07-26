🚨 A UNIFIL ACABOU?

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🔵 Desde 1978, os Capacetes Azuis patrulham o sul do Líbano. O Conselho de Segurança da ONU declarou o fim do mandato em 31 de dezembro de 2026.

🇮🇱🇺🇸 Pressões israelo-americanas assumidas… mas também números perturbadores: mais de 10.000 violações israelitas documentadas pela UNIFIL desde o cessar-fogo de novembro de 2024.

🇫🇷🇮🇹 O que se segue? A França e a Itália estão a anunciar uma coligação para assumir o controlo.

Pela primeira vez em 48 anos: Sul do Líbano sem capacetes azuis.

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