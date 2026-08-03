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Seis anos após a explosão do porto de Beirute, a justiça está finalmente avançando?

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6 ans après l'explosion du port de Beyrouth, la justice avance-t-elle enfin ?
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Em 4 de agosto de 2020, 2.750 toneladas de nitrato de amônio armazenadas desde 2013 explodiram no porto de Beirute: mais de 236 mortos, 7.000 feridos, uma cidade devastada.

Em março de 2026, o juiz Tarek Bitar encerrou sua investigação após anos de obstrução política. 70 pessoas estão agora implicadas, incluindo o ex-primeiro-ministro Hassan Diab, os ex-ministros Ali Hassan Khalil, Ghazi Zeaiter e Youssef Fenianos e o ex-procurador-geral Ghassan Oueidat. A extradição de Igor Grechushkin, proprietário do cargueiro Rhosus, foi recusada pela Bulgária. O presidente Joseph Aoun e o primeiro-ministro Nawaf Salam estão agora pedindo que a acusação seja publicada.

Seis anos depois, as famílias das vítimas ainda aguardam a verdade e a justiça.

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