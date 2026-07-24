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🏛️ MECHNAQA : SUR LES TRACES D’ADONIS 🇱🇧

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🏛️ MECHNAQA : SUR LES TRACES D'ADONIS 🇱🇧
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Beta translationCette traduction est produite automatiquement en version beta. Merci de rester prudent sur le contenu et de verifier la version francaise en cas de doute.

Dans l’arrière-pays de Byblos, un sanctuaire romain garde un nom qui pleure : Mechnaqa, « le lieu des larmes ». Entre légende d’Adonis et racines phéniciennes, un site oublié qui n’a plus livré ses secrets depuis les années 1950.

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