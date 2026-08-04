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الجمعية الطبية اللبنانية الأوروبية في ذكرى انفجار مرفأ بيروت: صحة الإنسان والجاهزية الطبية والعدالة ركائز التعافي

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Newsdesk Libnanews
L'auteur: Newsdesk Libnanews
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الجمعية الطبية اللبنانية الاوروبية: سرطان البروستات يصيب واحد من ثمانية رجال ونسبة الشفاء تكون أكبر عند الاكتشاف المبكر للمرض
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أستذكرت الجمعية الطبية اللبنانية الأوروبية وبمناسبة الذكرى السنوية لانفجار مرفأ بيروت، الضحايا والجرحى، وتقدمت بأحر التعازي إلى عائلاتهم، مؤكدة أن الرابع من آب سيبقى محطة وطنية وإنسانية مؤلمة في ذاكرة اللبنانيين.

وحيّت الجمعية الأطباء والممرضين والمسعفين وجميع العاملين في القطاع الصحي الذين واجهوا الكارثة في ظروف استثنائية، وقدموا نموذجًا في التضحية والالتزام المهني لإنقاذ الأرواح، رغم الإمكانات المحدودة والدمار الذي طال عددًا من المستشفيات والمراكز الطبية.

وأكدت الجمعية في بيان أن الكوارث الكبرى تبرز أهمية الاستثمار في الأنظمة الصحية، وتعزيز جاهزية المستشفيات وخطط الاستجابة للطوارئ، وتطوير آليات التعاون الطبي محليًا ودوليًا، بما يضمن حماية الأرواح والحد من تداعيات الأزمات.

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وختمت الجمعية بالتأكيد على التزامها الدائم بدعم كل المبادرات التي تعزز الصحة العامة، وترفع مستوى الجهوزية الطبية، وتحافظ على كرامة الإنسان وحقه في الرعاية الصحية، آملة أن تبقى ذكرى الرابع من آب دافعًا لاستخلاص الدروس وبناء مستقبل أكثر أمانًا للبنان وشعبه.

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Newsdesk Libnanews - translated by IA
Newsdesk Libnanews - translated by IAhttps://libnanews.com
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