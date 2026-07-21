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Liban : le coût caché des banques

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Liban : le coût caché des banques
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Depuis 2019, les banques libanaises tiennent l’économie du pays en otage : dépôts gelés, fuite des capitaux organisée, « lollars », l’affaire Riad Salamé, un FMI toujours dans l’attente… Pendant ce temps, les investissements internationaux — comme l’oléoduc Irak-Syrie — passent par-dessus le Liban.

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