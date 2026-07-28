🎥 Lindsey Graham queria bombardear o Líbano com Netanyahu

Falecido em 12 de julho de uma dissecção aórtica, o senador norte-americano Lindsey Graham está enterrado nesta terça-feira em Washington. No dia anterior, um documentário inédito do diretor Alex Holder revela imagens tiradas antes de sua morte: Graham regozija-se com a guerra EUA-Israel contra o Irão😲, compara Trump e Netanyahu a Roosevelt e Churchill e oferece unilateralmente ao primeiro-ministro israelita ajuda militar dos EUA contra o Líbano🇱🇧. Netanyahu está em declínio — por enquanto.
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