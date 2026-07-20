L’accord-cadre peut-il empêcher une nouvelle guerre au Liban ?

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Le mécanisme soutenu par Washington offre au Liban et à Israël une voie de désescalade, mais son application reste menacée par les désaccords sur le retrait, les armes du Hezbollah et le rôle confié à l’armée libanaise

Plusieurs journaux libanais du 20 juillet 2026 présentent l’accord-cadre négocié sous médiation américaine comme la seule voie immédiatement disponible pour empêcher une nouvelle guerre au Liban. Cette appréciation ne traduit pas une confiance absolue dans le mécanisme. Elle reflète surtout l’absence d’une autre solution capable d’articuler le retrait israélien, le déploiement de l’armée libanaise, le contrôle des armes et la prévention d’une reprise des combats.

L’accord ne constitue ni un traité de paix, ni un règlement définitif du conflit. Il repose sur une série de mesures progressives censées produire une désescalade vérifiable sur le terrain. Israël devrait se retirer de certaines positions occupées dans le sud du Liban. L’armée libanaise devrait ensuite prendre le contrôle des secteurs évacués et empêcher leur réutilisation par des groupes armés. Les États-Unis et plusieurs partenaires internationaux seraient chargés de soutenir, de superviser ou de garantir cette séquence.

Le mécanisme paraît cohérent dans son principe. Son application se heurte cependant à une difficulté centrale : chaque partie réclame d’abord des garanties de l’autre. Israël veut s’assurer que le Hezbollah ne reviendra pas dans les zones évacuées. Le Hezbollah refuse que la question de ses armes soit traitée avant le retrait israélien. L’État libanais veut restaurer sa souveraineté sans transformer son armée en force chargée d’exécuter les demandes sécuritaires d’Israël.

Le succès de l’accord dépendra donc moins de ses dispositions générales que de l’ordre dans lequel elles seront appliquées.

Le retrait israélien comme première épreuve

La question du retrait occupe le centre des discussions. Le Liban demande que les premières mesures portent sur des secteurs dans lesquels des forces israéliennes sont effectivement présentes. Une zone pilote n’aurait aucun sens si elle était choisie dans un village déjà contrôlé par l’armée libanaise et où aucune unité israélienne n’est déployée.

La divergence n’est pas secondaire. Elle détermine si l’accord commence par un véritable recul de l’occupation ou par une opération essentiellement symbolique.

La partie libanaise considère que la première phase doit établir un précédent clair. Israël évacuerait une position identifiable, l’armée libanaise y entrerait et un mécanisme de vérification constaterait le changement de contrôle. Cette séquence permettrait au gouvernement libanais de présenter le processus comme une restauration progressive de la souveraineté nationale.

Israël cherche de son côté à réduire le risque associé à chaque retrait. Ses responsables invoquent la possibilité d’un retour du Hezbollah, la présence supposée d’infrastructures militaires dissimulées et l’insuffisance des moyens de surveillance disponibles dans certaines régions frontalières.

Cette position permet toutefois à Israël de conditionner toute évacuation à des garanties potentiellement impossibles à obtenir avant le retrait lui-même. Plus les exigences préalables sont nombreuses, plus le risque est grand de voir l’armée israélienne conserver durablement les positions qu’elle occupe.

L’accord ne pourra donc produire un résultat que si les États-Unis obtiennent un retrait initial réel, limité mais vérifiable. Sans cette première étape, le Liban aura peu de raisons politiques d’assumer les obligations les plus sensibles qui lui sont demandées.

Les zones pilotes, un test plus politique que technique

Le recours à des zones pilotes vise à éviter qu’un désaccord sur l’ensemble de la frontière ne bloque immédiatement le processus. L’idée consiste à commencer dans un ou plusieurs secteurs restreints, à vérifier le respect des engagements, puis à étendre progressivement le dispositif.

Cette méthode permettrait de tester la capacité des acteurs à coopérer sans attendre un accord complet sur toutes les questions. Elle pourrait aussi limiter les conséquences d’un incident local, puisque l’ensemble du dispositif ne serait pas engagé en une seule fois.

Mais le choix des premières zones sera déterminant.

Si elles correspondent à de véritables positions israéliennes, leur évacuation pourra être présentée comme une avancée. Si elles sont choisies dans des secteurs où l’armée israélienne n’est pas réellement implantée, le mécanisme risque d’être considéré au Liban comme une mise en scène destinée à retarder le retrait.

La définition des zones pilotes soulève également une question de calendrier. Le retrait israélien doit-il précéder intégralement le déploiement libanais ? Les deux mouvements doivent-ils être simultanés ? Une phase intermédiaire de supervision internationale est-elle nécessaire ?

Une opération mal coordonnée pourrait créer un vide sécuritaire, même temporaire. Une opération trop étroitement contrôlée par Israël pourrait, à l’inverse, donner l’impression que l’armée libanaise entre dans les villages sous autorisation israélienne.

Le dispositif doit donc préserver deux principes : Israël ne peut conserver un droit de regard permanent sur les territoires évacués, et l’État libanais doit garantir que ces territoires ne seront pas réinvestis par une force armée parallèle.

Ce que l’accord exige du Liban

Les obligations demandées au Liban dépassent largement le simple déploiement de soldats. L’armée devrait établir une présence durable, contrôler les routes, sécuriser les villages, identifier d’éventuelles infrastructures militaires et empêcher toute reconstitution d’une présence armée échappant à l’autorité de l’État.

Sur le plan institutionnel, ces objectifs correspondent au principe de souveraineté. Le problème réside dans leur application concrète.

L’armée libanaise agit dans une région profondément marquée par les bombardements, les destructions, les déplacements de population et la méfiance envers Israël. Elle ne peut ignorer le contexte politique et social des villages dans lesquels elle doit intervenir.

Un déploiement effectué après un retrait israélien peut être compris comme le retour de l’État. Une opération de fouille ou de confiscation menée avant ce retrait risque au contraire d’être perçue comme l’exécution d’exigences israéliennes.

L’institution militaire cherche donc à éviter une mission susceptible de l’opposer aux habitants du Sud. Une confrontation avec la population ou avec des membres du Hezbollah provoquerait une crise nationale bien plus large que la seule question du contrôle frontalier.

La réussite du mécanisme suppose ainsi que l’armée bénéficie d’une légitimité claire, de moyens matériels suffisants et d’un soutien politique national. Elle ne peut pas être chargée seule de résoudre une question qui relève à la fois de la défense, de la politique intérieure et des relations régionales.

Les fouilles de maisons au cœur des désaccords

La question des propriétés privées constitue l’un des points les plus sensibles de l’accord.

Israël souhaite pouvoir transmettre des renseignements concernant des maisons, des terrains ou des bâtiments dans lesquels se trouveraient des armes, des tunnels ou des équipements militaires. L’armée libanaise serait alors appelée à vérifier ces informations.

Le Liban ne peut cependant accepter que chaque signalement israélien entraîne automatiquement une fouille.

Les propriétés privées sont protégées par le droit libanais. Une intervention doit reposer sur une base légale, sur des renseignements suffisamment précis et sur une décision relevant exclusivement des autorités libanaises. L’armée ne peut devenir l’instrument d’un système dans lequel Israël désignerait les lieux à inspecter tout en conservant la possibilité de les frapper si ses demandes ne sont pas exécutées.

Un tel mécanisme créerait un droit d’intervention indirect au profit d’Israël. Il exposerait également l’armée libanaise à des incidents graves en cas d’information erronée, ancienne ou volontairement exagérée.

Chaque fouille infructueuse renforcerait la défiance des habitants. Chaque intrusion mal préparée pourrait provoquer une confrontation. Chaque renseignement contesté alimenterait l’idée que l’État agit sous pression étrangère.

Pour éviter cette dérive, les informations devraient être examinées par une structure de coordination comprenant les autorités libanaises et les médiateurs internationaux. La décision finale d’intervenir devrait rester libanaise. Le mécanisme devrait également prévoir une vérification des renseignements transmis et une procédure claire en cas de désaccord.

Sans ces garanties, la question des fouilles pourrait suffire à faire échouer l’ensemble du dispositif.

Le Hezbollah lie ses armes à la fin de l’occupation

La position du Hezbollah demeure inchangée sur un point essentiel : le mouvement refuse que le désarmement précède le retrait israélien.

Pour le parti, la présence militaire israélienne sur le territoire libanais et le maintien d’une menace permanente justifient la conservation de ses capacités armées. Accepter de les abandonner avant le retrait reviendrait, selon cette logique, à supprimer un moyen de dissuasion sans obtenir en échange la fin de l’occupation.

Israël adopte le raisonnement inverse. Il affirme qu’un retrait sans garanties permettrait au Hezbollah de se redéployer au plus près de la frontière.

L’accord-cadre tente de contourner cette contradiction en distinguant le désarmement général du Hezbollah du contrôle immédiat des zones évacuées. Le mouvement pourrait ne pas apparaître militairement dans certains secteurs sans que l’ensemble de son arsenal soit traité dès la première phase.

Cette ambiguïté peut faciliter un arrangement temporaire. Elle ne règle toutefois pas la question de fond.

À mesure que les retraits progresseront, les discussions porteront nécessairement sur l’étendue du monopole de l’État, sur les capacités militaires du Hezbollah et sur les garanties de sécurité offertes au Liban. Le problème, reporté lors de la première étape, reviendra au centre du processus.

Le risque serait alors de voir Israël suspendre les retraits en exigeant un désarmement plus large, tandis que le Hezbollah refuserait toute nouvelle concession avant l’évacuation complète du territoire.

Les États-Unis comme arbitre indispensable

Le rôle de Washington est décisif. Les États-Unis ne sont pas seulement les médiateurs du processus. Ils sont aussi le seul acteur disposant d’une influence suffisante sur Israël pour obtenir des retraits concrets.

Le Liban attend de Washington une position claire sur le calendrier et sur les zones concernées. Il cherche également à obtenir des garanties contre la poursuite des frappes israéliennes pendant l’application de l’accord.

Israël attend de son côté que les États-Unis veillent au respect des engagements libanais et qu’ils soutiennent les mécanismes de surveillance.

Cette double fonction place Washington dans une position délicate. Si les États-Unis exigent du Liban des mesures rapides sur les armes tout en tolérant le maintien indéfini des positions israéliennes, l’accord perdra sa crédibilité. S’ils obtiennent un premier retrait mais n’assurent pas le suivi du déploiement libanais, Israël pourra invoquer un risque sécuritaire pour interrompre le processus.

Les pays européens pourraient fournir un soutien financier, logistique et technique à l’armée libanaise. Ils pourraient contribuer aux équipements de surveillance, à la reconstruction des infrastructures et au retour des habitants.

Les organismes internationaux pourraient également participer à la vérification des retraits et à l’enregistrement des violations. Leur rôle resterait cependant limité sans volonté politique américaine d’imposer une application équilibrée.

L’accord ne fonctionnera donc pas si les médiateurs se contentent de réunir les parties. Ils devront arbitrer les désaccords, fixer des délais et déterminer les responsabilités en cas de violation.

L’armée libanaise face au risque d’affrontement intérieur

L’armée constitue le principal instrument d’application du mécanisme, mais elle en est aussi l’acteur le plus exposé.

Elle devrait remplacer les forces israéliennes dans les zones évacuées, contrôler le terrain, répondre aux renseignements transmis et prévenir toute présence armée non autorisée. Elle devrait accomplir ces missions sans provoquer de confrontation avec les habitants et sans entrer dans un conflit direct avec le Hezbollah.

Cette équation est particulièrement difficile.

Les populations du Sud ont subi des pertes humaines, la destruction de leurs maisons et l’interruption de leurs activités économiques. Elles attendent d’abord la fin des frappes, le retrait israélien et la reconstruction de leurs villages.

Si l’État se manifeste principalement par des fouilles et des restrictions, il risque d’apparaître comme absent lors des destructions mais présent au moment d’imposer des contraintes.

Le déploiement militaire doit donc être accompagné d’un effort civil. La reconstruction, l’indemnisation, le rétablissement des services publics et l’accès aux terres agricoles sont indispensables pour rendre la présence de l’État crédible.

Une armée déployée dans des villages toujours menacés et partiellement détruits ne pourra pas, à elle seule, restaurer durablement l’autorité publique.

Le scénario d’un retrait progressif et d’une stabilisation

Le scénario le plus favorable repose sur une application séquencée.

Israël évacuerait une première position réellement occupée. L’armée libanaise s’y déploierait immédiatement. Les médiateurs vérifieraient le retrait et l’absence de retour d’une présence militaire du Hezbollah. Les frappes seraient suspendues dans la zone concernée.

Une première réussite permettrait de construire une confiance limitée, sans exiger un règlement immédiat de toutes les questions.

Le processus pourrait ensuite être étendu à d’autres secteurs. L’armée libanaise renforcerait progressivement sa présence. Les pays partenaires financeraient ses équipements et la reconstruction. La diminution des incidents réduirait le risque d’une reprise générale des combats.

Ce scénario ne signifierait pas la fin du conflit. Il créerait toutefois un espace politique permettant au Liban de traiter progressivement la question des armes dans un contexte moins directement soumis à la pression militaire israélienne.

Le scénario d’un blocage durable

Le deuxième scénario est celui d’une négociation sans application réelle.

Les parties pourraient continuer à discuter des zones pilotes, des cartes, des fouilles et des mécanismes de vérification sans parvenir à s’entendre sur une première étape.

Israël conserverait ses positions. Le Hezbollah maintiendrait son refus de désarmer. L’armée libanaise resterait déployée dans certaines régions sans pouvoir restaurer pleinement la souveraineté de l’État.

Ce blocage pourrait durer plusieurs mois. Il serait accompagné de frappes israéliennes ponctuelles, d’incidents frontaliers et d’accusations réciproques.

Une telle situation ne constituerait pas une guerre ouverte, mais elle ne serait pas non plus une stabilisation. Elle maintiendrait le Liban dans un état d’insécurité permanent, empêcherait la reconstruction et prolongerait le déplacement d’une partie des habitants.

Plus ce blocage durerait, plus le risque d’un incident incontrôlé augmenterait.

Le scénario de l’effondrement

Le troisième scénario serait celui d’une rupture brutale.

Une frappe israélienne importante, une opération du Hezbollah, une confrontation lors d’une fouille ou un incident impliquant l’armée libanaise pourrait interrompre le processus.

Israël pourrait alors accuser le Liban de ne pas respecter ses engagements sécuritaires. Le Hezbollah pourrait considérer que l’accord ne protège ni le territoire ni la population. Les autorités libanaises pourraient suspendre leur participation si le retrait promis n’était pas exécuté.

Dans ce cas, le mécanisme conçu pour empêcher la guerre pourrait devenir un nouvel argument utilisé par chaque camp pour justifier l’escalade.

Le danger réside notamment dans l’absence d’un système incontestable permettant d’établir les responsabilités. Si chaque violation fait l’objet de récits contradictoires, les médiateurs risquent de perdre rapidement leur capacité d’arbitrage.

Une possibilité de désescalade, pas une garantie de paix

L’accord-cadre peut empêcher une nouvelle guerre au Liban, mais uniquement s’il produit des changements concrets sur le terrain.

Israël doit engager un retrait réel. Le Liban doit déployer son armée et exercer son autorité dans les secteurs évacués. Le Hezbollah doit éviter toute action susceptible de provoquer une nouvelle offensive. Les États-Unis doivent garantir que les obligations ne sont pas imposées à une seule partie.

Le principal danger serait de transformer le mécanisme en une longue négociation sur les exigences adressées au Liban, sans avancée équivalente sur le retrait israélien.

Le principal espoir réside au contraire dans une progression limitée mais équilibrée : retrait, déploiement, vérification et reconstruction.

Le texte ne supprime ni le conflit sur les armes, ni les ambitions sécuritaires d’Israël, ni la fragilité de l’État libanais. Il offre seulement une méthode pour réduire progressivement le risque de guerre.

Son avenir dépendra donc d’une question simple : les différents acteurs accepteront-ils d’exécuter leurs propres engagements avant d’exiger la capitulation politique de l’autre ?