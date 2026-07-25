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🕯️ Elias Hoayek, o patriarca que deu à luz o Líbano

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L'auteur: Newsdesk Libnanews
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🕯️ Élias Hoayek, le patriarche qui a fait naître le Liban
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Há mais de um século, um homem da Igreja lutou para dar ao Líbano as suas fronteiras e o seu destino. Em 25 de julho de 2026, em Dimane, a Igreja o proclamou abençoado. Um olhar retrospectivo sobre a vida do « pai do Grande Líbano ».

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