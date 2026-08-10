Pakistan : la puissance nucléaire qui inquiète Israël

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Le Pakistan s’impose en 2026 comme un acteur de plus en plus visible au Moyen-Orient, à la fois militaire, diplomatique et stratégique. Islamabad a renforcé son pacte de défense avec l’Arabie saoudite, déployé environ 8 000 soldats ainsi que des avions de combat, des drones et un système antiaérien dans le royaume pendant la guerre régionale, participé à la médiation entre Washington et Téhéran et rejoint, le 7 août, l’alliance de défense formée avec Riyad et Ankara. Cette montée en puissance intervient alors que le Pakistan reste la seule puissance nucléaire du monde musulman et refuse toujours de reconnaître Israël. Pour Jérusalem, l’inquiétude ne vient pas d’une menace pakistanaise directe ou d’une préparation connue à un conflit avec Israël, mais d’une transformation plus profonde : Islamabad apporte désormais une profondeur militaire et nucléaire à des États du Moyen-Orient qui cherchent à réduire leur dépendance stratégique envers les États-Unis et à limiter la capacité d’Israël à imposer seul le rapport de forces régional.

Le mouvement s’est accéléré en moins d’un an. En septembre 2025, l’Arabie saoudite et le Pakistan ont signé un accord de défense mutuelle selon lequel une agression contre l’un des deux pays doit être considérée comme une agression contre l’autre. En avril puis en mai 2026, ce texte a commencé à produire des effets concrets avec le renforcement de la présence militaire pakistanaise dans le royaume. Le 7 août, la Turquie a rejoint cette architecture par le pacte de La Mecque, qui étend à trois pays le principe de défense collective.

Islamabad ne se contente parallèlement plus du rôle traditionnel de partenaire militaire saoudien. Le Pakistan a accueilli des négociations entre les États-Unis et l’Iran, contribué à l’obtention d’une trêve pendant la guerre, participé à des efforts de médiation en Libye et engagé des discussions de défense avec d’autres monarchies du Golfe. Le Koweït examine notamment un renforcement de sa coopération avec Islamabad, tandis que Bahreïn et la Jordanie ont également manifesté un intérêt pour des arrangements plus poussés.

Pris séparément, chacun de ces dossiers peut sembler limité. Ensemble, ils dessinent une évolution : le Pakistan transforme progressivement sa position de puissance d’Asie du Sud en rôle de garant, médiateur et fournisseur de sécurité au Moyen-Orient.

Le pacte saoudien a changé la nature de l’engagement pakistanais

Les relations entre l’Arabie saoudite et le Pakistan sont anciennes. Elles reposent sur la religion, les transferts financiers, le soutien économique de Riyad à Islamabad et plusieurs décennies de coopération militaire. Des officiers pakistanais ont formé des militaires saoudiens et des troupes pakistanaises ont été stationnées dans le royaume à différentes périodes.

Pendant longtemps, cette relation restait toutefois volontairement ambiguë. Le Pakistan aidait Riyad à renforcer ses forces mais évitait de s’engager automatiquement dans les guerres saoudiennes. Le précédent du Yémen le montre clairement. En avril 2015, le Parlement pakistanais avait refusé une participation directe à la coalition conduite par l’Arabie saoudite contre les Houthis. Islamabad voulait préserver son équilibre avec l’Iran et éviter qu’une guerre régionale n’alimente ses propres tensions confessionnelles.

L’accord du 17 septembre 2025 marque donc une rupture importante. Les deux pays ont formalisé une clause de défense mutuelle. Une attaque contre l’un doit être considérée comme une attaque contre l’autre. La signature était intervenue quelques jours après une attaque israélienne au Qatar qui avait provoqué une forte inquiétude dans les monarchies arabes sur la portée réelle des garanties américaines.

Le texte a immédiatement soulevé une question : jusqu’où le Pakistan était-il prêt à aller pour défendre le royaume ? Le ministre pakistanais de la Défense, Khawaja Muhammad Asif, avait alors déclaré que les capacités dont disposait son pays pourraient être mises à la disposition de l’Arabie saoudite si nécessaire. Ses propos avaient été compris comme incluant la dimension nucléaire, même si Islamabad n’avait fourni aucun détail sur les conditions d’une telle garantie.

Cette ambiguïté reste au cœur des interrogations israéliennes.

En 2026, Islamabad passe des déclarations au déploiement militaire

La guerre avec l’Iran a donné une première traduction opérationnelle à cette alliance. En mai 2026, le Pakistan avait déployé en Arabie saoudite environ 8 000 soldats, une escadrille de chasseurs JF-17, des drones ainsi qu’un système de défense aérienne chinois HQ-9. Ce déploiement dépassait nettement une simple mission de formation.

Les forces pakistanaises présentes dans le royaume ont été chargées de contribuer à la défense du territoire saoudien alors que les missiles, drones et attaques liés au conflit régional menaçaient les installations énergétiques et les infrastructures civiles du Golfe. Islamabad avait ainsi accepté que des personnels et équipements pakistanais participent directement à la protection d’un État arabe dans une guerre dont le Pakistan n’était pas initialement partie prenante.

Le nombre de militaires est significatif. Il ne transforme évidemment pas l’Arabie saoudite en base pakistanaise, mais il démontre la capacité d’Islamabad à projeter rapidement plusieurs milliers d’hommes avec des moyens aériens et antiaériens. Pour les monarchies du Golfe, cette capacité est intéressante à un moment où la perception de la protection américaine a changé.

Les JF-17 apportent en particulier une capacité aérienne qui s’ajoute aux moyens saoudiens. Développé conjointement par le Pakistan et la Chine, cet appareil constitue aussi l’un des piliers de la stratégie pakistanaise d’exportation d’armements. Son utilisation et ses performances opérationnelles ont alimenté l’intérêt de plusieurs acheteurs étrangers.

Le système HQ-9 ajoute une autre dimension. L’Arabie saoudite utilise déjà différents systèmes occidentaux, mais la présence d’un équipement d’origine chinoise exploité par des Pakistanais montre que la sécurité du Golfe n’est plus structurée uniquement autour de technologies américaines ou européennes.

Le Pakistan devient un fournisseur de sécurité du Golfe

La dynamique ne s’arrête pas à Riyad. En juillet, le Pakistan et le Koweït ont ouvert des discussions sur un accord élargi de défense. Des sources proches des négociations ont indiqué que l’objectif pouvait inclure la fourniture de sécurité en échange de coopération énergétique et d’investissements.

Bahreïn a également manifesté un intérêt pour un mécanisme comparable, tandis que la Jordanie s’est montrée intéressée par des accords portant sur l’armement et la formation. Aucun de ces dossiers n’a encore atteint le niveau du pacte saoudien, mais ils témoignent d’une demande régionale croissante pour les capacités pakistanaises.

Pour Islamabad, cette demande arrive à un moment favorable. Le pays a besoin d’investissements, d’énergie et de devises. Le secteur de la défense constitue l’un des domaines où le Pakistan peut proposer un véritable avantage comparatif. Il dispose de personnels expérimentés, d’une industrie militaire, d’une aviation structurée et de liens historiques avec les armées arabes.

La formule peut donc être mutuellement avantageuse. Les monarchies obtiennent une deuxième source de sécurité et de formation. Le Pakistan obtient des contrats, des investissements et un renforcement de sa stature internationale.

Cette évolution transforme la place d’Islamabad dans la région. Le Pakistan n’est plus seulement le pays musulman disposant de la bombe et entretenant une relation particulière avec Riyad. Il devient progressivement un fournisseur institutionnel de sécurité.

Le pacte avec Ankara donne une nouvelle échelle au dispositif

L’accord du 7 août avec la Turquie et l’Arabie saoudite élargit encore cette fonction. Le « Mecca Joint Defence Agreement » prévoit que toute attaque contre l’un des trois États sera traitée comme une attaque contre tous. Le ministre turc des Affaires étrangères, Hakan Fidan, a comparé le principe à celui de l’article 5 de l’OTAN, tout en précisant que les détails opérationnels devaient encore être définis.

Le pacte prévoit notamment la création d’un comité ministériel et d’un secrétariat installé en Arabie saoudite. Les trois pays doivent approfondir la coordination militaire, les échanges de renseignement, les programmes de défense et la lutte contre certaines menaces communes.

Le Pakistan occupe une place particulière dans ce triangle. Riyad apporte les capacités financières et le poids politique du Golfe. Ankara apporte une grande armée conventionnelle, une industrie militaire dynamique et son statut de membre de l’OTAN. Islamabad apporte une profondeur militaire importante, des relations anciennes avec les forces saoudiennes et, surtout, la dimension nucléaire.

Cette architecture est encore trop récente pour être qualifiée de bloc militaire intégré. Aucun commandement commun n’existe et aucune force permanente trilatérale n’a été annoncée. Mais elle relie désormais trois systèmes de défense qui entretenaient déjà des relations bilatérales.

La Turquie et le Pakistan coopèrent notamment dans la construction navale et la formation. Ankara a livré ou construit pour Islamabad des corvettes de classe MILGEM. Les industriels des deux pays travaillent aussi sur différents programmes aéronautiques. Riyad achète de son côté des drones turcs et cherche à développer localement une partie de leur production.

Pour Israël, l’inquiétude vient précisément de cette complémentarité.

Le nucléaire pakistanais constitue le facteur le plus sensible pour Israël

Israël surveille depuis longtemps la capacité nucléaire pakistanaise. L’inquiétude ne tient pas à l’existence d’un conflit direct entre les deux pays. Le Pakistan n’a jamais utilisé son arsenal pour menacer officiellement Israël et sa doctrine nucléaire reste d’abord structurée autour de l’Inde.

Mais Islamabad est la seule capitale musulmane disposant d’armes nucléaires opérationnelles. Dans un environnement régional où Israël est lui-même largement considéré comme une puissance nucléaire, l’intégration croissante du Pakistan aux structures de sécurité du Moyen-Orient modifie nécessairement les calculs stratégiques.

Le pacte avec l’Arabie saoudite a rendu cette question beaucoup moins théorique. En septembre 2025, Khawaja Asif avait publiquement indiqué que les capacités pakistanaises seraient disponibles dans le cadre de l’accord si Riyad en avait besoin. Le gouvernement pakistanais n’a jamais publié de doctrine détaillant les conditions dans lesquelles le nucléaire pourrait être concerné.

Il ne faut donc pas conclure que des armes nucléaires pakistanaises sont stationnées en Arabie saoudite. Aucun élément public ne le montre. Il n’existe pas non plus de preuve d’un transfert de contrôle ou de technologie nucléaire militaire vers Riyad.

Le problème pour Israël réside dans l’ambiguïté. La dissuasion fonctionne aussi en obligeant l’adversaire à calculer un risque qu’il ne peut mesurer précisément. Une opération majeure contre l’Arabie saoudite n’impliquerait plus seulement les capacités conventionnelles saoudiennes. Jérusalem devrait aussi se demander jusqu’où Islamabad serait prêt à appliquer son engagement.

La question devient encore plus sensible si l’Arabie saoudite poursuit parallèlement ses ambitions dans le nucléaire civil.

Le dossier nucléaire saoudien amplifie les préoccupations

Riyad négocie avec Washington un accord de coopération nucléaire civile qui pourrait, selon les conditions retenues, lui permettre de développer des activités sensibles liées au cycle du combustible. En juillet, le dossier a provoqué des inquiétudes en Israël et au Congrès américain.

Mohammed ben Salmane a déjà déclaré par le passé que l’Arabie saoudite chercherait une capacité nucléaire militaire si l’Iran obtenait la bombe. Cette position ne signifie pas qu’un programme militaire existe actuellement, mais elle explique pourquoi toute capacité d’enrichissement saoudienne est examinée avec attention.

L’alliance avec Islamabad ajoute une couche supplémentaire. Les responsables israéliens doivent désormais examiner simultanément trois éléments : un programme nucléaire civil saoudien potentiellement plus autonome, une alliance de défense avec la seule puissance nucléaire musulmane et une coopération stratégique croissante avec la Turquie.

Aucun de ces éléments, pris isolément, ne constitue une prolifération. Ensemble, ils diminuent cependant la dépendance saoudienne à l’égard de la protection israélo-américaine contre une menace nucléaire régionale.

Pour Israël, qui a toujours cherché à préserver un avantage militaire qualitatif au Moyen-Orient, cette évolution mérite une attention particulière.

Islamabad refuse toujours de reconnaître Israël

L’autre facteur essentiel est politique. Le Pakistan ne reconnaît pas l’État d’Israël et continue de lier toute évolution de sa position à une solution satisfaisante pour les Palestiniens.

Cette ligne a été testée en mai 2026 lorsque Donald Trump a demandé à plusieurs États musulmans, dont le Pakistan, l’Arabie saoudite, le Qatar, la Turquie, l’Égypte et la Jordanie, de rejoindre ou de renforcer les accords d’Abraham. Islamabad a rejeté cette demande.

Un responsable pakistanais avait alors expliqué que le dossier israélo-palestinien et les négociations avec l’Iran ne pouvaient être fusionnés artificiellement. Le gouvernement pakistanais reste particulièrement attentif à l’opinion publique intérieure, où la question palestinienne bénéficie d’un soutien très large.

Une reconnaissance d’Israël représenterait donc un changement politique extrêmement lourd. Elle nécessiterait non seulement une décision gouvernementale, mais aussi la capacité de l’armée et des autorités civiles à défendre ce choix devant une population où le sujet est hautement sensible.

Cette réalité distingue le Pakistan de certains partenaires arabes de Washington. Israël ne peut pas espérer intégrer facilement Islamabad à un dispositif régional structuré autour des accords d’Abraham.

Au contraire, le Pakistan se rapproche actuellement de Riyad et d’Ankara sans normaliser avec Jérusalem.

Gaza renforce la convergence politique avec Riyad et Ankara

La guerre à Gaza contribue à rapprocher les positions. Le 6 août, le Pakistan a rejoint l’Arabie saoudite, la Turquie, l’Égypte, les Émirats arabes unis, le Qatar, la Jordanie et l’Indonésie dans une condamnation commune de nouvelles opérations israéliennes.

Islamabad présente régulièrement les frappes contre les civils et les infrastructures à Gaza comme contraires au droit international. Cette position ne signifie pas que le Pakistan prépare une confrontation avec Israël, mais elle l’inscrit dans un groupe d’États qui veulent accroître la pression diplomatique sur Jérusalem.

Le pacte de La Mecque a été signé le lendemain de cette déclaration régionale. Les signataires assurent que l’accord n’est dirigé contre aucun pays particulier. Le contexte lui donne néanmoins une signification politique plus large.

Israël voit ainsi se rapprocher trois États qui ont des profils très différents mais qui partagent plusieurs réserves sur son comportement régional. Ankara se trouve dans une confrontation politique profonde avec le gouvernement Netanyahu. Riyad refuse la normalisation dans les conditions actuelles. Islamabad ne reconnaît pas Israël.

La création d’un mécanisme militaire commun entre eux ne peut donc être traitée à Jérusalem comme un simple accord technique.

Le Pakistan maintient pourtant une relation étroite avec Washington

L’un des paradoxes les plus importants tient à la relation entre Islamabad et les États-Unis. Le rapprochement avec les puissances du Moyen-Orient n’est pas dirigé contre Washington. Le Pakistan a au contraire développé depuis 2025 des relations particulièrement actives avec l’administration Trump.

Le chef de l’armée pakistanaise, Asim Munir, a rencontré Donald Trump et occupé une place croissante dans la diplomatie pakistanaise. Islamabad avait même annoncé en 2025 son intention de proposer Trump pour le prix Nobel de la paix après la crise entre l’Inde et le Pakistan.

Cette proximité donne au Pakistan une valeur particulière comme médiateur. Islamabad dispose simultanément de relations avec Washington, Riyad, Ankara, Téhéran et Pékin. Peu d’États peuvent parler de manière crédible avec l’ensemble de ces capitales.

Le Pakistan représente en outre les intérêts iraniens aux États-Unis en l’absence de relations diplomatiques entre Washington et Téhéran. Ce rôle institutionnel lui donne un canal supplémentaire vers les deux parties.

Pendant la guerre de 2026, Islamabad a utilisé cette position pour tenter d’obtenir une désescalade.

Le rôle dans les négociations avec l’Iran révèle une nouvelle ambition

Le Pakistan a joué un rôle important dans les tentatives de cessez-le-feu entre Washington et Téhéran. Les discussions organisées à Islamabad en avril ont cherché à transformer une trêve temporaire en accord plus durable.

Les dossiers étaient considérables : enrichissement d’uranium, missiles, sanctions, détroit d’Ormuz et avenir de la confrontation régionale. Israël suivait évidemment ces discussions avec attention car toute entente américano-iranienne touchait directement sa propre stratégie.

Le rôle pakistanais est remarquable pour une autre raison. Islamabad protégeait militairement l’Arabie saoudite contre les conséquences de la guerre tout en essayant de préserver une relation suffisamment fonctionnelle avec Téhéran pour servir de médiateur.

Cette position est difficile à tenir. En juillet, les nouvelles attaques des Houthis contre l’Arabie saoudite ont d’ailleurs provoqué des tensions à Islamabad. Des responsables pakistanais ont averti qu’une attaque contre le royaume pouvait contraindre leur pays à honorer son pacte de défense.

Le Pakistan pourrait donc finir par devoir choisir entre son rôle de médiateur et ses engagements militaires.

Pour l’instant, il cherche précisément à éviter ce choix.

Islamabad s’implique même en Libye

La montée en puissance diplomatique ne se limite pas au Golfe et à l’Iran. En juillet, des informations ont révélé que le Pakistan participait également à une médiation entre les camps libyens rivaux.

Islamabad entretient des contacts avec les autorités de l’ouest de la Libye et avec le camp du maréchal Khalifa Haftar. Le chef de l’armée pakistanaise a notamment rencontré Saddam Haftar à Rawalpindi.

Le projet évoqué vise une réunification institutionnelle progressive, avec une période de transition et un partage du pouvoir entre les deux camps. Les États-Unis et l’Arabie saoudite sont informés de cette démarche, tandis que la Turquie et le Qatar ont eux aussi encouragé le rôle pakistanais.

Cette médiation confirme que le Pakistan ne veut plus être seulement appelé lorsqu’une crise concerne l’Asie du Sud. Il cherche à devenir un interlocuteur dans les conflits arabes eux-mêmes.

Ce changement peut produire des avantages économiques. Les médiations ouvrent souvent des relations politiques qui peuvent ensuite déboucher sur des contrats de défense, de formation ou d’infrastructure.

L’industrie militaire pakistanaise cherche précisément de nouveaux marchés.

L’industrie d’armement devient un levier de politique étrangère

Le JF-17 constitue le meilleur exemple. Le Pakistan veut transformer les performances opérationnelles de l’appareil en avantage commercial. Plusieurs pays s’intéressent à un chasseur moins coûteux que les avions occidentaux de dernière génération tout en disposant de capacités modernes.

Islamabad développe aussi des drones, des munitions, des véhicules, des armes légères et divers systèmes de défense. Cette industrie reste beaucoup plus petite que celles des États-Unis, de la Chine ou de la Turquie, mais elle peut répondre aux besoins d’États disposant de budgets plus limités.

En janvier 2026, le Pakistan négociait notamment un contrat d’environ 1,5 milliard de dollars portant sur des armements destinés au Soudan. Dans le même temps, des discussions avec Riyad sur des équipements de défense pouvaient représenter plusieurs milliards de dollars.

La coopération militaire devient ainsi directement liée aux besoins financiers pakistanais. L’Arabie saoudite et les autres monarchies disposent de capitaux. Islamabad dispose d’une industrie et de personnels militaires.

Cette complémentarité facilite une implantation durable au Moyen-Orient.

Ce qui inquiète réellement Israël n’est pas une attaque pakistanaise

Il faut néanmoins éviter de transformer cette évolution en menace militaire immédiate. Aucun élément sérieux n’indique que le Pakistan prépare une attaque contre Israël. Les deux pays ne partagent pas de frontière et Islamabad ne dispose pas d’un dispositif offensif régional spécifiquement tourné vers Jérusalem.

L’inquiétude israélienne est de nature structurelle. Pendant des décennies, Israël a bénéficié d’un environnement où aucune puissance arabe ne disposait à la fois de l’économie, de l’armée et de la dissuasion nécessaires pour lui opposer un contrepoids complet.

Le Pakistan ne devient pas à lui seul ce contrepoids. Mais son intégration à une alliance avec Riyad et Ankara rapproche plusieurs éléments qui étaient auparavant séparés.

L’Arabie saoudite possède les ressources financières et un poids majeur dans le monde arabe. La Turquie dispose d’une grande armée, d’une industrie de défense avancée et d’une position géographique directement liée au Levant. Le Pakistan apporte une puissance militaire expérimentée et une dissuasion nucléaire.

Le problème stratégique israélien naît de la combinaison.

Israël doit aussi intégrer la possibilité d’un élargissement du pacte

Le pacte du 7 août est ouvert à d’autres partenaires. Hakan Fidan a indiqué qu’il pourrait s’élargir, et l’Égypte figure parmi les pays régulièrement évoqués dans les discussions régionales.

Une éventuelle participation égyptienne modifierait encore davantage l’équilibre. Le Caire possède la plus importante armée arabe, contrôle le canal de Suez et partage une frontière avec Israël. L’Égypte reste liée à Israël par le traité de paix, mais ses relations politiques se sont fortement dégradées autour de Gaza.

Il est trop tôt pour parler d’une grande alliance militaire islamique. Les divergences entre ces pays sont considérables et leurs alliances avec Washington ne sont pas identiques.

Mais pour Israël, l’hypothèse d’une coordination plus grande entre l’Arabie saoudite, la Turquie, le Pakistan et éventuellement l’Égypte ne peut plus être négligée.

Elle signifierait que l’après-Iran ne conduit pas nécessairement à une domination stratégique israélienne. Il pourrait au contraire produire un système plus multipolaire dans lequel plusieurs puissances sunnites cherchent à limiter simultanément Téhéran et Jérusalem.

L’Iran comprend lui aussi l’intérêt de ne pas pousser Islamabad dans un camp hostile

La réaction iranienne au pacte est révélatrice. Le 10 août, le porte-parole du ministère des Affaires étrangères, Esmaeil Baghaei, a indiqué que Téhéran ne voyait pas de raison de craindre l’accord si celui-ci contribuait à une sécurité régionale inclusive.

Cette prudence contraste avec ce que l’on aurait pu attendre d’un pacte réunissant trois grandes puissances sunnites. Elle montre que l’Iran veut éviter que l’alliance devienne explicitement anti-iranienne.

Téhéran connaît aussi la valeur de sa relation avec le Pakistan. Les deux pays partagent une frontière longue et complexe. Ils ont connu des tensions liées à des groupes armés, mais aucun des deux n’a intérêt à transformer ces incidents en confrontation durable.

L’Iran sait enfin qu’un Pakistan ouvert à la médiation est préférable à un Pakistan définitivement intégré à une coalition hostile.

Pour Israël, cette situation est moins favorable qu’un retour à une opposition simple entre Riyad et Téhéran. Si l’Arabie saoudite, la Turquie et le Pakistan construisent une architecture de défense tout en maintenant des canaux avec l’Iran, la région devient beaucoup moins compatible avec une logique de blocs structurée autour d’Israël.

Le Pakistan devient une pièce du nouvel ordre moyen-oriental

L’évolution la plus importante est donc peut-être géographique. Pendant longtemps, Islamabad regardait principalement vers New Delhi, Pékin, Kaboul et Washington. Le Moyen-Orient était essentiel pour l’énergie, les travailleurs expatriés et l’aide financière, mais il ne constituait pas le centre de la stratégie militaire pakistanaise.

En 2026, cette frontière stratégique se déplace. Des soldats pakistanais défendent l’Arabie saoudite. Des diplomates pakistanais accueillent des négociations sur l’Iran. Des responsables militaires négocient avec les États du Golfe. Islamabad tente une médiation en Libye et rejoint une alliance avec Ankara et Riyad.

Cette implication comporte des risques. Plus le Pakistan garantit la sécurité d’États arabes, plus il peut être entraîné dans leurs confrontations. Une nouvelle attaque majeure des Houthis contre l’Arabie saoudite pourrait obliger Islamabad à répondre. Une escalade entre Riyad et Téhéran mettrait son équilibre diplomatique sous pression.

Une confrontation entre la Turquie et Israël créerait une question encore plus délicate si Ankara invoquait le pacte de défense.

C’est précisément cette possibilité, encore théorique, que les stratèges israéliens doivent désormais intégrer.

La question centrale sera l’interprétation de l’« attaque contre un »

Le véritable test du pacte n’a pas encore eu lieu. Les trois signataires affirment qu’une attaque contre l’un est une attaque contre les trois, mais ils n’ont pas publiquement détaillé toutes les situations couvertes.

Une attaque de drone contre une installation saoudienne suffit-elle ? Une frappe israélienne accidentelle contre des militaires turcs en Syrie pourrait-elle déclencher des consultations ? Une attaque contre un navire pakistanais dans le Golfe serait-elle couverte ? La réponse dépendra de mécanismes qui restent à préciser.

La différence entre une garantie diplomatique et une alliance militaire réelle apparaîtra lors de la première crise où un membre demandera une assistance concrète.

Pour le Pakistan, cette définition est particulièrement importante. Une interprétation trop large pourrait l’entraîner dans plusieurs conflits en même temps. Une interprétation trop restrictive réduirait la crédibilité de la garantie qu’il vient de signer.

Pour Israël, elle déterminera le niveau réel de contrainte créé par l’alliance.

Au 10 août 2026, l’inquiétude israélienne doit donc être comprise comme une anticipation stratégique plutôt que comme la réponse à une menace imminente. Le Pakistan ne prépare pas une guerre contre Israël. Il est toutefois en train de fournir au Moyen-Orient ce qui lui manquait jusqu’ici : une puissance nucléaire musulmane disposée à engager des soldats, des avions, des systèmes de défense et son poids diplomatique au service d’une architecture régionale dont Israël ne contrôle ni les règles ni l’élargissement.