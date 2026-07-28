Nadar em risco no #Líbano: o relatório do CNRS de 2026 sobre a qualidade das águas costeiras caiu.

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Dos 37 locais testados de Nahr el-Kabir a Naqoura, 24 estão limpos, mas 7 permanecem perigosos — o rio Antelias à frente, seguido por Ramlet al-Baida e a baía de Jounieh. Em Trípoli, mais da metade das casas ainda não está conectada à rede de saneamento. No entanto, os libaneses continuam a nadar até lá.
🔗 LibnaNEWS.com
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