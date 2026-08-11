Deir el Qamar, capitale oubliée du Mont-Liban 🏛️🇱🇧

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Avant Beiteddine, c’est ici que battait le cœur de l’émirat. Des Maan aux Chehab, de la mosquée de Fakhreddine (1493) aux gravures d’époque de 1836 et 1860, en passant par le khan devenu Institut Français : un village classé monument historique depuis 1945, resté intact. Avec LIBNANEWS, plongez dans le patrimoine du Chouf.

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