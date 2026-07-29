Kavinsky, a última viagem do piloto de Testarossa

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Com o desaparecimento deKavinsky, a música eletrónica francesa perde um dos seus criadores mais singulares. Por trás desse pseudônimo estava Vincent Belorgey, um artista discreto que se tornou referência mundial graças a um universo imediatamente reconhecível, feito de sintetizadores analógicos, luzes de néon, estradas desertas e Ferrari Testarossa lançada na noite. Seu personagem, inspirado por um motorista que havia retornado dos mortos após um acidente, acabou indo além da ficção para se tornar um verdadeiro ícone das ondas sintéticas.

O público em geral tinha descoberto comChamada noturna, que se tornou indissociável do filmeDrivepor Nicolas Winding Refn. Em poucos minutos, essa melodia hipnótica impôs uma nova estética musical: uma mistura de nostalgia dos anos 1980, romantismo melancólico e poder eletrônico. Poucas obras deixaram tal marca numa geração de cinéfilos e amantes da música eletrónica.

Mas Kavinsky não era apenas uma peça.Testarossa Autodrive-,Jogo de estrada-,Protovisão-,Aparência Ímpar-,Renegadeou o álbumOutRun, construíra um universo coerente onde cada peça parecia acompanhar um filme imaginário. Sua influência se estendeu muito além da cena francesa, inspirando muitos artistas em synthwave e música eletrônica contemporânea.

Em 2024, ele mais uma vez cativou o mundo na cerimônia de encerramento das Olimpíadas de Paris. ParalelamenteAngelee dePhoenix, ele ofereceu uma interpretação magistral deChamada noturnaDiante de centenas de milhões de telespectadores, essa performance deu uma segunda vida a uma faixa de quatorze anos, a ponto de quebrar um recorde mundial de pesquisa sobre o Shazam em um único dia.

Numa época em que a música eletrônica é frequentemente dominada pelo efêmero, Kavinsky conseguiu a proeza de criar uma imaginação atemporal. Seu trabalho era tanto sobre as trilhas sonoras de John Carpenter quanto sobre videogames, estradas americanas ou carros esportivos italianos. Ele não buscava seguir tendências: criara as suas próprias.

Hoje, é uma figura com um casaco de peluche que se afasta uma última vez durante a noite. No entanto, como o personagem que ele inventou, Kavinsky, sem dúvida, continuará a rolar na memória coletiva por muito tempo. Desde que as primeiras notas deChamada noturnaou deTestarossa Autodrive, o seu universo permanecerá vivo, algures entre o cinema, a música e os sonhos.